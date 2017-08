Wouter, als evangelist van de turn based strategy game, ging voor het eerst in z’n leven een Mario-game claimen: Mario + Rabbids: Kingdom Battle, een bizarre mix van Ubisoft en Nintendo. En daar heeft hij totaal geen spijt van gekregen…

Natuurlijk, ik ben een gamer, dus heb altijd al een beetje een zwak gehad voor Mario en consorten. Lang niet de nostalgische liefde die Nintendoids hebben voor de op schildpadden springende Italiaan, want ik ben niet groot geworden met het icoon, maar ik kan de magie van games als Super Mario 64 en Super Mario Galaxy niet ontkennen. Ik voel dat ook, want ik heb gevoel.

Rabbids daarentegen… Tja, die heb ik altijd een beetje irritant gevonden. De op slapstick lijkende humor waar deze geestelijk uitgedaagde konijnen het van moeten hebben, vind ik een beetje… eh, slap. Het heeft dezelfde aantrekkingskracht als Minions: domme geluidjes en volledige achterlijkheid in een schattig, klein poppetje gedouwd om de makkelijke lachers te kietelen. In Mario + Rabbids heb ik echter meerdere keren hardop gelachen om de witte rukbeesten.

Mario + Rabbids: Rabbids zijn eigenlijk best wel grappig

Ja, die gekke Rabbids. Ik had nooit gedacht dat ik zou lachen om die domme beesten. Maar als ik door een level van Mario + Rabbids: Kingdom Battle wandel en ik zie ergens in een van de 4 vrolijke, ‘gewarpte’ (de wereld van Mario en Rabbids zijn één bizar geheel geworden) worlds zo’n dom konijn die een badeend met een slavenhalsband meesleept, dan moet ik wel lachen. Ook de spéélbare Rabbids, die simpelweg slecht verkleed zijn als onder andere Mario en Peach, hebben gewoon hilarische animaties. Mario Rabbid staat altijd een beetje te chillen tussen de beurten door en de manier waarop Rabbid Peach boos haar pruik op de grond smijt als je verloren hebt, is echt fantastisch. Over verliezen gesproken, dat gaat je zeker wel gebeuren, want dit is geen party game, geen platformer of een fighting game waarin verschillende universums clashen. Mario + Rabbids: Kingdom Battle is een titel in een van de meest edele genres in existence, waar ik nog meer plezier in heb gestoken dan alle GTA’s bij elkaar: de turn based strategy game.

Mario + Rabbids: niet dezelfde gameplay als XCOM

Nou is het makkelijk om Mario + Rabbids: Kingdom Battle simpelweg XCOM met Mario plus kutkonijnen te noemen, maar gelukkig is het lang niet zo simpel (hoewel dat gegeven wat mij betreft al fucking fantastisch is). Natuurlijk zijn de basics hetzelfde -je speelt om de beurt tegen de vijand-, maar bij bijna elke andere regel zijn er grote of kleine verschillen. Ten eerste is het voortbewegen over de in hokjes verdeelde levels al behoorlijk anders, omdat je andere characters kan gebruiken voor een ‘boost’; ze geven je dan letterlijk een zetje en zo kan je twee keer zo ver komen. De ‘dash’ is qua voortbewegen ook een leuk nieuw gegeven, want als je een (Rabbid) Mario-character via een vijand laat lopen, dan glijdt ‘ie onder z’n poten door waarmee nog een kleine oplawaai uitgedeeld wordt. Ook het feit dat je naast lopen en aanvallen meestal een derde actie kan en dat je kans om een vijand te raken altijd 0%, 50% of 100% is, zorgt ervoor dat Mario + Rabbids significant anders is dan XCOM. Wel ongeveer even leuk en spannend, trouwens, maar iets laagdrempeliger terwijl het zeker niet veel makkelijker is. Een knappe prestatie, in ieder geval! Damn, Ubisoft, je verrast me!

Mario + Rabbids: Guns kopen voor Mario

Je bent overigens niet de hele tijd om de beurt met Mario en buddies op allerlei soorten Rabbids aan het knallen, want tussendoor begeef je je door de eerdergenoemde 4 werelden die (hoe kan het ook anders, dit is toch echt een Mario-game) verschillende thema’s hebben; een koude woestijn, een spookwereld, een weelderige tuin en, jawel, de Lava Pits. Hier kan je niet alleen lachen om allerlei domme Rabbids die achterlijke shit uithalen, maar ook zijn er genoeg soft-pittige puzzels te genieten en een lekker aantal collectibles te vinden. Daarvan zijn veruit de meest boeiende overigens de nieuwe wapens, daar word ik écht blij van. Ja, laat dat maar even inzinken: je unlockt in deze game shotgun-achtige blasters voor Peach en raketwerpers voor Yoshi. De eerste game (correct me if I’m wrong) waarin je GUNS unlockt voor Mario. Dude! Daarbij heeft de besnorde man drie verschillende skilltrees, net zoals alle andere speelbare characters in Mario + Rabbids. En we hebben het hier niet over lullige upgrades, maar echt dingen waar je naartoe wil werken omdat het een groot verschil kan maken in de battles. Een groter bereik voor Mario’s M-Power bijvoorbeeld, een skill waarmee hij de wapens van hemzelf een z’n buddies krachtiger maakt. Of meer schade als je dasht, of dat je verder komt als je uit een pijp komt. Ja natuurlijk heeft deze game warp pipes!

Mario + Rabbids: een uurtje of 20 aan dikke fun

Ik ben echt al vier dagen flink verslingerd aan Mario + Rabbids: Kingdom Battle. De spannende, uitdagende battles afgewisseld met het kopen van nieuwe wapens, skills unlocken en puzzels oplossen in leuke levels, is bijna perfect afgesteld voor constante entertainment. Sure, de omgevingen maken wel heel vaak gebruik van dezelfde assets (ga maar eens voor de grap de harp spelende tentakels tellen in Spooky Trails), de muziek kan enigszins op je zenuwen gaan werken (ondanks dat er echt goede tunes tussen zitten, zijn ze nét even wat te opdringerig zodat de herhaling op een gegeven moment opvalt) en het verhaal zal je vast niet heel erg boeien (hoewel de teksten wel erg grappig geschreven zijn), maar dat is lang niet genoeg om de pret te drukken. Want ik ben sinds Super Mario Galaxy 2 niet meer zo gefascineerd geweest door een Mario game en hoe bizar is het dat dit meteen de beste turn-based strategy game is sinds XCOM 2!