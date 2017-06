Nederlandse gamestudio’s doen het zo slecht nog niet; het in Rotterdam gevestigde Vertigo Games maakte bijvoorbeeld een van de leukste en populairste VR-ervaringen op Steam. Een zombieshooter genaamd Arizona Sunshine, die nu ook naar PlayStation VR komt. Zombie-film, -game en –novel nerd Marvin nam de Aim-controller in de hand om het zonovergoten Arizona met bloed te overgieten.

Als zombieliefhebber heb je het in 2017 niet makkelijk. Zombieflicks om te kijken zijn er weinig, de goede - je weet wel, de Shaun of the Deads – heb je nu al tig keer gezien, en het handjevol zombiegames dat origineel weet te zijn heb je inmiddels ook al grijs gespeeld. Arizona Sunshine innoveert het zombie-gameconcept ook niet bepaald; de zombies komen je tegemoet lopen en als survivor moet jij met beperkte middelen je een weg door een zonovergoten wereld schieten. Natuurlijk terwijl je scavenget wat je scavengen kan - gek genoeg voelt het geheel wel fris aan. Want een shooter spelen in VR is al een hele ervaring op zich, eentje die zich niet laat vergelijken met een PC- of console-shooter. En wanneer de technologie er is om om je heen op bewegende doelwitten te schieten in een virtuele omgeving, dan maar op zombies. Toch?

(Cl)aimt meer te zijn dan een port

Eigenlijk is deze preview grotendeels overbodig voor iedereen die een VR-headset aan zijn of haar PC heeft hangen. Heb je dat, dan ben je namelijk verplicht Arizona Sunshine aan te schaffen. Het is een van de meest complete VR-ervaringen, met een volledige singleplayer waar je in je eentje of in co-op doorheen kunt knallen, en daarbovenop een Horde-modus waarin je met een vriend allerlei waves aan ondoden te lijf kunt gaan. Twee controllers in je handen die in-game de vorm van revolvertjes krijgen, en schieten maar! En dat is leuk.

Op de PlayStation is het ook een genot om met een goedgeplaatst schot een zombiehoofd tot pulp te reduceren, en de content die je gewend bent van de PC-versie is aanwezig. Verschillen tussen de PlayStation VR- en bijvoorbeeld de HTC Vive-versie zijn er wel degelijk, al benadrukte Vertigo Games’ Studio Director Richard Stitselaar in ons gesprek dat er geprobeerd is de gameplay zoveel mogelijk gelijk te houden. In de praktijk betekent dat een visueel verschil, met op de PlayStation VR een lagere draw distance dan de krachtigere PC-versie. Bij de demo waar ik mee aan de slag mocht werd het direct duidelijk dat enkele gameplaytweaks echter wel noodzakelijk waren.

Je kunt ‘gewoon’ met twee Move-controllers de zombies te lijf gaan, vergelijkbaar met de Steam VR-versie, maar er is ook een speciale modus voor de Aim-controller die vorige maand uitkwam (samen met VR-game Farpoint). Het plastic apparaatje werkt qua in-game bewegingen hetzelfde; de analoge stick wordt gebruikt om te teleporteren – je kunt ook vrij rondlopen, met alle misselijkheid van dien – en met de triggers pak je iets op of schiet je.



De bibberende magiër

Dat oppakken van spullen en de interactie met de wereld gaat net even iets anders: omdat het tracken van de PlayStation VR Aim-controller niet zo soepel verloopt als die van een HTC Vive-controller, is het niet noodzakelijk om shit fysiek op te pakken. Je kunt je hand er naartoe bewegen, maar die ammo-clip die bijvoorbeeld op de grond ligt kan ook met één trek aan de trigger magisch in je hand springen. Hetzelfde geldt voor deuren en dergelijke; je hoeft ze niet fysiek te openen door je hand mee te bewegen, maar gebruikt de trigger om ze open te zwieren. Een vernuftig staaltje probleemoplossing van Vertigo dus, iets wat met het track-systeem van PS VR wel nodig is.





Het tracken van de PS VR zorgde er in mijn speelsessie ook voor dat ik meerdere malen hopeloos faalde. Zo nu en dan verdween er wel een kogel tussen de ogen van een wandelend lijk, maar zeker aan het begin van mijn demo voelde ik me als een Alzheimer-patiënt met een zonnesteek. Door de tracking-mogelijkheden van PS VR moest ik al pal voor de camera staan, en ook stíl blijven staan zonder te veel rond te draaien, maar alsnog trilde de loop van mijn geweer. Gecombineerd met het zweet dat vaak van mijn voorhoofd gutst wanneer ik het rubberen maskertje van PS VR opheb (plus het beslaan van de lenzen), leverde dit een paar frustrerende momenten op. Zeker in een van de nachtlevels, waarin ik de zombies niet van de cactussen kon onderscheiden.

Gelukkig went het trillen na een tijdje, en accepteer je het als iets waar de ontwikkelaar weinig aan kan veranderen en vooral PlayStation de schuldige van is. Richten gaat echter nog steeds prima, en de toevoeging van extra tweehandige geweren voor de Aim-controller maakt het allemaal nog dragelijker. Het voelt best wel bad-ass om daar te staan met een wapen, terwijl hordes zombies je hersenen verlangen, al kon ik nog niet echt wennen aan het hanteren van een pistooltje met de Aim-controller. Twee handen die één hand moeten simuleren werkt onwennig, maar het principe van “point and shoot” blijft gelijk en daarom zal het een kwestie van tijd zijn voor dat goed voelt.





Een van de leukste PS VR-games tot nu toe

Speciaal voor de PS VR heeft Arizona Sunshine een paar handjes vol extra wapens gekregen, allemaal twohanders die goed samengaan met het stukje plastic dat de Aim-controller heet. Studio Director Stitselaar enthousiasmeerde me door te melden dat een van die wapens een sniper is waar je niet mee rond kunt lopen, inclusief scope waar je doorheen én langs kunt kijken. Helaas kon ik slechts aan de slag met zo’n vier wapens (en een granaat), en moet het daarom nog blijken hoe de rest van het geschut zich laat hanteren, maar dat belooft veel goeds.





Overall wordt de singleplayer nog altijd gesierd door een sarcastisch hoofdpersonage dat dolt met de zombies, en dat levert bij vlagen goede humor op, maar de meeste lol beleef je toch echt door zombies neer te maaien. Omdat Arizona Sunshine heerlijk wegschiet en in feite identiek is aan zijn Steam VR-tegenhanger, kunnen we daarom wel spreken van een game die je als VR-bezitter in de gaten moet houden. Alleen, of met maten: Arizona Sunshine is met zijn zes uur durende singleplayer en op papier eindeloze Horde-modus, een dikke vracht aan wapens en een prima besturing de compleetste PS VR-ervaring van dit moment. En op 27 juni kun je er als PlayStation-bezitter eindelijk mee aan de slag.