Win een Alien: Covenant prijzenpakket! 

Alien: Covenant komt over een week uit en wij mogen weer een aantal mooie prijzen weggeven.

Wij mogen een prachtig prijzenpakket van Alien: Covenant weggeven. De sci-fi horrorfilm is vanaf 18 mei in de Nederlandse bioscopen te zien en schijnt een mix van de originele Alien en prequel Prometheus te zijn. Durf jij het aan om deze film in het donker te aanschouwen, doe dan mee met onze prijsvraag!

In dit nieuwe hoofdstuk uit de baanbrekende Alien-filmreeks stuit de bemanning van het koloniale schip Covenant tijdens een reis naar een planeet aan de rand van de Melkweg op een schijnbaar onontdekt paradijs. Het blijkt echter een duistere en gevaarlijke wereld te zijn. En als ze een dreiging ontdekken die hun ergste nachtmerries overtreft, beginnen ze aan een angstaanjagende ontsnappingsmissie.



In het prijzenpakket zitten twee vrijkaartjes voor de film, een pet en een shirt en we mogen deze prijzen in totaal drie keer weggeven. Mail je antwoord naar prijsvraag@pu.nl met als onderwerp #AlienCovenant. Vergeet er niet je adresgegevens bij te zetten, zodat we de prijzen zo spoedig mogelijk naar je op kunnen sturen.

De prijsvraag:

Wat voor wapen zou jij gebruiken om een Xenomorph te verslaan?

