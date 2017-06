Wouter weet of Wonder Woman een wonder gaat verrichten en het filmuniversum van haar broeders in spandex, Batman en Superman, een lassopets in de juiste richting gaat geven.

Je moet niet onderschatten hoe belangrijk de film van Wonder Woman is. Niet alleen voor uitgever Warner Bros., die de laatste jaren berucht aan het worden is door z’n regelmatige stroom aan commerciële flops (van Jake the Giant Slayer tot aan Pan en King Arthur: Legend of the Sword), maar ook voor het DC Cinematic Universe én voor vrouwen in Hollywood. Zoals ze in de States zouden zeggen: ‘There’s a lot riding on this one.’ Maar laten we die randzaken even vergeten en ons focussen op het belangrijkste: moeten jullie volgende week naar de bioscoop om Wonder Woman te checken?





Wonder Woman: een ouderwetse heldin

Of je Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice en Suicide Squad nou leuke films vond of niet, je moet haast wel toegeven dat er een aantal zaken beter hadden gekund. De schrijvers van deze films en regisseur/DCEU-baas Zack Snyder waren zo hard bezig Superman en Batman in de moderne tijd te trekken en er hun ‘geheel eigen visie’ op te geven, dat ze in het proces vergeten waren wat een (super)held een held maakt. Batman die er lustig op los moordt, terwijl hij al jaren The Joker levend heeft gehouden -weten we van Suicide Squad- , is niet alleen onlogisch, maar ook compleet tegenstrijdig met het character uit de comics. En dan Superman, die geen nobel bot in z’n lichaam heeft en geen fuck te maken heeft met de oerheld die hij al decennia representeert. Rommelige plots vol met gaten, nauwelijks humor, een legio aan goede acteurs de gebruikt worden voor nietszeggende characters; het DCEU is een hopeloos zooitje als je het mij vraagt. Waarom zou Wonder Woman opeens anders zijn?

Nou, Wonder Woman gaat ten eerste een totaal andere kant op omdat de hoofdrolspeelster weer een klassieke held(in) is. Een nobele ziel die koste wat kost het goede wil doen, empathie heeft en zich wil inzetten tegen onrechtvaardigheid om onbaatzuchtige redenen. In feite is Wonder Woman wat Superman altijd was in het gros van de comics en in de films uit 1978 plus 2006; een voorvechter van de deugdelijkheid! Dat klinkt ouderwets en saai, maar sommige dingen zijn tijdloos… zoals échte superhelden. Het is niet voor niets dat de brave Captain America van het Marvel Cinematic Universe nog steeds mateloos populair is en dat Superman al decennialang mensen boeit. Zeker, de mensheid is een tijdje gefascineerd geweest door antihelden en hoofdrolspelers die zich in het grijze gebied begeven, maar misschien is dat inmiddels weer een wat specifiekere smaak geworden. Superhelden hebben namelijk in de basis hun hart op de goede plek zitten en zijn momenteel niet voor niets zo populair. Willen we gewoon weer pure helden met een moreel kompas die stevig naar het nobele noorden wijst? Zo ja, dan hebben we aan Wonder Woman een goede!

Wonder Woman: een moeilijk verhaal

Het personage Wonder Woman bestaat al sinds 1941 en dit is haar eerste big budget-film, dus het heeft echt ontzettend lang geduurd voordat een filmstudio zich er eindelijk aan durfde te branden. Deze vertraging kwam niet alleen omdat superhelden-blockbusters met een vrouw in de hoofdrol een tijdje gezien werden als geld door de plee spoelen, aangezien Catwoman (2004) en Elektra (2005) zo hard flopten – iets dat overigens voornamelijk kwam omdat het kutfilms zijn. Maar het feit dat het verhaal van Diana, Princess of Themyscira nogal lastig te verfilmen is, speelde ook sowieso mee. Je moet je brein flink openzetten om je mee te laten voeren in een verhaal over Griekse Goden, een verborgen eiland, amazones die de mensheid beschermen, een magische lasso en een onzichtbare straaljager. Wonderlijk genoeg hebben de schrijvers van Wonder Woman niet eens bizar grote veranderingen doorgevoerd om deze gekheid geschikt te maken voor het grote scherm. Dat onzichtbare vliegtuig hebben ze maar even uit het script gelaten, maar voor de rest gaat dit verhaal behoorlijk ver en moet er een shitload aan mythische shit uitgelegd worden. Een flinke lap achtergrondverhaal wordt aan de hand van een best lang animatiefilmpje in passende stijl uit de doeken gedaan, wat een verrassend simpele doch elegante oplossing is. Werd hier nou zo lang, zo moeilijk over gedaan!?

Sowieso is Wonder Woman een vrij eenvoudig avontuur, op een bijna klassieke wijze verteld. De Eerste Wereldoorlog wordt gebruikt als drijfveer om Diana (Gal Gadot) en Steve Trevor (Chris Pine) samen romantisch te laten zijn, terwijl de wonderlijke vrouw ondertussen leert over hoe fucking achterlijk de mensheid eigenlijk is. Maar dat houdt haar niet tegen om ons domme schaapjes te willen redden! Het mondt allemaal uit in een derde akte waar je misschien een beetje een dubbel gevoel over zal hebben, want het past niet helemaal in de rest van de film en schurkt een beetje tegen superhelden-cliché aan. Let wel; eigenlijk doet de hele film dat. Het voelt allemaal erg bekend aan, maar tegelijkertijd worden er net genoeg verrassende keuzes gemaakt om het meer te maken dan de DCEU-versie van Captain America: The First Avenger. Misschien komt dit omdat regisseuse Patty Jenkins voldoende (vrouwelijke) frisse touches toe heeft gevoegd om Wonder Woman te injecteren met originaliteit, misschien was het screenplay van Allan Heinberg al bijzonder genoeg, of wie weet wat het een combinatie van beide. Hoe het ook gekomen is, Wonder Woman lijkt in bijna niets op haar voorgangers in het DCEU. Dit is een veel positievere film met een eenvoudiger, logischer plot, aansprekende characters en subtiele humor waar je misschien niet van gaat schaterlachen, maar op z’n minst grinniken en ieder geval niet cringen. Zoals dit. Suicide Squad *facepalm*.





Wonder Woman: Gal Gadot rockt

Maar de belangrijkste reden waarom Wonder Woman zo geslaagd is, dat is simpelweg Wonder Woman. Gal Gadot komt vanaf de eerste minuut dat ze in beeld is over als een ware godin met ongeveer evenveel charisma en préséance als Black Widow en Gomorra bij elkáár. Zelfs met Doutzen Kroes in het shot weet Diana alle aandacht naar zich toe te trekken en tijdens de vele slo-mo shots zat ik met open mond naar haar te staren. Niet alleen vanwege haar prachtige kostuum, haar knetterkrachtige poses en haar hypnotiserende blik, maar vooral omdat ze in alles heldhaftigheid uitstraalt. Deze Wonder Woman is een krijger, een bazin, een icoon en een voorbeeld voor generaties aan meisjes, vrouwen... en waarom ook gewoon niet voor mannen/jongetjes? Ik kan me geen reden bedenken! Het DCEU is hoe dan ook op de goede weg met dit comic-getrouwe personage in deze film, en nu Joss Whedon aangenomen is om Batgirl te doen, plus zelfs een stukje Justice League op zich gaat nemen, lijkt Marvel Studios eindelijk echt een concurrent te krijgen. Dus als je dacht, of hoopte, dat superhelden op hun retour waren... dat lijkt er nog ff niet op.

De kracht van Wonder Woman wil ik tot slot even samenvatten in de volgende twee plaatjes, die wat mij betreft spot on zijn voor deze triomf: