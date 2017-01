Zelda: Breath of the Wild gameplay op tv en in draagbare modus 

Deze N8W8 staat vol met berichten en beelden van de Nintendo Switch. Zo zie je Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe en Splatoon 2 voorbijkomen, en lees je over het geheugen van de console. Geen Ninty-fan, geen zorgen: ook Awesome Games Done Quick, Titanfall 2 en Yakuza 0 krijgen aandacht.

Zelda: Breath of the Wild bekeken op tv en in draagbare modus

De afgelopen dagen kon je dankzij de Wachtster haar collega’s natuurlijk al het nieuws omtrent de presentatie van de Nintendo Switch checken. Neem bijvoorbeeld de hands-on preview van Samuel en Jurjen. En met de vele livestreams vanaf het event dat Nintendo organiseerde in Japan mogen jullie je ook vannacht weer verheugen op heel veel leesvoer en kijkwerk wat betreft de nieuwste console.

Laten we beginnen met wat The Legend of Zelda: Breath of the Wild-beelden van deze livestream vanuit Tokio. In onderstaande filmpjes zie je deze Switch launch game zowel in tv-modus als portable-modus gespeeld worden. Let in het tweede filmpje vooral op de soepele overgang van de draagbare versie terug naar het tv-scherm.

The Legend of Zelda: Breath of the Wild is vanaf 3 maart te checken op de Nintendo Switch en Wii U.

Gameplaybeelden Switch-games: Mario Kart 8 Deluxe en Splatoon 2

The Legend of Zelda: Breath of the Wild was echter niet de enige Switch-game die Nintendo mee had genomen naar hun evenement in Tokio. Hieronder vind je beelden van Mario Kart 8 Deluxe, namelijk een race en de Balloon Battle-modus.

Mario Kart 8 Deluxe is vanaf 28 april te checken op de Nintendo Switch.

De Wachtster verzamelde meteen ook maar even twee filmpjes van Splatoon 2. In de eerste video wordt een soort algemene introductie omtrent de game mechanics gegeven en zie je de besturing middels de Pro Controller. De tweede video introduceert wat wapens en toont daarna een match.

Splatoon 2 is in deze zomer te checken op de Nintendo Switch.

Awesome Games Done Quick haalt ruim $2,2 miljoen op

Awesome Games Done Quick zit er jammer genoeg weer op. Dat is echter wel meteen het enige slechte nieuws in dit berichtje. Het speedrunevenement heeft namelijk maar liefst ruim $2,2 miljoen opgehaald voor het goede doel, de Prevent Cancer Foundation. Ter vergelijking: de editie van 2016 haalde $1,2 miljoen op.

Een spectaculaire speedrun betrof die van The Legend of Zelda: The Wind Waker, waarvoor slechts 3 uur, 49 minuten en 19 seconden nodig was.

De Wachtster heeft echter vooral genoten van de run door Super Dram World.

Je vindt deze filmpjes (en nog zo'n 175 meer) via het YouTube-kanaal van Awesome Games Done Quick.

Titanfall 2 krijgt gratis update met nieuwe multiplayermodus

Een nieuwe Titanfall 2-update, die ‘soon’ uitkomt, introduceert onder meer een nieuwe multiplayermodus met de naam Live Fire. In hun blogpost laat ontwikkelaar Respawn Entertainment weten dat deze 6v6 Pilot-modus supersnel zal zijn, geen respawns kent en de nadruk legt op close-quarter combat.

Je hebt in Live Fire namelijk maar een minuut om alle vijandelijke piloten uit te schakelen. Een andere manier om te winnen in deze best-of-five-modus is om de vlag in het bezit van je team te houden. Deze Live Fire-modus krijgt meteen ook twee nieuws maps, namelijk: Stacks en Meadow.

En voor de volledigheid: verder bevat deze update voor Titanfall 2 een nieuwe map voor de Coliseum-modus (Columns), een nieuwe executie-animatie voor de Pilots en Commandor-intro’s voor beide facties.

Respawn Entertainment laat ten slotte weten te werken aan een fikse update voor de interface van de multiplayer playlist:

"Our goal is to allow players to create their own 'mixtapes' and choose which modes they want to be matched in. Would you like to match in just Attrition, Amped Hardpoint, and Last Titan Standing? Simply select the modes you want and hit play."

De content in bovenstaande update zal geheel gratis te checken zijn.

Trailerovervloed – de Switch-editie

In deze bijzondere trailerovervloed besteedt de Wachtster nog even wat aandacht aan een paar Switch-games die ze nog amper voorbij heeft zien komen. Kijk mee naar (gameplay)beelden van games die ook naar de Nintendo-console komen: Snipperclips, Wonder Boy: The Dragon’s Trap en Super Bomberman R.

Een uur Yakuza 0-gameplay

In onderstaande gameplayvideo van Yakuza 0 bezoek je Kabukicho, oftewel het red light district, dat de mensen bij Sega tot Kamurocho gedoopt hebben. Aangezien de game zich afspeelt in 1988 heeft de ontwikkelaar geprobeerd de tijdsgeest van die tijd te vangen: veel neonverlichting en dronken zakenmannen.

De gameplay is spoilervrij, in de zin dat je protagonist Kazuma Kiryu vooral rond ziet lopen, ruzie ziet maken en minigames ziet spelen.

Yakuza 0 is vanaf 24 januari te checken op PS4. Gamers in Japan mochten op 12 maart 2015 al met de game aan de slag.

Zelda: Breath of the Wild beslaat 13,4GB Switch-geheugen

Laten we deze N8W8 eindigen zoals we ‘m ook begonnen zijn: met nieuws over de Switch en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. In een gesprek met Game Informer heeft Nintendo namelijk uit de doeken gedaan wat de maximale opslag van hun nieuwste console wordt.

De Nintendo Switch ligt straks met 32GB in de winkel, maar je zou dit kunnen upgraden tot 2TB… In ieder geval als deze micro SDXC-cards zouden bestaan.

“Nintendo Switch is compatible with the SDXC standard, which supports up to 2TB. (Note that 2TB cards are not yet on the market, but the system will support them when they are.)”

De gemiddelde micro SDXC-card laat je zo’n 256GB opslaan en er bestaan varianten die oplopen tot 512GB.

Deze informatie is echter wellicht alleen interessant voor mensen die hun games het liefst digitaal aanschaffen en dat ook nog meteen bij launch willen gaan doen. De Switch gaat namelijk (na een poosje) ook gewoon externe USB-drives ondersteunen.

Mocht je tot die tijd geen externe vormen van geheugen willen aanschaffen, wees dan echter wel alert: The Legend of Zelda: Breath of the Wild neemt meteen een 13,4GB van het geheugen van de Switch in beslag.

De Nintendo Switch is vanaf 3 maart te scoren.

Memes en dingen

En om deze N8W8 helemaal in Nintendo-stijl af te sluiten: vandaag in memes in dingen aandacht voor de evolutie van Princess Zelda en vijf dingen je misschien gemist hebt in de trailer van Super Mario Odyssey.

Lekker koesen!