Wij mogen tweehonderd beta keys voor Quake Champions weggeven! Alles wat je hoeft te doen is je e-mailadres in de onderstaande widget invullen en je code activeren op Bethesda.net.

Quake Champions krijgt een beta en wij mogen tweehonderd beta keys weggeven! Quake Champions is de nieuwste arena shooter van Bethesda en het langverwachte nieuwe hoofdstuk in de Quake-franchise. De beta is de aankomende weken elke donderdag vanaf 15:00 uur tot zondag 22:00 uur te spelen, dus je kunt vanavond al beginnen als je wil. Let wel op: de beta is alleen op PC beschikbaar, aangezien dat het enige platform is waar het spel op lanceert.

Vergeet alleen niet dat het echt een beta is en er dus nog een aantal fouten in het spel kunnen zitten. Als je niet zeker weet wat Quake Champions is, check dan even de gameplay trailer hieronder.

Als je één van de eerste tweehonderd bent, dan wensen wij je veel plezier met je Quake Champions beta key! Om de code te activeren volg je de volgende stappen:

1. Ga naar Bethesda.net en log in met je account

2. Activeer je beta key

3. Download de Quake Champions launcher en log in

4. Download Quake Champions en ga los!