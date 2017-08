Win filmkaarten voor The Dark Tower 

The Dark Tower is nu te zien in de bios. Deze sciencefiction film van Universal Pictures heeft is gebasseerd op de boeken van Stephen King met dezelfde naam. De hoofdrolspelers zijn Idris Elba en Matthew McConaughey. Voor meer info over de film kun je de site checken.

Lijkt deze film je wat en wil je hem graag zien? Mail dan naar prijsvraag@pu.nl met je naam, leeftijd en wat volgens jou de beste verfilming van een boek ooit is. Buiten flimkaarten, maak je ook kans op een notitieboekje, of een vest, in het thema van The Dark Tower.