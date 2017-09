Samen gingen Wouter en Tjeerd de ultieme missie aan: 24 uur lang achterelkaar Destiny 2 spelen en zo ver mogelijk komen. De norse noorderlingen kwamen gehavend, maar toch enthousiast uit die uitputtingsslag en bleven gek genoeg tot en met de Raid geboeid. Maar is Destiny 2 boeiend genoeg voor een Gold Award?

Tjeerd - Uur 1: Oeh, oeh! Yes! Ein-de-lijk kan ik dan aan de slag met Destiny 2! Eerst maar eens door alles heen spelen wat we al wisten... De Tower is kapot, een agressieve Bane Stormtrooper hengelt een ketting om de Traveler heen en dat zorgt ervoor dat ik m'n Light kwijtraak. Ik ben nu dus ineens sterfelijk, en ik moet letterlijk weer helemaal vanaf nul beginnen. Oftewel, er is opbouw! Yay!



Destiny 2: De eerste helft van de Campaign

Tjeerd - Uur 3: Wauw, dit is wel echt een verbetering ten opzichte van deel een, de opbouw is veel beter gedaan, met meer uitleg en toffe cutscenes, maar de enorme omgevingen, uitzichten en waanzinnige alien-architectuur doen mij pas echt watertanden. Ik heb gereisd langs gesmolten planeetkernen, omgeven door reuzenstructuren, ik heb door een mega supercomputer gerend, die zo groot was dat de grootste pyramide ernaast in het niet zou vallen... Om nog maar te zwijgen over de muziek, die me als een sirene (de meervrouw, niet dat ding op een ambulance) dit epische avontuur inlokt. Jep. Wauw.

Tjeerd - Uur 4: Eigenlijk wil ik het niet, maar tussen al dit moois door, moeten we ook nog effe een potje Crucible doen, oftewel multiplayer. In Destiny 1 niet mijn favoriete bezigheid, op een of andere manier kwam ik daar nooit zo lekker in. Er is aan de multiplayer niet zoveel veranderd – er zijn eigenlijk alleen een paar game modi bijgekomen en er rennen in het tweede deel maar acht spelers rond in plaats van twaalf. Gek genoeg lijken deze veranderingen precies het pijnpunt te zijn geweest, want ik vind het zelfs leuk! Wat een verrassing.

Tjeerd – Uur 7: Ik word nog steeds omver geblazen door de schoonheid van de game en de dialogen doen me soms met vlagen ook schaterlachen van plezier... maar, ligt het aan mij, of zakt het verhaal weer een beetje in? Nietszeggende queestes naar iets wat je in een seconde weer bent vergeten nadat je het hebt gehaald en ik begin zelfs al weer een beetje het gevoel te krijgen van Destiny 1, dat je gewoon icoontjes aan het achtervolgen bent, alle vijanden doodmaakt en wacht op je loot. Hoe denk jij daarover Wouter? Vanaf hier is het voor jou ook zo'n beetje nieuw namelijk...

Destiny 2: Is de Campaign wel beter?

Wouter- Uur 10: Yup, we komen nu ongeveer op het gedeelte van de campaign dat ik nog niet in Bellevue heb gespeeld. Ik had er hoge verwachting van, aangezien mensen van Bungie me verteld hebben dat er nog een derde van het verhaal verteld moest worden én ik ving zelfs aanwijzingen op dat we nog naar een nieuwe planeet gaan… Eh, maar we gaan weer terug naar plekken waar we al geweest zijn. De eindbaas is gelukkig wel vet, de epiloog is geinig en de muziek maakt eigenlijk alles episch. Toch, het is niet alsof álles beter is aan de campaign. Het heeft heus z´n momenten, is meer een afgerond, logischer geheel vooral omdat er een specifieke schurk is, en meer aandacht voor Cayde-6 (lees: meer Nathan Fillion) is altijd een goed idee natuurlijk. Maar het moet het nog steeds vooral hebben van de betoverende muziek en het ontzettend sterke level-design. Want ja, zoals je ongeveer al zei, Tjeerd; het verhaal is een aaneenschakeling van McGuffin-speurtochten, waarbij cutscenes met baddie Ghaul en de Speaker dienen als lijm. Zeker niet slecht, hoor, maar het luidt zeker geen nieuw hoofdstuk in videogame-narratief in, ofzo.

Destiny 2: Adventures, Strikes, Crucible en de eerste Exotics

Wouter- Uur 12: Inmiddels beginnen we aan de endgame en hoewel we amper kunnen nadenken door slaapgebrek, is het duidelijk dat er nog genoeg shit te doen valt. Een heleboel Adventures bijvoorbeeld, de Strikes blijven lange tijd leuk hoewel het er niet enorm veel zijn, de Challenges plus Milestones bijhouden is ook een bezigheid en hoewel de Crucible niet uitpuilt van de playlists en maps, speelt dat zo verdomd lekker dat we daar de meeste tijd in besteden. Sommige potjes in de Competitive Playlist zijn zo heftig spannend, dat mijn arme hart het amper kan handelen. Ja, wat? Weet je al hoe lang ik al wakker ben! Ohja, en we krijgen onze eerste Exotics, dus Destiny 2 heeft ons flink bij de verslavingskladden te pakken.



Wouter - Uur 14: We hebben nog tien uur te gaan in onze livestream, maar eigenlijk zijn we nu al dwaas, halfslapend aan het ronddwalen. Gelukkig is dat best vermakelijk in Destiny 2, want de game houdt je constant bezig. We richten ons vooral op het halen van de Milestones, opdrachten die je een beetje langs alle modes en mogelijkheden laten gaan, hoewel het eigenlijk verstandiger is deze pas na Power Level 260 te doen. Maar ja, we zijn in een staat van bijna zombie-heid, dus neem het ons eens kwalijk.

Destiny 2 is meestal niet moeilijk

Tjeerd - Uur 16: Ondanks onze zombiestaat, kan ik me ook niet aan de indruk onttrekken dat het tot dit punt redelijk smooth sailing is geweest. We zijn bij nog geen enkele missie echt uitgedaagd geweest en dat was bij de Strikes in Destiny 1 wel anders, die moest je in het begin soms flink 'cheesen' om ze door te komen. Maar nu de end game is aangebroken, zullen we ongetwijfeld wat moeilijkere content tegenkomen, al is het ook verdomde belonend om al die Milestones en Adventures langs te gaan, ik kijk nu al uit naar de Nightfall missies en de Raid.

Tjeerd - Uur 20: Ik besef nu eigenlijk pas dat we nu al een paar uur aan het grinden zijn, op zoek naar dikkere armor, vettere wapens en een hoger level te krijgen, maar het voelt op een of andere manier veel logischer aan en ik heb helemaal niet het grind-gevoel zoals ik dat in het eerste deel had. Dat is verdomde goed nieuws Wouter! Op eigenlijk alle vlakken zie ik verbetering ten opzichte van Destiny 1, en de gunplay blijft gewoon de grootste publiekstrekker, want die is zo fijn...

Tjeerd - Uur 24: Zzzzzz... Ik heb eerlijk gezegd totaal geen overzicht meer van alle dingen die ik moet doen. Ik heb net mijn derde subclass gehaald, maar voor de rest ben ik maar wat hersenloos aan het knallen. Misschien wordt het tijd voor een frisse blik, al weet ik niet of ik morgen wel zin heb om weer te spelen. Wat jij Wouter?

....

Wouter?

Destiny 2: de tweede 24 uur

Wouter – Uur 26: Vreemd genoeg heb ik een dag na de stream best wel weer zin om Destiny 2 op te starten. Er zijn volgens mij maar errug weinig dingen waar ik zin in heb na het 24 uur achter elkaar gedaan te hebben, dus dat betekent toch zeker wel iets. Destiny 2 blijkt ook een prima game om even voor een uurtje of twee op te pakken: doe een paar Challenges op een willekeurige planeet of handel een paar Milestones af en je bent zo weer een paar Engrams en wat Power Levels hoger. Prima!

Wouter – Uur 27: Er paar kleine dingetjes beginnen me langzamerhand een beetje te irriteren, maar niet voor heel lang. Zo vind ik het jammer dat je je wapens niet meer kan levellen en gebrek aan een Grimoire vind ik ook heel even een tikje jammer. Dat was toch een soort van dagboekje waar je bepaalde dingen, zoals aantallen kills per soorten alien, automatisch in bijhield, wat erg fijn is voor mijn innerlijke autist. Ohja en de iets vermagerde Crucible, dat moet toch wel snel even uitgebreid worden met nieuwe Playlists en maps.

Wouter – Uur 30: Zo langzamerhand ben ik alweer klaar voor de Nightfall en het lijkt er op dat ik die extra moeilijke Strike ook wel nodig heb; de drops blijven namelijk al een tijdje hangen op rond de 260, dus ik ga niet meer in Power Level omhoog waarmee de game lichtelijk grindy trekjes begint te tonen! Maar de Nightfall blijkt geen matchmaking te hebben, of Guided Games zoals Bungie het noemt, want daar moet eerst nog een bèta van komen. Eh, okay… Beetje bullshitty als je het mij vraagt, maar goed, dan maar even wachten tot mijn sociale leven een game-afspraak toelaat… Helaas duurt dat even, helemaal als ik de Nightfall met Tjeerd wil doen. En dat wil ik zelf niet zo nodig, maar die lange Fries wel verdacht graag… Waarom is dat eigenlijk, Tjedert?

Tjeerd – Uur 35: Uhm… nou, het hoeft van mij niet per se met jou hoor, ik krijg bijna elke dag nieuwe vrienden in mijn lijst die dolgraag met me Destiny 2 willen spelen en me kunnen helpen met de Nightfall! Ja, nog meer dan in Destiny 1 verbroedert deze game echt, en ik heb iedereen nodig, zeker nu jij wat langzamer gaat in je progressie, want deze Nightfall moeten we wel echt spelen! Naast die essentiële dikkere gear moet ik ook deze missie namelijk ook nog eens spelen voor een vette gun, die ik alleen kan verkrijgen als ik hem supersnel uitspeel. De Nightfall is sowieso een ervaring op zich; waar het voorheen gewoon een moeilijkere Strike-missie was, heeft elke Nightfall nu aparte mechanics die het nog uitdagender maken, plus een aftellende timer die druk opvoert. Dat soort dingetjes maakt dit toch echt wel een vette game… en dan hebben we de Raid nog niet eens gespeeld!

Destiny 2: de Leviathan Raid

Tjeerd – Uur 40: Ben je eigenlijk al klaar voor de Raid? Want dat moet echt een dikke ervaring zijn! Inmiddels heb ik weer wat dikkere gear verzameld en ben ik er met mijn personage redelijk klaar voor. Deze übersuperdeluxe missie, waarin alles wat je weet over de game compleet op z’n kop wordt gezet, en je wordt overrompeld door bizar veel vijanden, gekke mechanics en breinkrakende puzzels. Je moet er alleen wel effe een team van zes man voor verzamelen en heel veel geduld voor hebben.

Wouter – Uur 40:Uh, ja, we zitten al in een Fireteam op je te wachten dude…

Tjeerd – Uur 44: Holy shit! Wat is dit krankzinnig leuk zeg! We hebben Leviathan nog niet kunnen halen, maar dat is eigenlijk niet eens zo erg, want het is zoveel om te bevatten! Ten eerste ziet het er fantastisch uit, we gaan een enorm Cabal kasteel in, dat vol zit met guards en geheimen, supermoeilijke vijanden, opdrachten die je team echt op de proeft stelt, want je moét samenwerken en je geduld wordt enorm op de proef gezet. Wat vooral opvalt is hoe kleurrijk en spectaculair het allemaal is opgezet, iets wat je bijna zou vergeten op te merken omdat je zo knetterhard bezig bent om te Raiden, maar damn, dit is wel echt de klapper waar we op zaten te wachten, Wouter!

Wouter – Uur 48: Ja, het lijkt een beetje op het kasteel van een heel erg flamboyante, Franse keizer, ofzo. Erg indrukwekkend. En de teamwerk-vereisende puzzels zijn dikke fun als je met het juiste groepje mensen bent. Een Raid blijft een enorme operatie waar je minstens een hele avond voor moet opofferen en dat in zekere zin zelfs een beetje vermoeiend is, maar dan heb je ook wat. Ik ben in ieder geval blij dat we hierop gewacht hebben voordat we de review gingen afmaken, want Leviathan maakt de ervaring van Destiny 2 écht af. Visueel is het een feest, het voegt nog wat lore toe aan Destiny 2 ook, maakt in zekere zin zelfs het verhaal af, en het is simpelweg hetgeen waar de hele game naar toe werkt. Nu we dit ervaren hebben, kan ik moeilijk anders dan Destiny 2 een Gold Award geven. Toch, Tjeerd?

Tjeerd: - Uur 48: Plak emaar een Exoitic Engram op die boi!