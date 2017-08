Win een gouden PS4 met een zoektocht door Eindhoven 

Wil je een vette, gouden PS4 winnen? Kom vrijdag naar Eindhoven en doe mee!

Update 2.0: De schattenjacht is vandaag! Hij gaat om 14:00 van start in Eindhoven. Zorg dat je erbij bent!

Update: Op deze afbeelding is een hint te zien. Als je een beetje bekend bent met de Brabantse stad, weet je wellicht wel waar dit is! Al hebben we de foto wel laten bewerken door onze experts, om het niet te makkelijk te maken. Veel succes voor iedereen die vrijdag op schattenjacht gaat!

Schuilt er een schattenjager in jou? Ben je net als Nathan Drake, of natuurlijk Chloe Frazer, een echte avonturier met een neusje voor puzzels en schatkaarten? Doe dan zeker mee met de Uncharted The Lost Legacy-schatkisten jacht en maak kans op een PS4 Gold met de game, of een gouden controller en de game.

Wat is de bedoeling?

Aankomende vrijdag (18 augustus) worden in Eindhoven twee schatkisten verborgen met daain de prijzen. Maar waar liggen die prijzen? Op deze plek op de schatkaart:

En wat als je de plek gevonden hebt? Zoeken! Want ter plekke loopt een schatkist tipgever rond die je wat vragen zal stellen. Geef jij de juiste antwoorden; dan krijg je de code om een van de kisten te openen. Heb je mazzel, dan win je de vette, gouden PS4-controller en de game. Heb je nog meer mazzel, dan ga je misschien met een PS4 Gold naar huis!

Vrijdagmiddag start de schattenjacht om 14:00 en zal tot zo’n 17:00 duren. Dus zet die datum vast in je agenda!

Succes!