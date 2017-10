Gran Turismo Sport – Review 

Na 4 jaar van afwezigheid is Gran Turismo terug en Polyphony Digital probeert met GT Sport de pole position weer over te nemen van Forza Motorsport 7 en Project Cars 2.

Van 1997 tot 2005 was Gran Turismo zo’n beetje het enige alternatief naast alle arcade racers en noemde zich zelfs ‘The Real Driving Simulator’. Als je wat serieuzer wilde racen, kwam je automatisch bij Gran Turismo uit, maar in 2005 veranderde dat door de komst van Forza Motorsport op de Xbox en 2 jaar geleden al helemaal, door de komst van Project Cars. Mag Gran Turismo, door GT Sport, zich weer The Real Driving Simulator noemen?



Ambitieus

Na Gran Turismo 6 in 2013, liet de grote man achter Gran Turismo, Kazunori Yamauchi, weten te werken aan de opvolger van GT6, voor de toen net uitgekomen PlayStation 4. Het moest een soort tussendeel worden, net als de Gran Turismo Prologue versies in het verleden. Halverwege de ontwikkeling liet Yamauchi-san echter weten zoveel content toe te voegen, dat we GT Sport eigenlijk toch als een volwaardig compleet nieuw deel moeten zien.

Het werd daarnaast duidelijk dat Kazunori en zijn team iets anders wilde proberen met GT Sport dan we gewend zijn van de serie. De focus zou namelijk veel meer komen te liggen op online gameplay, inclusief officiele online tournaments en league’s, waarmee zelfs dikke echte prijzen te winnen zijn. GT Sport moet dan een hele community opbouwen en dat is nogal ambitieus, zeker voor een Gran Turismo game, waar de online mode altijd een ondergeschoven kindje is.



Verfrissend

Het goede nieuws is dat het er op lijkt dat Polyphony het kunstje daadwerkelijk heeft geflikt. De online gameplay is nog nooit zo uitgebreid geweest in een Gran Turismo game en op een enkele server crash na, werkt het nog ook. Dat lijkt tegenwoordig vanzelfsprekend, maar voor een Gran Turismo game is dat nog heel verfrissend. Je kunt deelnemen aan single race events, of tournaments waarin je de regels zelf bepaald en er zijn een hoop officiële races beschikbaar, waaraan je kunt meedoen.

In GT Sport heeft iedereen online een rating. Die is afhankelijk van de plek waarop je races finisht, oftewel hij stijgt als je het goed doet en daalt als je als een van de laatste finisht. De rating wordt daarnaast beinvloed door je rijstijl. Als je agressief rijdt en iedereen zonder pardon van de baan beukt, zal dat invloed hebben op je rating. In het online systeem van GT Sport wordt je in online events zoveel mogelijk ingedeeld met spelers met ongeveer dezelfde rating. Zo kunnen de beukers lekker met elkaar botsauto spelen, terwijl de serieuze racers bij elkaar in een event worden geplaatst. Het is niet de eerste keer dat we zo’n systeem zien in een race game, maar in GT Sport werkt het verdomd goed.



Gigantische veer

Het systeem wordt steeds beter, naarmate de tijd verstrijkt. Op het begin wordt iedereen nog op 1 hoop gegooid door het systeem en zal je hier en daar wat spelers in een race tegenkomen met een compleet andere stijl dan jij, maar na een paar races pikt het systeem je vanzelf uit de grote massa en plaatst je in een bepaald hokje. Ik merkte zelfs dat ik vaak bij dezelfde spelers in een lobby werd gegooid, waarmee ik dikke battles had in een race. GT Sport slaagt er knap in, om me steeds tegenover spelers te zetten die op hetzelfde niveau zitten als ik en daarvoor stop ik een gigantische veer in de reet van Polyphony.

Het zorgt er namelijk vooral voor dat iedere online race super spannend is. In andere racegames word je te vaak bij spelers die ver onder of boven je niveau rijden in een race gezet, waardoor de spanning wegvalt. In GT Sport ben je aan het vechten voor iedere positie op de track, zelfs als het om de één na laatste plaats gaat. Koppel dat met een online rating die op zichzelf al verslavend werkt, en je hebt een meesterlijke online race game.



Eye candy

Wat betreft online rijdt GT Sport concurenten Forza Motorsport en Project Cars compleet van de baan. Dat geldt ook voor de graphics, want GT Sport is by far de mooiste race game ooit gemaakt. De omgevingen en de tracks komen werkelijk prachtig in beeld, maar vooral de auto’s zijn ziekelijk mooi. De auto’s zijn serieus af en toe niet van echt te onderscheiden en elk detail is tot in de puntjes nagemaakt. Het niveau is zo hoog dat de auto’s uit Project Cars 2 en Forza Motorsport 7 er bijna als PS3/Xbox 360 games uitzien. Het verschil is bizar.

GT Sport is zonder twijfel nog steeds de game die je moet halen als je geilt op auto porno. Als je urenlang kunt kijken naar de lijnen en details van je droomauto, geeft GT Sport je een ongeevenaarde ervaring. Er is zelfs een speciale photo mode, waarin je auto’s in honderden verschillende omgevingen kunt fotograferen en daar zitten zelfs real-life foto’s tussen. Zelfs dan, als je de digitale auto er in plakt, zie je bijna niet dat het toch echt om een digitale auto gaat. Serieus, dit is eye candy van het hoogste niveau en als je een 4K HDR TV hebt, ben je bijna verplicht om GT Sport in huis te halen, ongeacht of je van race games houdt of niet. Dit is DE game om te laten zien waarom je een nieuwe TV hebt gekocht.



Losse events

Tot zover is dit de beste Gran Turismo ooit gemaakt, maar nu komt het pijnlijke gedeelte. GT Sport mag online en visueel dan de sterren uit de hemel racen, maar de rest van de game is amper verbeterd ten opzichte van vorige delen en op sommige punten zelfs slechter geworden. Het grootste minpunt is het geheel ontbreken van de typische Gran Turismo career mode, waarin je als groentje moet beginnen in een shitty auto en door het verdienen van geld steeds vettere bakken en races kunt gaan rijden, met hier en daar een verplicht license event.

Er zijn nog steeds license, races en special events, maar het zijn nu allemaal losse events, in plaats van een career mode, waarin je onderop begint. Het is dus nu net alsof je allemaal arcade mode events doet, in plaats van dat je het idee krijgt te werken aan je carrière als professionele race coureur. Dit was altijd typisch Gran Turismo en het is jammer dat Polyphony er voor heeft gekozen de mode compleet te schrappen.



Prologue

Daarnaast moet GT Sport het doen met zo’n 160 auto’s en 17 tracks en dat is erg karig voor Gran Turismo begrippen. Er zitten ook te weinig speciale auto’s in. Ja, er zitten nog steeds een paar vette concept cars in, maar verwacht geen gekkigheid als de maanauto, 19e eeuw rijtuigen, of zelfs maar een open wheel racer.

Tot slot zijn de physics niet opzienbarend beter dan in Gran Turismo 6. Ze zijn zeker niet slecht en kunnen zich nog steeds meten met een game als Forza Motorsport 7, maar komen niet in de buurt van Project Cars 2. Het geheel heeft alsnog meer weg van een Gran Turismo 7: Prologue, dan een volwaardig nieuw deel. Ik had gehoopt dat Polyphony zou laten zien dat Gran Turismo nog steeds The Real Driving Simulator is, maar dat is helaas niet het geval.