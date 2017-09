FIFA 18 Review 

Dankzij e-sports is FIFA groter dan groots geworden en dus is de release van FIFA 18 een van de grootste game releases van het jaar. Tjeerd speelde de game al uitgebreid en gaat je nu vertellen of dit qua cijfer ook een grote happening is.

Eerst effe dit: Mijn cijfer is alleen gebaseerd op offline gameplay, aangezien ik de online modi nog niet heb kunnen spelen. Nadat ik die goed heb kunnen testen komt er een update van deze review.

Waarom koopt iemand een nieuwe FIFA? Dat is niet omdat je beter kunt dribbelen dan vorig jaar of omdat er nu Icons in FUT zitten, het stadion er beter uitziet of Ronaldo realistischer dan ooit rent. Nee, je koopt 'em omdat je een voetballiefhebber bent. Want dan kan je niet aan blijven modderen met oude selecties, Kuijt(!!) en het oude kapsel van Pogba. Kortom, je moet wel. Maar EA doet elk jaar weer hard hun best om dit inmiddels enorme fenomeen FIFA fris aan te laten voelen, zonder de balans kwijt te raken. Een grote verbetering is dat Kuijt er dit jaar niet in zit, maar hoewel het daarmee een stuk frisser is geworden, zijn er ook op het gebied van gameplay veranderingen doorgevoerd die ons blij moeten maken.

Dribbelen in FIFA 18

Zo is er meer aandacht besteed aan verschillende types spelers, die alle karakteristieken van hun fysiek meekrijgen, niet alleen visueel, maar ook qua speelwijze. Zo kunnen kleine, behendige spelers veel sneller kappen en draaien, maar moeten ze kleine pasjes maken, terwijl grote, sterke spelers grotere stappen maken, maar ook sterker zijn in duels. Een van de grootste veranderingen die hiermee samenkomt is de grotere nadruk die op dribbelen wordt gelegd. Als je met Messi speelt, zul je je veel sneller uit lastige situaties kunnen manoeuvreren waarin je wordt omringt door spelers, doordat je veel kortere en snellere acties kunt maken dan bijvoorbeeld met Pique. Ronaldo zal op de eerste meters weer veel sneller zijn dan bijvoorbeeld Veltman en heeft daarnaast ook nog het voordeel dat ie heel snel van richting kan veranderen. Deze verandering is duidelijk merkbaar en direct ook een van de betere aanpassingen aan FIFA. Zo kwam ik er in Carrière-modus achter dat er qua dribbels een enorme kloof zit tussen bijvoorbeeld Messi, Ronaldo en Griezmann en mijn spelers van Leeds United. De skills van een speler hebben meer dan ooit invloed op jouw mogelijkheden als speler. En dat zie je terug in spectaculaire goals, bijna een PES-feature, die nu langzaam maar zeker ook bij FIFA in het spel komt.



Voorzetten in FIFA 18

Je zult dus meer dribbels zien in FIFA 18, maar ook voorzetten zijn aangepakt. Het is makkelijker om je teamgenoten te vinden met een voorzet, aangezien je nu dus ook wat beter langs je back kunt dribbelen, maar ook meerdere opties tot je beschikking krijgt om de bal voor te slingeren. Ik vind het een leuke aanpassing, aangezien de keren dat ik in FIFA 17 via een voorzet scoorde, te tellen waren op een telraam met drie kraaltjes. Je AI-teamgenoten zien de gaatjes iets beter en zullen daar lekker induiken, met als gevolg dat je je voorzet soms met een heerlijk harde kopbal het doel in kan jagen. Ik heb in geen jaren FIFA zulke lekkere kopgoals gemaakt als in FIFA 18. Toch vraag ik me af of het online niet een beetje overpowered wordt, want niets is irritanter dan vaak via een voorzet geklopt worden omdat je AI-verdediger inlopende aanvallers slecht verdedigt. Met dat gedribbel en de hernieuwde liefde voor voorzetten, geeft FIFA 18 je weer andere mogelijkheden om je aanvallen op te zetten, en dat is een prima zaak.

Verdedigen in FIFA 18

Maar deze dingen zijn juist in verdedigend opzicht een kleine vloek. Ik sprak op Gamescom de baas van de FIFA-gameplay en die gaf al aan dat ze gemiddeld meer goals per wedstrijd willen zien en dat het moeilijker wordt om te verdedigen. Dat bleek zeker in de eerste pakweg 15 uur dat ik de game speelde, want het leek zelfs alsof het onmogelijk was om fatsoenlijk te verdedigen. Keer op keer werd ik in de luren gelegd, zelfs zonder schijnbewegingen, gewoon puur omdat mijn verdedigers vergeleken met de aanvallers draaicirkels van een vrachtschip lijken te hebben en hun handelingssnelheid veel lager is. Ik heb mijn hele manier van verdedigen moeten veranderen in een veel meer afwachtende (saaiere) stijl van verdedigen, omdat het op mijn oude manier bijna onmogelijk is om de bal te veroveren. Ik wil druk zetten als Ajax vorig seizoen, ik wil de tegenstander gek maken en ze afjagen. Maar dat kan niet. Toegegeven, dat was sowieso al lastig in FIFA, maar in FIFA 18 hoef je het echt niet te proberen.

The Journey in FIFA 18

The Journey is terug in FIFA 18 en zo’n singleplayer campagne is een toffe manier om elk jaar weer iets nieuws aan te bieden. The Journey 2 is misschien niet geniaal te noemen, maar het heeft me zeker plezier gebracht, door hoogwaardige cutscenes en het Snelle Jelle-achtige jongensboek avontuur wat je voorgeschoteld en appelleert aan die stiekeme droom die toch iedere voetbalfan wel heeft gehad. Zo komt Hunter oog in oog te staan met helden als Ronaldo, Henry en Ferdinand - die overigens belabberd acteren - en klimt z’n ster steeds hoger. Al die furore komt natuurlijk op jouw conto bijgeschreven en dat voelt tof. Je hebt nu ook meer invloed op het uiterlijk van Hunter, welk kapsel hij draagt, welke tattoos en alle kleine details van z’n werktenue zijn ook aanpasbaar. Maar de mate van invloed die je hebt op de verhaallijn is zo klein dat ie af en toe zelfs frustrerend wordt. Want die dwaas maakt af en toe zulke malle beslissingen dat ze menig oogbal doen rollen en is de verhaallijn af en toe wel erg ongeloofwaardig, in dit geval is het zelfs vrij doorzichtig dat een ‘carrièremove’ van Hunter niet wordt gemaakt om het verhaal interessant te maken, maar meer omdat er een zakje geld is neergelegd bij EA Sports. Verder voegt het social media-element wederom weinig toe met 100x dezelfde tweets en is het Cool/ Fury systeem wederom vrij waardeloos.



Carrièremodus in FIFA 18

Na een lange periode zonder noemenswaardige veranderingen zijn er dit jaar ook weer aanpassingen gedaan aan de Carrière-modus. Zo is het transfer-systeem overhoop gehaald en kunnen we gaan onderhandelen in een daadwerkelijk gesprek met de andere partij. Het is een leuke twist, aangezien je nu ook daadwerkelijk aan je potentiele aankoop kunt zien of hij het aanbod ziet zitten wat je hem voorschotelt of zich kan schikken in zijn beoogde rol. Deze scenes hebben geen ingesproken teksten en de teksten staan zo lang in beeld dat je het na een paar transfers eigenlijk begint te irriteren. Het is jammer dat het zo ongepolijst is, want verder is het kat en muis-spel van de transfers leuk om zo mee te maken. Dat doet me trouwens denken aan een andere nieuwe feature die erbij is gekomen en ook niet helemaal lekker is uitgewerkt: snelle wissels. De AI selecteert een logische wissel voor je, die je tijdens dode spelmomenten makkelijk met een druk op de knop kunt uitvoeren. Helaas gaat de AI in dit geval echt nogal bizar te werk. De ene keer wil hij gewoon een spits voor een spits wisselen, maar ik heb meerdere keren gehad dat ie een linksback op rechtsbuiten in wil wisselen of zelfs de keeper in wil ruilen voor een spits. Gelukkig kun je het ook handmatig instellen, maar knullig is het wel.

FUT in FIFA 18

De grootste, belangrijkste en meest winstgevende modus is FIFA Ultimate Team (FUT) en het is dus niet zo gek dat er zoveel nadruk op deze modus wordt gelegd. Nieuw zijn Squad Battles, waarin je het, in je eentje, kunt opnemen tegen teams die zijn samengesteld door bekende voetballers en YouTubers. Daarnaast hadden we al Legends op de Xbox - grote voetbalsterren van weleer die je in je team kon inpassen. Nu kun je op alle platformen aan de slag met Icon Stories, een soort Legends, maar dan net effe iets anders. Je kunt kaarten verzamelen van verschillende voetballegendes in drie verschillende fases van hun carrière: eentje in de jonge jaren, eentje in de succesjaren, en eentje in de nadagen. Het is een toffe twist waarin iedereen kan gaan spelen met deze legendarische spelers, maar of dit en de Squad Battles het moeten gaan doen qua vernieuwing in FUT?



Een verbetering, maar…

Natuurlijk, FIFA 18 is qua gameplay weer een verbetering ten opzichte van FIFA 17, de dribbels zijn lekkerder, aanvallen diverser, goals spectaculairder, de sfeer in de stadions is verbeterd, de hoeveelheid licenties zijn ongeëvenaard, het ziet er goed uit, en met dit enorme pakket aan modi kun je ook prima weer een jaar vooruit. Maar deze veranderingen zijn geen grote stap vooruit, een paar nieuwe features die het heeft zijn slecht gepolijst, het verdedigen is minder leuk geworden, en als je niet met La Liga, Premier League of Champions Leagueclubs speelt, zien spelers er bijna lachwekkend slecht uit. Het pakket is nog steeds waanzinnig uitgebreid en een feestje voor een voetballiefhebber, maar ik had gewoon net effe iets meer verwacht.