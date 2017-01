Zelda: Breath of the Wild Nintendo Switch performance test 

Live vanaf de deurmat bij de brievenbus, wachtend op mijn Nintendo Switch, rapporteert de Weekendwacht zich! Met Darkseid geruchten over Injustice 2, Nintendo Switch geruchten, Fire Emblem Warriors livestream, Brolly en een kindvriendelijke Halo!

Is Darkseid een preorder bonus voor Injustice 2?

Het is al een tijdje stil rond Injustice 2 maar daar gaat deze week verandering in komen. Dinsdag 17 januari belooft Warner Bros. meer info te geven omtrent de game, waarschijnlijk krijgen we zelfs de story mode voor het eerst te zien.

Benieuwd wie de big baddy gaat worden? Nou ook dat lijkt al een tikkeltje gelekt te zijn! Via NeoGaf is er namelijk een preorderscherm van Injustice 2 gelekt. Daarin staat dat je een exclusieve console theme krijgt én Darkseid als preorder character!

Het is uiteraard niet zeker of dit scherm echt is dus neem er een korreltje zout bij. Darkseid is een van de grootste schurken uit het DC Comics universum, dus eigenlijk is het niet zo cool dat NetherRealm en Warner Bros. hier een preorder bonus van maken. Wordt vervolgd!

Reggie Fils-Aime praat over Metroid en Mother 3

De Nintendo Switch launch details zijn bekend en niet iedereen is blij. Waar waren bijvoorbeeld de nieuwe Metroid en een langverwachte port van Mother 3? De letterlijk en figuurlijk grote man van Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, was ook aanwezig op het persevent in New York en brak de radiostilte toen Gamespot ernaar vroeg:

“So I have nothing to announce--here. But we are aware that there are some key IP that consumers just can't wait for the next true installment in that franchise's legacy. Suffice it to say, we're aware of it, and talk to me in a year and let's look back and see what's happened."

Dussem… Reggie zegt dat we binnen een jaar meer weten. Is dat een soort van soft-bevestiging dat we beide games op de E3 gaan zien? Een andere interessante uitspraak van de Regginator is dat ze met de Wii U geleerd hebben hun first-party content beter uit te smeren over een releaseschema. Beschouw dit nieuwtje dus niet als een bevestiging dat Nintendo aan Mother 3 en een nieuwe Metroid Prime werkt; wel dat ze zich bewust zijn dat beide series al jaren geen nieuwe release hebben gezien. Wat zeg je? Vorig jaar hadden we een nieuwe Metroid? Ahahaha, HET IS NOOIT GEBEURD!!!

The Legend of Zelda: Breath of the Wild Switch performance

Jurjen en Samuel konden voor het eerst Breath of the Wild op de Nintendo Switch spelen en dat voelde goed! Ook de mensen achter Digital Foundry mochten naar het launch event en legden hun footage op de grafische pijnbank. Dit zijn hun bevindingen:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild loopt een stuk beter op Switch dan op de Wii U. De console-versie loopt op 900p met een vaste 30 fps terwijl de handheld versie op 720p loopt met ditto framerate. Ze zagen wel een paar dipjes richting de 22 fps langskomen tijdens het spelen en ook de texture filtering is niet fantastisch. Maar over het algemeen waren ze zeker onder de indruk, met name van de portable Zelda. Check de video voor meer grafisch geneuzel!

Springen in Super Mario Odyssey

Hou jij van een springende Mario? Hou jij van Super Mario Odyssey? Hou jij van een springende Mario in Super Mario Odyssey? Dan moet je zeker deze video zien waarin Mario’s moveset wordt getoond voor de Switch-exclusive.

343 Industries heeft nieuwe interesse in kindvriendelijke Halo

Recent lekten er beelden van een Mega Bloks Halo waar stiekem aan gewerkt werd. De game kreeg echter een ‘Scaleboundje’ van Microsoft, maar de studiomensen zeggen nu aangenaam verrast te zijn door de positieve reacties van de Halo-community. Dit schreef het team in een nieuwe blogpost:

"Who knows, with so much positive support and feedback coming to light, we may yet see Halo experiences along these lines at some point in the future.”

Weer een belofte voor de komende E3 of moet ik mijn medicijnen tegen paranoia weer gaan slikken? Naah! Sowieso wordt ik misselijk als ik het slik in combinatie met mijn chemtrails tegengif.

18 januari is er een Fire Emblem Nintendo Direct

Over fantasie gesproken, Fire Emblem Warriors werd ook aangekondigd voor de Nintendo Switch. We zagen alleen nog geen kloot maar daar komt woensdag 18 januari verandering in met een Fire Emblem Direct.

De Musou-game zal prominent aanwezig zijn tijdens de livestream. Of er nog meer getoond wordt weten we nog niet maar Nintendo kondigde eerder een Fire Emblem smartphone-game aan. Dat zou een mooi moment zijn om die te tonen. Check de livestream woensdag omgerekend om 23.00 uur ’s avonds op Nintendo’s streamkanaal of lees het op PU.nl!

First 4 Figures onthult dikke Zelda: Breath of the Wild statue

Ga jij de boogschutter-Link amiibo kopen? Leuk! Maar wist je dat First 4 Figures werkt aan een grotere versie van het standbeeldje? Deze versie is groter en beter! Want groter! Check de video.

Prijs is nog niet bekend dus houd de First 4 Figures website in de gaten.

Alle schijtfilms die begin dit jaar uitkomen

Januari is vlak na het Oscar-seizoen dus films krijgen weinig aandacht. Een prima dumpplaats dus voor Hollywood om haar kutste films te releasen. Check de video voor de beste schijtfilms die begin dit jaar uitkomen. Oké, ze zijn niet allemaal shit. Persoonlijk kijk ik heel erg uit naar Prometheus 2: Covenant.

Dragon Ball Z Abridged: de Brolly film

Waarom Dragon Ball Z opnieuw kijken als je het opnieuw kan kijken maar dan met meer zelfreferentiële humor? TeamFourStar werkt al jaren aan het verbeteren van het Dragon Ball universum en nu zijn ze toegekomen aan de beste Dragon Ball filmschurk… of in ieder geval de bekendste… Brolly!