Zeku naar Street Fighter V, BlazBlue Cross Tag Battle in 2018 en nieuwe CoD: WWII-trailers 

BlazBlue Cross Tag Battle naar PS4, PC en Switch

In 2018 wordt het succesvolle BlazBlue Cross Tag Battle uitgebracht op PlayStation 4, Switch en PC. Bovendien worden er nieuwe personages aan de game toegevoegd: Ragna en Jin uit BlazBlue, Yu en Yosuke uit Persona 4 Arena, Hyde en Lynne uit Under Night In-Birth én Rachel en Hazama uit BlazBlue. Houdt het dan niet op? Nee! Weiss Schnee uit RWBY komt er ook nog bij. Gezellig!









Dead End Job komt ook naar Switch

Het volgens het zeggen zeer verslavende Dead End Job komt in 2018 naar PlayStation 4, Xbox One en PC. Switch is daar nu ook nog bijgekomen met eenzelfde releasekader. De twin-stick shooter met procedureel gegenereerde levels ziet eruit als een cartoon zoals Ed, Edd en Eddy en Ren & Stimpy. Dat is niet helemaal iets waar de Wacht enthousiast van wordt, maar hopelijk jij wel. Bovendien ziet het er best aantrekkelijk uit om eens een virtueel kantoortje aan puin te schieten.





Ron Howard onthult twee nieuwe personages Han Solo-spin-off

Vorige week kon je je kaartjes reserveren voor de nieuwe Star Wars-film, heb je dat wel al gedaan? Er is inmiddels nieuws vanuit het Twitter-account van regisseur Ron Howard (@realronhoward) over de Han Solo spin-off. Hij plaatste de onderstaande foto met daarbij de tekst #tagandbink ?. Het gaat om Tag en Bink, personages die je hebt kunnen zien in de Star Wars-comics. Ze worden gespeeld door Jon Kasdan en Toby Hefferman, die beide andere functies bekleden op de set en dus lekker dichtbij zijn. Het zijn dan ook slechts cameo’s. 25 mei volgend jaar kun je ze bekijken, want dan verschijnt de in een enigszins ontwikkelingsstorm verkerende film op het witte doek.





Update: dit zegt Naughty Dog over de seksuele intimidatie

Gisteren kwam het voorbij in de WKNDW8: een voormalig Naughty Dog-medewerker klapte op Twitter uit de school over seksuele intimidatie die hij op de werkvloer bij Naughty Dog had ervaren en hoe er 20.000 dollar zwijggeld werd geboden die hij afsloeg. Nu heeft Naughty Dog hierop een reactie gegeven, namelijk dat het helemaal geen bewijsmateriaal of papieren heeft die suggereren dat deze medewerker (David Ballard) seksuele intimidatie had gemeld. En dat er bij Naughty Dog geen ruimte is voor intimidatie en ongepast gedrag. Waarschijnlijk is de kous hiermee af, maar zo niet, dan lees je het natuurlijk hier op Pu.nl.





Speel eens Tetris op je dashboard

Je hoeft geen Game Boy op je dashboardkastje te plakken om Tetris te spelen. In Russische GAZelle Next-busjes zit een grapje ingebouwd, zo schrijft Jalopnik. Je kunt Tetris spelen in een van de dashboardmetertjes. Het Russische spelletje kan worden opgeroepen door het volgende te doen:



Doe de sleutel in de ontsteking en start de auto

Activeer het rechterknipperlicht voor drie keer knipperen

Klik tweemaal op de odometer resetknop

Duw vijf keer de koppeling naar voren

Ga met de motor naar 2000 rPM terwijl het linkerknipperlicht aandoet.

Schijnbaar is dat dus de geheime manier om Tetris te spelen in je dashboard. Cool! Deze Rus laat het nog even zien:

Zeku komt naar Street Fighter V

Het laatste personage dat wordt toegevoegd aan Street Fighter V seizoen 2 is Zeku. Hij kwam voor het eerst in de serie in Street Fighter Alpha 2, hij was toen echter nog niet speelbaar. De komst van de ninja in Street Fighter V was al eerder uitgelekt (zie hier), maar nu is het officieel: vanaf 24 oktober kun je hem aanschaffen.





Dit is de uitkomst van de Vampiers versus Weerwolven-battle in Splatoon 2

In Noord-Amerika hield het laatste Splatfest in dat spelers konden kiezen of ze voor vampieren of voor weerwolven gaan. Waar er meestal best een duidelijk verdeling is in die Splatfest-wedstrijden, was het ditmaal op het nippertje. De winst is uiteindelijk gegaan naar de mooiste nepwezens (of toch..?) uit de geschiedenis: vampiers. 54 procent van de stemmen ging naar die groeperig, terwijl de weerwolven achterbleven met 46 procent van de stemmen. De Wacht had de uitkomst wel kunnen raden, vampiers zijn toch veel beter?









Reassemble je je groep even?

In drie nieuwe live-action trailers voor Call of Duty: WWII is te zien hoe mensen elkaar opzoeken voor een potje Call of Duty. De een doet het Jack Sparrow-achtig in een bar vol vechtende mensen, terwijl de ander een rechter uit de rechtszaal sleept voor de taak.

Het blijft bijzonder dat je in die trailer niets van de game ziet, en uberhaupt de link met Call of Duty pas heel laat wordt gelegd. Wat vind jij, is dit tof of heb je toch liever een traditionele meer nerdy trailer voor de shooter? Denk er even rustig overna, 3 november schijnt Call of Duty: WWII op diverse consoles.





