Review - Little Nightmares 

Begin 2015 verschenen de eerste beelden van Hunger, en die smaakten naar meer. Inmiddels is deze indiegame van het Zweedse Tarsier Studios (LittleBig Planet 3, Tearaway Unfolded) door Namco Bandai uitgegeven onder de naam Little Nightmares. Jurjen had er wel trek in.

Je bevindt je in het binnenste van een enorm grote boot. Waarschijnlijk. Want de omgeving deint de hele tijd op en neer. En je bent een klein meisje. Zo te zien aan je iele gestalte. Maar helemaal zeker weet je het niet, want dit iele gestalte gaat gehuld in een gele regenjas.



Met je aansteker door de duisternis

Little Nightmares vertelt niets. Vanaf het moment dat je wakker wordt, daar in het binnenste van een enorm grote boot, als klein meisje, moet je alles zelf maar zien uit te puzzelen. Dus je loopt van links naar rechts, omdat je nergens anders naartoe kunt. Je drukt wat op de knoppen om te ontdekken dat je kunt springen.



Ach kijk, je hebt ook een aansteker. Handig om de omgeving mee te verlichten. Je kunt ook duwen. En dingen vastpakken met de rechter trigger. Diezelfde trigger houd je ingedrukt om te klimmen. Met de linker trigger ingedrukt kun je gehurkt sluipen. En daarmee heb ik alle acties die je kunt gebruiken in Little Nightmares wel zo’n beetje beschreven. De game moet het meer hebben van z’n mysterieuze sfeertje dan van de actie.



Kleine nachtmerries

Little Nightmares doet sterk denken aan Limbo en Inside. Oók van die platformers die je als nietig wezen in een levensgevaarlijke, slecht verlichte omgeving werpen, waar je je behoedzaam puzzelend doorheen moet werken, onder constante dreiging van angstwekkende vijanden. Die angstwekkende vijanden zijn in Little Nightmares een soort mensen, maar dan gruwelijk lelijk en vervormd, met korte pootjes en lange, grijpgrage armen, of juist enorm vette lijven.

Ze zijn allemaal bezig met rare klusjes, die meestal te maken hebben met het bereiden of opvreten van enorme hoeveelheden vreemd ongedierte. Jou lusten ze ook rauw. Het uit handen blijven van die lugubere wezens is vaak nog een hele puzzel. Je gooit bijvoorbeeld een mechanisch speelgoedaapje om zo’n wezen een kant op te lokken, zodat jij snel op de boekenkast aan de andere kant van de kamer kunt klimmen.



Een originele indiegame

Op een gegeven moment gaan de puzzels wat vervelen. Bijvoorbeeld als je voor de zoveelste keer een stoel of een koffer moet verschuiven om bij een schakelaar te kunnen. Ook weinig elegant: dat je sommige koffers en stoelen wél kunt verschuiven maar andere niet. En op een of andere manier vind ik het feit dat de Little Nightmares qua opzet wel heel erg tegen Limbo en Inside aanschurkt ook een beetje een spelbreker. Net als dat old school Tim Burton-achtige sfeertje, wat ik wel eens vaker heb mogen proeven. Juist bij dit soort indiegames hecht ik veel waarde aan originaliteit.



Toch, dat heeft de game ook wel. Dat honger-aspect van het meisje vond ik bijvoorbeeld fascinerend. En wat is haar rol eigenlijk? Daar met die iele gestalte in het binnenste van een enorm grote boot? De zes uur die het duurde om me naar een (soort van) antwoord op die vraag te puzzelen, hebben me prima gesmaakt.