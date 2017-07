Zombiemodus Call of Duty: WWII onthuld 

In deze Nachtwacht de onthulling van de zombiemodus voor Call of Duty: WWII, een paar mooie filmtrailers recht vanaf San Diego Comic-Con, nieuwe trailers van Sea of Thieves en Sonic Forces, een mysterieuze Nintendo-handelsmerk voor de N64-controller en nog meer.

Activision onthult de zombiemodus van Call of Duty: WWII

Na wat hints en een lek heeft Activision vandaag op de San Diego Comic-Con de Nazi Zombies-modus voor Call of Duty: WWII onthuld. Een gedeelte van de trailer lekte eerder deze week al uit, maar ontwikkelaar Sledgehammer Games vroeg fans om te wachten op de uiteindelijke versie, die hier nu dus is.

In de Nazi Zombies-modus moeten spelers samenwerken om de door Nazi's gestolen kunstwerken terug te krijgen van het Duitse dorpje Mittelburg. Natuurlijk is er één probleem: het dorp zit vol met zombies. Ook zijn alle personages bekend waar gamers mee kunnen spelen: David Tennant vervult de rol van Drostan Hynd en Elodie Yung die van Olivia Durant. Nieuw aangekondigd zijn Katheryn Winnick (die kont schopt in de serie Vikings) als Marie Fischer en de altijd lekker foute Udo Kier als Doktor Peter Glucksbringer Straub. Ving Rhames speelt tenslotte Jefferson Potts.

Call of Duty: WWII komt op 3 november uit voor PC, PlayStation 4 en Xbox One. Bekijk hieronder de trailer.









Nintendo legt handelsmerk voor Nintendo 64-controller vast

Op NeoGAF heeft men een aantal nieuwe handelsmerken gevonden van Nintendo. Het bedrijf heeft handelsmerken vastgelegd bij de European Union Intellectual Property Office van een NES-, SNES-, Switch- en Nintendo 64-controller. Ze zijn allemaal geregistreerd als "goederen en services", wat vrij standaard is voor game-apparatuur. Opmerkelijk, want het bedrijf heeft natuurlijk allang patenten op de controllers.

Mogelijk gaat het om controllers die net afwijken van de huidige, bestaande controllers. Bijvoorbeeld om mini-versies... Na de SNES Classic Mini die later dit jaar verschijnt zou het immers een logische keuze zijn voor Nintendo om ook een N64 Classic Mini uit te brengen! De kans om opnieuw klassiekers als Zelda: Ocarina of Time en Majora's Mask, Super Mario 64, Mario Kart 64, Donkey Kong 64 en F-Zero X te spelen maakt de Wacht in ieder geval heel blij. En als ze dan ook nog een dealtje met Microsoft sluiten, kunnen al die vette Rare-games, zoals Goldeneye 007, Perfect Dark en Banjo-Kazooie er ook op verschijnen!

Natuurlijk is nog niets bevestigd... maar een Wacht mag dromen, toch?









Nieuwe filmtrailers vanaf Comic-Con

Films zijn ook leuk! Jazeker! Dus hier heb je een stel trailers van Jigsaw, Kingsman: The Golden Circle en een teaser van Pacific Rim: Uprising!









Wees gerust, de servers van Ark: Survival Evolved worden niet gewist

Er was paniek gisteren onder de Ark: Survival Evolved-fans! Ontwikkelaar Studio Wildcard gaf namelijk aan dat het van plan was de servers van de game in zijn geheel op te schonen voor de officiële release van 8 augustus. De game is al geruime tijd in Early Access en zo zouden alle spelers hun progressie kwijtraken. Dit zou moeten omdat de uiteindelijke release nieuwe, schonere code bevat.

Fans gingen los en dat heeft geholpen want Wildcard geeft nu aan de servers niét op te schonen. In plaats daarvan laten ze de servers zoals ze zijn, maar komen er op release ook nieuwe servers die wel de nieuwste code van de game draaien. Iedereen blij.









Sea of Thieves heeft raadselachtige quests

Rare heeft een nieuwe video uitgebracht waarin ze nieuwe elementen van hun aankomende Xbox One- en Windows 10-game Sea of Thieves onthullen. Zo heeft de game 'riddle quests'. Spelers moeten hiervoor samenwerken om bepaalde plekken op zee (of op eilanden) te vinden die aangegeven worde via rijmpjes op een stuk papier. Op die manier ben je dus eigenlijk een echte schatzoeker! Bekijk het zelf in onderstaande video. De game komt begin 2018 uit.









Klassieke film Das Boot krijgt vr-game

Ben je oud genoeg om je de film Das Boot te herinneren, of ben je gewoon een filmkenner? De Duitse film uit 1981 over een duikboot krijgt niet alleen een televisieserie volgend jaar, maar Remote Control Productions ontwikkelt ook een vr-game. Dat moet op zich wel lukken, want de film speelt zich vooral in de smalle gangetjes van de duikboot af. De vr-game moet de nadruk leggen op de anti-oorlog insteek van de film. Dat is prima, want oorlog vindt niemand leuk. Veel meer details zijn er helaas nog niet bekend. Bij een gebrek aan meer informatie, vind je hieronder dus een trailer van de film.









Slechterik Infinite staat centraal in deze nieuwe trailer van Sonic Forces









Rogue Trooper Redux komt in oktober uit

In 2006 verscheen de third-person shooter Rogue Trooper, gebaseerd op de 2000 AD-comic met dezelfde naam. Het gooide niet bepaald hoge ogen op de PlayStation 2, Xbox en pc, maar kreeg wel een schare groep fans. Ontwikkelaar Rebellion werkt nu aan een remake genaamd Rogue Trooper Redux.

De game komt op 17 oktober en en gaat zo'n 25 euro kosten. Het spel komt op die dag naar pc, Xbox One en PlayStation 4, maar een Switch-versie is ook in de maak, al heeft die nog geen releasedatum. In onderstaande video kun je de oude en de nieuwe versie van de game vergelijken.









Muzikale, handgetekende game Figment komt ook naar Switch

Bedtime Digital Games kondigde een paar maanden geleden Figment aan. In deze isometrische puzzle-adventure ga je op avontuur in de hersenen van iemand die een trauma verwerkt. Alsof dat nog niet bijzonder genoeg is, zijn de graphics met de hand getekend en leunt de game hevig op muziek - niet alleen voor je oren, maar ook via allerlei instrumenten die als kolen uit de grond schieten.

De game is in de maak voor pc, PlayStation 4 en Xbox One, maar nu is ook een Switch-versie aangekondigd. De game komt in september allereerst naar pc, en daarna moeten we afwachten voor releasedata op de consoles. Het ziet er in ieder geval zeer mooi uit!









Nooit uitgebracht Crash Bandicoot-level nu gratis beschikbaar voor N.Sane Trilogy

Strormy Ascent is een level voor de allereerste Crash Bandicoot die de uiteindelijke versie niet heeft gehaald. Via gratis downloadbare content die nu beschikbaar is, kunnen alle eigenaren van de Crash Bandicoot N.Sane Trilogy echter alsnog het level spelen. Hieronder kun je een trailer bekijken van het level.

Kijk, dit soort dingen zien we nou graag bij remasters en remakes. Niet alleen standaard een nieuw likje verf, maar ook gewoon verwijderde content terug in de game voegen!









