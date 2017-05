Maak kans op een plekje voor de PlayStation Meetup 

In samenwerking met Sony mogen we een aantal plaatsen weggeven voor de PlayStation Meetup! Tijdens dit evenement kun je een aantal nieuwe PS4-games al uitproberen voor ze in de winkel liggen.

Sony organiseert een evenement waar je verschillende PlayStation games uit kunt proberen voor ze in de schappen verschijnen. De PlayStation Meetup vindt plaats op dinsdag 16 mei, tussen 13:00 en 15:00 uur. Op dit evemenent kun je de realistische racer Gran Turismo Sport, de PlayStation VR-titel Farpoint en de futuristische Wipeout Omega Collection spelen. Het enige wat je hoeft te doen om een plekje bij het evenement te veroveren, is een mailtje naar prijsvraag@pu.nl te sturen met als onderwerp 'PlayStation Meetup'. Vermeld in de mail ook je volledige naam en telefoonnummer. Je mag als je wint één vriend of vriendin meenemen om samen de spellen als een van de eersten in Nederland te gaan spelen. Als je gewonnen hebt krijg je een e-mail terug met daarin de exacte locatie van het evenement. Succes!