Wacht, wat? Een compacte gaming laptop met flink wat power, die ook nog eens te combineren valt als laptop voor werk of school? Asus beweert dat het kan met de GL502VM, maar Florian is heel skeptisch. Tijd voor de test!

Bij gaming laptops moet ik al snel denken aan oversized bakbeesten met schreeuwerige kleuren en LED verlichting. Dat het ook anders kan bewijst Asus met het stylish design van de GL502 vol met brushed aluminium, met maar hier en daar een kleine flashy highlight, om toch aan te tonen dat we hier te maken hebben met een laptop met aardig wat power. Hoeveel power, you ask?

Specs en type

De GL502 is beschikbaar in 2 versies, namelijk de GL502VM en de GL502VS. De VS versie is het topmodel, maar ik heb de VM versie getest. Even alle specs op een rij:

CPU: i7-6700HQ

GPU: GTX 1060 6GB

RAM: 8GB DDR4

Opslag: 128GB M.2 SSD + 1TB 7200RPM HDD

OS: Windows 10

Beeldscherm: 15,6 inch full HD met G-Sync

Adviesprijs: 1599 euro

Het verschil tussen de VM en VS versie is dat de VS versie een GTX 1070 heeft en 16GB RAM, maar is daardoor wel 150 euro duurder. Denk overigens niet dat je bijna verplicht bent om voor de VS versie te gaan om een beetje lekker te kunnen gamen, want de GTX 1060 in samenwerking met een dikke i7 processor is al vaker de sweetspot gebleken voor full HD gaming met high settings. Dat blijkt ook over het algemeen voor de Asus GL502VM.

Games benchmark

Om te kijken hoe de laptop met games omgaat, heb ik Deus Ex: Mankind Divided, Call of Duty: Advanced Warfare, Battlefield 1, Project Cars en Just Cause 3 getest. Het streven is om met een resolutie van 1920x1080 boven de ‘magische’ grens van 60 frames per seconde te blijven, met alle settings op high.

In Call of Duty: Advanced Warfare draait de game gemiddeld ruim boven de 70 frames per seconde, maar hier en daar dropt de framerate in de meest hectische shootouts naar net onder de 70 frames. Maar heel zelden zag ik de framerate richting de 60 gaan en ik geloof niet dat je er ooit onder zal komen. Met een gelockte framerate en G-Sync draait de game soepel en dat geldt ook voor Battlefield 1.

Battlefield 1 is iets zwaarder dan de nieuwste Call of Duty en daardoor kwam ik op de Asus GL502 ongeveer 5 frames lager uit, op net geen 70 frames per seconde. Over het algemeen dus boven 60 frames per seconde, maar in battles met veel actie op het scherm en explosies er hier en daar net onder. Heel noemenswaardig is het niet en dus mag ik wel zeggen dat ook Battlefield 1 prima door de test komt.





Just Cause 3 is een twijfelgeval op High settings. Op rustige momenten in de game zat ik rond de 80 frames per seconde, maar Just Cause 3 staat nu juist bekend om het kunnen aanrichten van totale chaos en juist op die momenten kom je regelmatig onder de 50 frames per seconde uit. In plaats van meteen alle settings op medium te zetten, kon ik al wat winst behalen door bijvoorbeeld de anti-aliassing wat terug te zetten.

Project Cars is altijd een bijzonder geval, want in de racegame is de framerate voornamelijk afhankelijk van hoeveel tegenstanders je om je heen hebt rijden. High settings en 20 auto’s op de track zorgt bijna voor slow motion effecten op de Asus GL502VM, maar bij 10 auto’s kom je al heel dichtbij de 60 frames per seconde. Met alle settings op medium was het wel gewoon mogelijk om in alle situaties in 60 frames per seconde races te rijden.

Tot slot Deus Ex: Mankind Divided, een behoorlijk zware game om op high settings te draaien. De Asus GL502VM komt dan ook uit rond de 50 frames per seconde. Dit is echter het gemiddelde met hier en daar dips zelfs richting de 30 frames per seconde. Ook op medium settings wordt een stabiele framerate van 60 niet gehaald, maar blijf je wel ver boven de 30 frames per seconde. Dat klinkt teleurstellend, maar dat valt best mee als je nagaat dat ook een GTX 1070 er nog flink aan moet trekken om Deus Ex met high settings op 60 frames per seconde af te spelen.

Bouwkwaliteit

Over het algemeen zal je dus geen moeite hebben om games in full HD met aardig wat grafische toeters en bellen af te spelen op de Asus GL502VM, maar omdat de laptop redelijk compact en lichtgewicht is, zou ik hem ook nog wel als werk laptop kunnen gebruiken en hem daadwerkelijk overal mee naartoe kunnen slepen. Je zit altijd een beetje voor lul als je in de persruimte een stukje zit te tikken op je gigantische gaming laptop, maar dat is bij de Asus GL502 gelukkig een stuk minder het geval.

De laptop is daarnaast heerlijk stabiel, heeft een lekker toetsenbord en veert niet zo erg door als je driftig aan het tikken of aan het gamen bent. De randen rond het beeldscherm hadden van mij zeker wat dunner gemogen, maar daardoor voelt het scherm wel stevig aan. De bouwkwaliteit is over het algemeen absoluut goed te noemen.