Win de DVD van Batman & Harley Quinn 

Alle Batman-fans opgelet. Wij mogen vier DVD’s weggeven van de gloednieuwe, geanimeerde Batman-film: Batman & Harley Quinn.

Wij mogen viermaal de DVD weggeven van Batman & Harley Quinn. In deze film moeten de twee samenwerken om samen Poison Ivy en The Floronic Man te kunnen verslaan. Die willen namelijk de mensheid uitroeien en iedereen veranderen in planten. Batman moet, tegen zijn principes in, samenwerken met Harley Quinn om de schurken te verslaan.

De film is geschreven door Jim Krieg en Bruce Timm, die onder andere bekend zijn van Batman: The Animated Series.

Om kans te maken op één van deze DVD's moet je even naar prijsvraag@pu.nl mailen met als onderwerp ‘Batman Fatman’ en ons vertellen wat je favoriete Batman-kostuum is. Vergeet niet je volledige naam en adresgegevens in de mail te vermelden, anders snapt onze postduif er geen reet van.