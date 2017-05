AOC AGON AG352UCG – Hardware review 

Een groot formaat, hoge resolutie, hoge refresh rate, een hoog contrast en een curved paneel, volgens het boekje heeft de AOC AGON AG352UCG alles wat je van een degelijke monitor mag verwachten. In deze review checkt Roel of AOC met dit bakbeest van een monitor aan de verwachtingen voldoet.

Een verhouding van 21:9 bij 24 fps is al een lange tijd een geliefde setting in de bioscoop. Ubisoft heeft ons al weten te overtuigen dat 24 fps een game filmischer maakt, maar sinds kort proberen monitor fabrikanten ons ook te overtuigen dat 21:9 het allemaal nog beter maakt. AOC is één van die fabrikanten en vandaag kijken we naar de AOC AGON AG352UCG.

Specs

Formaat: 35” (Curved)

Resolutie: 3440 x 1440

Scherm techniek: VA met matte coating

Refresh rate: 100Hz (30-100Hz met G-sync)

Connecties: 2x USB 3.0, 2x 3.5mm jack, DP1.2a, HDMI 1.4b

Adviesprijs: €899,-

Design

Voor het design hebben ze bij AOC gekozen voor een zwart-zilver kleurstelling. Aan de voorkant van de AG352UCG is naast de relatief forse rand weinig bijzonders te vinden, maar aan de achterkant zien we een mat zwarte behuizing met twee grote zilveren ‘vleugels’. In deze vleugels en aan de onderkant van de monitor zijn LED strips gemonteerd zodat je het design een beetje kunt personaliseren. Helaas zijn het geen volwaardige RGB strips en kun je alleen kiezen uit de kleuren rood, groen en blauw. Zonde, want tegenwoordig hoort alles gewoon RGB verlichting te hebben.

De monitor wordt geleverd met een zeer degelijke aluminium voet waarmee je de monitor in alle richtingen kunt verstellen. Het enige dat ontbreekt is de mogelijkheid voor een portret stand, maar ik denk dat AOC je daar heel wat nekklachten mee bespaart. Mocht je dan toch echt heel graag naar een wolkenkrabber van een scherm kijken, dan kun je de voet altijd vervangen door een andere middels de VESA 100 aansluiting.

De OSD (menuutje met scherminstellingen), en met name de aansturing daarvan, had wel wat extra werk kunnen gebruiken. Alle functies van het scherm dienen bestuurd te worden middels een enkel pookje midden onder het scherm. Hiermee schakel je de monitor aan of uit, wissel je van input, verander je het volume van de speakers en bestuur je de OSD. Dit werkt allemaal enorm onnatuurlijk en het kwam dan ook regelmatig voor dat ik per ongeluk het scherm uitschakelde of van input wisselde.

Beeldkwaliteit

AOC heeft bij de AG352UCG gekozen voor een hypermodern VA paneel welke in staat is om 100 prachtige plaatjes per seconde weer te geven. De fabrieksinstellingen zijn uitstekend, maar om je ogen een plezier te doen is het wel verstandig om de helderheid wat lager te zetten. De kleuren zijn zonder enige kalibratie natuurgetrouw en ook het contrast is erg goed. Om het meeste uit het scherm te halen is het wel verstandig om in de instellingen de ‘OverDrive’ op Light of Medium te zetten om zo motionblur en overshoot te minimaliseren. Voor de echte fijnproevers die het scherm ook willen gebruiken voor professionele fotobewerking kan het verstandig zijn om wat verder in de instellingen te kijken, want de Gamma waardes zijn standaard vooral ingesteld op gamers.

Dit scherm blinkt dan ook echt uit op het moment dat je een game op start. De bossen in Battlefield 1 zien er erg goed uit en het vrij hoge contrast maakt het scherm een uitstekende kandidaat voor horror games. Met een totale input lag van 4-8ms en de 100Hz refreshrate is dit scherm ook zeer geschikt voor een snelle en competitieve shooter.

Je moet er echter wel rekening mee houden dat je door de enorme resolutie van 3440x1440 een flinke pixelfabriek nodig hebt om dat allemaal aan te sturen. Je zult minimaal een Nvidia GTX 1070 in je desktop moeten hebben om in de nieuwste games 60fps te halen.

Jammer is wel dat er bij dit specifieke exemplaar een vrij lichte vlek te zien was rechts boven in het beeld. In de foto hieronder (gemaakt in een donkere kamer) is deze vlek duidelijk te zien. Overdag of in een goed verlichte ruimte zie je het niet meer terug, maar het kan behoorlijk storend zijn als je bijvoorbeeld een donkere film kijkt in een kamer met enkel wat sfeerverlichting. Dit soort vlekken zullen verschillen per exemplaar, maar het geeft wel aan dat dit model er gevoelig voor kan zijn.

21:9 Curved

De combinatie van het extreem brede scherm, de hoge 1440p resolutie en 2000R curve maakt het werkelijk een genot om mee te werken én gamen. Voor programmeurs geven de 1440 verticale pixels je genoeg ruimte om je lange code af te lezen, voor tekstschrijvers is het scherm breed genoeg om vier pagina’s naast elkaar open te hebben en de curve zuigt je helemaal in je favoriete game. De meeste moderne games ondersteunen deze vrij nieuwe 21:9 verhouding dan ook, maar bij oudere games zal je het moeten doen met twee zwarte balken aan de zijkanten.

Het extra brede gezichtsveld laat games nog realistischer lijken en dit kan je bijvoorbeeld tijdens het spelen van shooters ook een voordeel geven ten opzichte van je tegenstander. Door het brede gezichtsveld kun je namelijk tegenstanders in een hoekje zien zitten waar je normaal langsheen zou kijken. Helaas is dit ook een reden voor sommige developers om de 21:9 verhouding bewust niet te ondersteunen. In zeer competitieve spellen zoals Counterstrike: Global Offensive ben je bijvoorbeeld gelimiteerd tot 16:9 om het zo eerlijk mogelijk te houden.

Andere extra's

Naast het mooie beeldscherm zijn er nog een paar noemenswaardige extra’s. Om te beginnen beschikt dit scherm over Nvidia’s G-sync technologie. Dit zorgt er voor dat de monitor de refreshrate aanpast aan de hand van de framerate van de game die je speelt. Hierdoor zal je nooit meer getuige zijn van screentearing en zijn games onder de 60 fps ook prima speelbaar. Helaas werkt dit wel alleen met grafische kaarten van Nvidia. Daarnaast zitten er nog twee kleine 2W speakers ingebouwd, maar eerlijk is eerlijk, als je bijna 900 euro uit geeft aan een monitor kun je beter ook wat investeren in een andere audio oplossing. Gelukkig heeft AOC dat zelf ook door, want er zit een uitklapbaar haakje aan het scherm waar je een koptelefoon aan kunt hangen.