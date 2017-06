PU Interieuradvies: een selectie van bijzondere deuren in games 

De officiële woonrubriek van Power Unlimited is terug! Dit keer richten we ons helemaal op de deur, een vaak over het hoofd gezien, maar cruciaal onderdeel in ons (virtuele) leven. Zie hier een reeks van unieke, noemenswaardige en soms zelfs smerige deuren in games.

Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van Power Unlimited Interieuradvies. Na huizen en toiletten is het nu tijd om ons te richten op deuren! De toegangspoort, de portaal, de ingang, de uitgang, de entree, de... eh, dat waren wel zo een beetje alle synoniemen voor deur. Elke fatsoenlijke ruimte heeft er minimaal één, we lopen er dagelijks doorheen en ze zijn bepalend voor de uitstraling van ieder gebouw. Hoe ligt de deurklink in de hand? Zit er een slot op en wie heeft de sleutel? Zitten er raampjes in, of toch gewoon een deurspion? Zitten er dikke vingerafdrukken in de groene lak, omdat de schilder uitschoot bij het ophangen van het ‘NAT’-briefje? Allemaal cruciale factoren die een deur maken tot wat het is.

Zoals je weet spelen deuren ook in games een enorm grote rol. Ze transporteren je, met of zonder laadscherm, naar een ander deel van het virtuele universum, of soms zelfs naar een compleet nieuw universum! Ze komen in alle soorten en maten en wat er achter een deur zit, is altijd weer een verrassing. Soms (te vaak?) alleen voor de sier en altijd op slot, of soms juist alleen door jou te ontgrendelen met de juiste lock picking skills. Daarom hier een aantal iconische gamedeuren, die om verschillende redenen wel of juist niet een goed idee zouden zijn in je eigen woning.



De soort-van-3D schuifdeur - Wolfenstein 3D

Dé deur waar we voor het eerst massaal in first-person doorheen liepen, die vinden we natuurlijk in Wolfenstein 3D. Een klassieker met nostalgische waarde. Een stevige stalen deur, wat extra duidelijk werd gemaakt door middel van een primitief geluidseffect bij het openen en sluiten. Iets met Duitse degelijkheid, zullen we maar zeggen. Alle deuren in Wolfenstein 3D zijn trouwens schuifdeuren. Waarschijnlijk niet omdat de Nazi’s daar per se zo dol op waren, maar meer omdat openslaande deuren knap lastig te animeren waren in 1992.

De schietbare deur - Metroid

In veel games heb je wel eens de neiging om te schieten op een deur als ‘ie niet opengaat, wat helaas meestal niet veel uithaalt, die krengen lijken wel van beton. In alle Metroid games is schieten op de deur echter juist de enige manier om ze te openen! De deuren zijn voorzien van een force field, die alleen te doorbreken is met een bepaald type wapen. Klinkt een beetje onveilig en vooral omslachtig, maar gelukkig zijn ze allemaal color-coded, zodat je precies weet met welk wapen je welke deur moet openen. Een deur van een bepaalde kleur tegenkomen en nog niet het juiste wapen hebben, voelt een beetje alsof je je sleutels vergeten bent. En dat gevoel kennen we allemaal wel, want ja, soms is het leven net een Castlevania game!

De veel te zware deur - God of War

Zoals je weet is Kratos een beetje een aansteller. Altijd hysterisch schreeuwend en boos om niks, de hele dag een beetje weerloze mytische wezens in de pan hakken. Ach ja, zo heeft iedere baklap een uitlaatklep nodig. Ook wat betreft het openen van deuren is meneer de ‘Ghost of Sparta’ wat aan de theatrale kant, want hij houdt ervan om te doen alsof ze allemaal heel zwaar zijn. Stoer hoor, Kratos, maar daar trappen wij natuurlijk niet in. Die deuren zijn gemaakt voor iedereen, die zou jij als halfgod met je pink moeten kunnen optillen. En waarschijnlijk zit er om de hoek wel ergens een hendel? Maar goed, doe lekker moeilijk, jij je zin. En wij als speler ondertussen maar op die O-knop rammen...

De dodelijkste deur - Hotline Miami

Je snapt dat ik spreekwoorden als ‘zo gek als een deur’ en ‘met de deur in huis vallen’ liever had willen vermijden in dit artikel, maar dat laatste is toch wel erg van toepassing bij de deuren van Hotline Miami. Het wordt in de lore van de game (welke lore?) niet helemaal duidelijk waarom, maar de scharnieren lijken dusdanig turbo-charged, dat de deuren met zo’n geweld open slaan, dat je instant knock-out bent als je er te dicht bij in de buurt staat. Als je het juiste masker op hebt, kun je er zelfs vijanden mee doden. Niet heel gastvrij, wel handig tegen mogelijke inbrekers.

De vlezige deur - Prey (2006)

Als je op een half mechanisch, half organisch ruimteschip belandt, dan weet je dat je dit soort dingen kunt verwachten. Want naast normale deuren, vind je aan boord van The Sphere namelijk ook dingen die eigenlijk in een lichaam thuishoren. En tja, wat is in een lichaam de meest efficiënte manier om twee ruimtes met elkaar te verbinden? Precies, met een flinke sluitspier! Moeder natuur maakt zulke prachtige dingen.

De voordeur - BioShock

Dit is eigenlijk gewoon een hele mooie grote, ware het niet een tikje onbetrouwbare toegangspoort en bovendien onderdeel van één van de beste openingsscènes in een game ooit. Net als de rest van Rapture, zijn de deuren van de beroemde vuurtoren één brok art deco. De deuren lijken helemaal van erg zwaar, verguld metaal, maar schijn bedriegt wanneer slechts een zuchtje wind de boel al laat dichtklappen. Hmm, misschien toch iets goedkoper dan het lijkt. Wat dan weer goed nieuws is als je je eigen huis van zoiets wil voorzien!

De deur naar het brein - Psychonauts

Misschien wel de meest boeiende omgevingen zitten tussen onze oren en dat is dan ook precies waar je in Psychonauts naartoe gaat. Letterlijk. Via een deur. De zogenaamde Psycho-Portal is een handzaam luikje, dat op ieder ontvankelijk hoofd te plakken is, voor een rechtstreekse gateway in zijn of haar onderbewustzijn. Een onmisbaar stuk gereedschap voor iedere Psychonaut!

De duizend jaar oude deur - Paper Mario: the Thousand Year Door

Als de naam van de deur in de titel van de game zit, dan zal dit wel een hele bijzondere deur zijn zeker? Nou, reken maar, want deze deur staat centraal in een knotsgek, Indiana Jones-waardig avontuur! Peach hoort van een grote schat achter een deur in een langverloren dorpje, diep onder de grond. Deze schat blijkt echter het graf van de Shadow Queen te zijn, het kwaad dat 1000 jaar eerder verantwoordelijk was voor de ondergang van het hele dorp! Zo zie je maar weer, sommige deuren kunnen beter ongeopend blijven. Die deur zelf ziet er trouwens nog best oké uit, voor een 1000 jaar oude deur.

De deurcode - Deus Ex

Vooruit, dit is geen deur, maar wel een leuk weetje over deuren in games. Want als ik ooit een code op een beveiligingssysteem nodig heb, dan weet ik welke ik kies! Of misschien is dat juist niet zo verstandig, want elke inbreker die bijvoorbeeld Deus Ex, BioShock, Dishonored, of Prey heeft gespeeld, probeert deze sowieso als eerste. 0451 is namelijk traditiegetrouw de toegangscode van de eerste gesloten deur die je in al die games tegenkomt. Het begon eigenlijk al bij de eerste System Shock, die de deurcode 451 gebruikte, als referentie naar het beroemde dystopische boek Fahrenheit 451. Daarnaast was het de code op de voordeur van Looking Glass Studios zelf. Sindsdien is deze code in tig games terug te vinden, als homage aan die lang verloren ontwikkelaar.

De Saloondeuren - Red Dead Redemption

Een Western-game is niet compleet zonder saloon en een saloon is geen saloon zonder saloondeuren! Deze klapperdeuren, ook wel ‘batwing doors’ genoemd, houden de ruimte goed geventileerd en je loopt er lekker makkelijk doorheen als je je handen vol hebt met bijvoorbeeld schietgerei (dual wielding in RDR 2!). Bovendien zorgt het ervoor dat het keurige volk buiten geen rechtstreeks zicht heeft op het schorriemorrie binnen. Niet bepaald praktisch in ons klimaat en ook niet heel veilig, maar als je voor die echte landelijke feel gaat in huis, of als linedancer graag een grote ‘entrance’ maakt, dan kun je toch niet zonder? De twee robuuste staldeuren die Marston aan het einde van de game opent zijn trouwens ook best stijlvol om te zien.

De Vault deur - Fallout

Waarschijnlijk precies het tegenovergestelde van saloondeuren, zijn de enorme kluisdeuren die de schuilkelders van Vault-Tec hermetisch afsluiten van de post-nucleaire buitenwereld. Het houdt gevaar buiten, maar in de meeste vaults net zo belangrijk: het houdt de bewoners binnen! Het openen van deze tandwielvormige deur is een indrukwekkend moment in elke Fallout game en als je graag op dramatische wijze je huis verlaat, dan is dit het type voordeur om voor te sparen.

Tot zover deze duik in de wondere wereld der virtuele deuren! Weet jij nog belangrijke, opvallende, debiele of memorabele deuren in games? Laat maar horen in de comments!