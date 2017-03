Win toffe Ghost Recon Wildlands goodies! 

Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands is al een tijdje uit en dat betekent dat de fans een aardig aantal uurtjes in de game hebben kunnen stoppen. Voor alle liefhebbers van de game geven wij een speciaal goodiepakket weg en alles wat je er voor hoeft te doen is een mailtje sturen. Simpel toch?

Wij mogen een superdik Ghost Recon Wildlands-prijzenpakket weggeven. Als je een mailtje met het onderwerp 'Wildlands Prijsvraag' naar redactie@pu.nl stuurt, maak je kans op een 'Bienvenido to the Wildlands'-shirt, een pen, een dubbelzijdige poster en een speciale set speelkaarten. Uit alle inzendingen kiezen wij willekeurig één winnaar uit. Vergeet niet je volledige naam met je adresgegevens in de mail te zetten, dan kunnen wij het prijzenpakket direct naar je opsturen. Dus waar wacht je nog op? Alles wat je hoeft te doen is een mailtje naar redactie@pu.nl sturen en je doet mee!