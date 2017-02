Halo Wars 2 - Review 

Acht, jawel, ÁCHT jaar na het spelen van de eerste Halo Wars, mag Wouter aan de slag met diens opvolger. Waarom heeft het zo lang geduurd en waar hebben we op gewacht?

Dit is een aangepaste versie van de review die Wouter voor PU04 (20 maart in de winkels) heeft geschreven. Halo Wars 2 ligt vanaf vandaag in de winkels, maar voorlopig zonder competitieve multiplayer!

Als je iemand van 343 Industries vraagt waarom het zo lang duurde voordat Halo Wars 2 ons eindelijk zegende met z’n aanwezigheid, dan komt er een vaag antwoord dat ik met moeite slik. Zij beweren namelijk dat ze heel lang op zoek zijn geweest naar een goede partner om de game mee te maken, waarna ze een paar jaar geleden pas beseften dat Creative Assembly wel eens een geschikte zou kunnen zijn. Dat is toch de eerste developer waar je aan denkt in het kader van Real Time Strategy?! Hoe kan je daar nou meer dan een half decennium naar gezocht hebben? In samenwerking met Ensemble Studios hadden ze deel 1 al gemaakt en vermoedelijk konden ze daar niet nog een keer mee partneren, dus dan is CA toch een 1-2tje? Kijk, dat het jaren duurde voordat Creative Assembly de ontwikkeling van Halo Wars 2 in hun schema kon passen, dat wil ik wel geloven. Maar dat klinkt wat minder lekker, hè? ‘Ja, CA vond andere dingen eerst belangrijker.’

Halo Wars 2 werkt weer lekker

Ik denk dat er een andere reden is waarom het zo lang geduurd heeft (mijn theorie lees je in PU04) en op zich neem ik ze het ook helemaal niet kwalijk dat 343 en Microsoft de reden voor het lange wachten een beetje getwist hebben, dat is simpelweg hoe PR werkt. Maar wel vreemd dat er na 8 jaar een titel verschijnt waar duidelijk helemaal niet zo heel lang aan gewerkt is. Halo Wars 2 is wederom een erg goede game, hoor, met een superstrakke besturing waarvan het echt een klein wonder is het dat een RTS zo soepel laat werken op de console, leuke missies met genoeg variatie en strakke cutscenes. Ding is, dat was deel 1 ook al. En wat betreft graphics zijn er echt geen grote stappen gemaakt, terwijl de campaign ook nog best wel kort is. Natuurlijk, als je kijkt naar de concurrentie, dan is het makkelijk reviewen: dit is je game als je een liefhebber bent van RTS en een console-speler. Maar fuck, dan heb ik ook best wel medelijden met je, man/woman! Mocht je namelijk zo’n specifieke liefhebberij hebben, dan zit je waarschijnlijk al sinds R.U.S.E. uit 2010 te wachten totdat iemand je uit je lijdzame wachten verlost. Tenzij Pikmin 3 je ding was?

Halo Wars 2 is lekker pittig

Halo Wars 2 is een gevalletje ‘okay, na acht jaar heb ik hier best wel weer zin in en ach, omdat ik me het eerste deel nauwelijks herinner, zal het me ook niet opvallen hoe weinig er veranderd is’. Je kent het w… Nou ja, eigenlijk is het een vrij uniek geval. Hoe dan ook, strategen gaan zich prima vermaken met missies die op Normal al best wel pittig zijn (heb meerdere maps een tweede keer moeten doen, maar dat was helemaal niet erg), toffe nieuwe Leader Powers (het neerdroppen van ODST-pods blijft leuk!), nèt genoeg base building en resource management om je het gevoel te geven dat je niet hersenloos units aan het spuwen bent, aardig wat multiplayer modes (het MOBA-achtige Blitz is daarvan de grootste triomf, hoewel het mij niet enorm lang wist te boeien) en een verhaaltje dat prima in de lijn van 343’s eerdere werk past (28 jaar na het vorige deel, kort na de gebeurtenissen van Halo 5, komt Captain Cutter tegenover een nieuwe bedreiging te staan: de brute Brutes van The Banished). Leuk dus, maar de nieuwe Halo waar we op zaten te wachten? Nou, als we 343 mogen geloven, dan hebben we hier allemaal om zitten schreeuwen.