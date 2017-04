Al jaren fan van de Final Fantasy-games en ben je dol op de muziek uit de spellen? Dan hebben wij goed nieuws voor jou: je maakt bij ons namelijk kans op twee kaarten voor Distant Worlds: Music from Final Fantasy!

De muziek uit Final Fantasy is groots, meespelend en soms ontroerend. Kun je je voorstellen hoe dat zou klinken in een grote concertzaal, live gespeeld door een gigantisch orkest? Als je meedoet met deze prijsvraag hoef je daar niet veel langer meer over te fantaseren, want wij geven twee kaarten voor Distant Worlds: Music from Final Fantasy weg!

Voor de eerste keer ooit, komt Distant Worlds: music from FINAL FANTASY naar Nederland! Dit internationale concertfenomeen brengt Nobuo Uematsu's opzwepende muziek van FINAL FANTASY, één van de meest populaire video game series aller tijden! Geleid door Grammy Award®-winnaar Arnie Roth, begeleidt het 94-koppige orkest en koor van Distant Worlds Philharmonic rechtstreeks de adembenemende HD-video van SQUARE ENIX. Deze show is een multimedia-feest voor je ogen en je oren!

Het concert vindt plaats in AFAS Live in Amsterdam op donderdag 4 mei. Tijdens dit concert wordt je meegenomen op een muzikale reis door dertig jaar aan de beste muziek uit de Final Fantasy-spellen. Alles wat je hoeft te doen is deze prijsvraag beantwoorden.

Als je net als de vier hoofdpersonages van Final Fantasy XV zou gaan roadtrippen, welk nummer staat bovenaan je speciale roadtrip-afspeellijst?

Stuur je antwoord naar prijsvraag@pu.nl met als onderwerp 'Final Fantasy' en maak kans op twee kaartjes voor dit epische liveconcert!