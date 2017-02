Nieuws over Mass Effect: Andromeda, Horizon Zero Dawn en RE7! Maar deze N8W8 wordt vooral mogelijk gemaakt door retailers. Zo ligt Zelda: Breath of the Wild gewoon al in de schappen van Media Markt Groningen en gooit Target een listing voor de Shadow of Mordor sequel online. Oeps...

Zelda: Breath of the Wild al te koop in Groningen

Nederland heeft de primeur! Maar of dat nu zulk goed nieuws is... De Media Markt in Groningen is namelijk de eerste ter wereld die The Legend of Zelda: Breath of the Wild te koop heeft aangeboden. Het gaat om de Wii U-versie, die zoals we allemaal weten ook pas komende vrijdag in de schappen had mogen liggen.

/jaloers

The Legend of Zelda: Breath of the Wild is vanaf 3 maart te checken op Wii U en Switch.

Shadow of Mordor sequel Middle Earth: Shadow Of War gelekt?

Lekkage omtrent de opvolger van Shadow of Mordor! Retailer Target zette de game in kwestie namelijk (te vroeg?) online. Inmiddels is de listing offline gehaald, maar dankzij snelle printscreeners is het gehele internet nu mogelijk al op de hoogte van de naam, de releasedatum en de boxart van deze game. En wellicht zijn er zelfs al wat plotdetails gelekt...

Volgens de listing bij Target krijgt Shadow of Mordor 2 de volgende naam mee: Middle Earth: Shadow Of War. Daarbij toonden ze twee edities, namelijk een standaardeditie en een Gold-editie, die beide op PS4 en Xbox One uit zouden moeten komen. Dat de PC-versie ontbreekt, hoeft overigens niet te betekenen dat WB Games er niet aan werkt.

Er vanuit gaande dat de informatie van Target legit is, bevat de Gold-editie meerdere expansies, waaronder een toevoeging van twee stammen aan het Nemesis-systeem en een story DLC. Daarnaast bevatten de expansies nieuwe wapens, missies, volgers, vijanden, abilities en meer.

Als we verder spieken, zien we dat Middle Earth: Shadow Of War de volgende beschrijving meekrijgt:

"Go behind enemy lines to forge your army, conquer Fortresses and dominate Mordor from within. Experience how the award winning Nemesis System creates unique personal stories with every enemy and follower, and confront the full power of the Dark Lord Sauron and his Ringwraiths in this epic new story of Middle-earth."

Naar horen zeggen, draait de game wederom om Talion en Celebrimbor. In deze Shadow Of War werken ze aan een ring die net zo krachtig is als die van Sauron.

En ten slotte lijkt dus zelfs de releasedatum al gelekt te zijn... Volgens de mensen bij Target mogen we op 22 augustus van dit jaar aan de slag met deze Shadow of Mordor sequel.

Warner Bros. Games is zelf nog vrij stil omtrent de opvolger van Middle Earth: Shadow of Mordor. Ook een bevestiging/ontkenning van bovenstaande blijft tot dusver uit.

Trailerovervloed

Drie trailers die staan te springen om je aandacht. In deze trailerovervloed schijnt de Wachtster graag een klein beetje spotlight op Hellion, Heartbound en Solstice Chronicles: MIA.

Mass Effect: Andromeda filesize, day one patch en meer nieuwtjes

Wouter is echt een vieze mazzelaar... Zo mocht ie ook gewoon Mass Effect: Andromeda al checken voor een preview. Gelukkig hoeft de rest van de wereld ook niet meer heul erg lang te wachten.

In het kader van een beetje voorpret is het echter fijn dat ontwikkelaar BioWare zich in deze laatste weken voor de release steeds meer details laat ontvallen. Daarvoor hoef je alleen de Twitter-account van designer Ian Frazier maar te volgen.

Het ontwikkelteam werkt as we read nog aan de day one patch. Helaas kon deze content niet meer in de game zelf gepropt worden, aangezien deze al goud gegaan is. De day one patch moet klaar zijn als de game beschikbaar komt op EA Access en Origin Access, oftewel een paar dagen voor de plebs ermee aan de slag mogen.

In een tweede nieuwtje was de filesize van Mass Effect Andromeda te lezen. Op PS4 en Xbox One ligt de grootte tussen de 45 en 60GB. PC-gebruikers moeten rekening houden met zo'n 55GB.

Andromeda krijgt overigens geen DLC pass. Uiteraard komt er wel extra content uit.

Als je de game uitgespeeld hebt, unlock je een New Game+-optie en meer casual outfits.

O, en had je deze al gezien? In onderstaande trailer krijg je les in de Andromeda-basics wat betreft wapens en combat. Zo gaat men in op de vier main wapentypes (pistols, shotguns, assault rifles en sniper rifles), melee items, special abilities en meer.

Mass Effect Andromeda is vanaf 23 maart te checken op PC, PS4 en Xbox One. Er wordt voor die tijd nog een multiplayer-bèta verwacht.

Aftellen tot Horizon Zero Dawn met trailers

Het kan je bijna niet ontgaan zijn: Horizon Zero Dawn is halverwege volgende week eindelijk te checken. Voor die enkeling die nog niet van dit heugelijke feit op de hoogte is, pleurt Sony met grote regelmaat wat versche trailers online. Neem bijvoorbeeld deze gameplayvideo opgenomen vanaf de PS4 Pro.

Ook vond de Wachtster nog onderstaande trailer, waarin het crafting-systeem uit de doeken wordt gedaan. Aan het woord zijn John Gonzalez en Mathijs De Jonge, die je vertellen hoe je de wapens en outfits van Aloy kan aanpassen. Check ook vooral het quick craften, waarmee je ammo kan fiksen zonder je game te pauzeren.

Ten slotte is er ook nog deze beauty van een trailer in diezelfde countdown-reeks met de veelzeggende subtitel: a true open world. Hermen Hulst en (wederom) Mathijs de Jonge leggen je graag uit hoe de open wereld in Horizon Zero Dawn precies werkt.

Wouter is trouwens erg te spreken over deze PS4-exclusive. Welke score hij dit Nederlandsche product geeft, lees je in zijn review.

Horizon Zero Dawn is vanaf 1 maart te checken op je PS4.

Toch nog een oude bekende in Resident Evil 7: Biohazard

Asjemenou! Er duikt zomaar toch nog een oude bekende op in Resident Evil 7: Biohazard. Fans van het eerste uur kunnen hun gamehart ophalen met de Not A Hero-DLC. Deze gratis content bevat namelijk de held van de originele Resident Evil, en deeltjes 5 en 6: Chris Redfield.

Er is nog weinig tot niets bekend over de opwachting van Chris, maar wellicht hebben mensen die Resident Evil 7: Biohazard reeds uitgespeeld hebben een vaag idee...

Inmiddels zijn er reeds twee packs voor RE7 verschenen, namelijk Banned Footage Vol. 1 en Vol. 2. Deze DLC bevatten beide drie stukjes content. De Not A Hero-DLC wordt ergens deze lente verwacht. Daarnaast verschijnt er sowieso nog een vierde add-on, maar ook daar is nog weinig over bekend. We weten alleen dat het een 'additional story episode' betreft.

Memes en dingen

Vandaag in memes en dingen aandacht voor onaannemelijke zaken. Zo voeren we in games aan de lopende band fysieke hoogstandjes uit en dacht de Wachtster toch echt dat gingers aan het uitsterven waren...

Lekker koesen!