‘Xbox One X specs bepaald door software’

In deze Nachtwacht legt Microsoft uit hoe de specs van de Xbox One X door software werden bepaald! Verder nieuws over Uncharted: Golden Abyss, Xbox One X download size, John Romero, Crash Bandicoot, Resident Evil 7 en Arizona Sunshine.

Uncharted Golden Abyss naar de PS4?

Potjandriedubbeltjes, dat is even lekker. De Wacht heeft er zin in, want kan deze Nachtwacht beginnen met een klein geruchtje over een van zijn meest favoriete game series, Uncharted! Binnenkort kunnen we genieten van het eerste avontuur met Chloe en Nadine in Uncharted: The Lost Legacy, maar als het even mee zit zou het ook nog wel mogelijk kunnen zijn dat we ergens in de toekomst Uncharted: The Golden Abyss op de PS4 kunnen spelen.

Nu er PSP en PS Vita games naar de PS4 komen, zoals Patapon, LocoRoco en Gravity Rush, is het helemaal geen gekke gedachte dat Uncharted: Golden Abyss ook een remastered versie voor de PS4 zou krijgen. Naughty Dog zelf is het daar ook mee eens, al ligt de beslissing niet geheel bij de studio, maar meer bij Sony. Arne Meyer, chief communication bij Naughty Dog:

“I think that’s not completely out of the question. I mean it’s not entirely up to us, obviously. I think I was asked this at Eurogamer Expo and Shuhei Yoshida was sitting in the front row and I pitched it off on him and I was like, ‘you have to go talk to Shu about this’, which is what the case is. But it’s definitely not out of the question. I mean anything is possible. I know there hasn’t been talk about that recently, but there’s no reason why it can’t happen either.”

In tegenstelling tot de andere Uncharted games, is Golden Abyss voor de PS Vita gemaakt door Bend Studios en dus liggen de rechten van de game bij Sony zelf, in plaats van bij Naughty Dog. Wel goed om te weten dat Naughty Dog er in ieder geval een soort van achter staat! Het ding is alleen wel dat Golden Abyss geen gemakkelijke poort naar de PS4 zal worden.

De game moet flink onder handen genomen worden zowel grafisch, maar ook door de touch controls in het origineel voor de PS Vita en wie gaat dat doen dan? Naughty Dog gaat het sowieso niet doen en is te druk met The Lost Legacy en The Last of Us 2. Bend Studios kan het ook niet doen, want die richt zich volledig op Days Gone. Dan moet een andere studio de remaster dus doen? Kleine kans dus, maar de Wacht heeft zijn fingers crossed!



Xbox One X downloads

Gisteren nog kon je in de Nachtwacht van Laura checken dat Forza Motorsport 7 maar liefst 100GB aan data bevat. Daar wil de Wacht graag wat uitleg over geven, aangezien er blijkbaar nogal wat onduidelijkheid over bestaat. Microsoft heeft laten weten dat de Xbox One X versie van games, mits ze speciaal compatible zijn met de nieuwe console, extra 4K textures kunnen downloaden, om ook echt baat te hebben van de Ultra HD resolutie. Dat is de reden waarom games als Forza 7 zo groot zijn, maar dat is dus puur en alleen het geval op de Xbox One X.

De Wacht zei gisteren dat als je geen Xbox One X hebt, je toch vast zit aan die grote downloads inclusief de 4K textures, maar dat is niet waar. Op de Xbox One en Xbox One S krijg je zelfs helemaal niet de mogelijkheid om de extra 4K textures te downloaden. Alleen op de Xbox One X krijg je die optie. Forza 7 wordt 100GB op de Xbox One X, maar als de Wacht een gokje moet wagen, zal dat op 50GB neerkomen voor de Xbox One en Xbox One S.

Dit zal niet alleen het geval zijn bij Forza 7, maar bij alle ‘Xbox One X Enhanced’ games. Bij deze games krijg je op alle Xbox One consoles dezelfde basis download (of disc) met de game, maar alleen op de Xbox One X kan je er nog een extra 4K texture pack bij downloaden. Dit maakt de kwestie hopelijk een stuk duidelijker.



John Romero verkoopt zijn Doom 2

John Romero is een gaming legende. Niet alleen is hij de co-founder van id Software, maar ook designer van games als Wolfenstein 3D, Doom en Quake. Blijkbaar zit hij er wat krapjes bij, want hij is begonnen met het verkopen van zijn persoonlijke inboedel. Eerst verkocht hij nog een speciaal Doom boek, maar nu heeft hij zijn eigen originele Doom 2 te koop staan.

Het gaat om de eerste release van Doom 2 op 5 floppy disks (ja, lieve kinders, floppy disks), maar hij heeft er helaas geen doos bij. Wel geeft hij aan de floppy disks te willen signeren, mocht de winnaar van deze ebay verkoop daar behoefte aan hebben. Het eerste bod stond op 10 dollar, binnen no-time werd dat meer dan 100 dollar en op het moment van schrijven staat de teller op 900 dollar! Mocht je nog een rooitje ergens hebben liggen en op zoek zijn naar een collectors item, weet je nu wat je met je geld moet doen.



Crash Bandicoot N. Sane Trilogy gameplay

Jjjeeeejjj, over 2 nachtjes slapen is de Wacht jarig! En jjjeeeejjj, dan is Crash Bandicoot na jaren van afwezigheid eindelijk weer eens van de partij! De Crash Bandicoot N. Sane Trilogy bestaat uit de eerste 3 games, Crash Bandicoot, Cortex Strikes Back en Warped, volledig geremastered voor de PlayStation 4. Het verschil is gigantisch, zoals je in de uur durende gameplay footage kan zien in het filmpje hieronder. Skip er even doorheen, dan heb je een goed idee over wat je mag verwachten van de Crash Bandicoot N. Sane Trilogy!



‘Xbox One X specs bepaald door software’

De Xbox One X is de meest krachtige console ooit gemaakt. De hardware van de nieuwe console is niet misselijk en developers hebben lekker wat power om mee te stoeien. In het geval van de Xbox One X was het volgens Microsoft ook niet een kwestie van bepaalde hardware van te voren kiezen en de developers er op te laten reageren, maar andersom. De hardware van de Xbox One X is gemaakt zoals hij is, door de software! Albert Penello, marketing manager bij Microsoft, geeft uitleg en geeft Forza Motorsport 7 als voorbeeld:

“What’s really interesting and unique about this console is that the specs were a result of working with software. It wasn’t just us saying, ‘this is the numbers we wanted to hit’. We actually profiled existing code, and we said if we want to hit 4K on existing engines, this is what it takes. What Turn 10 is able to do is, they’re able to come in and they’re able to prototype- because they have this great engine on PC, because they create their assets in such high resolution. That’s what really gave us the confidence that these specs are what it takes to deliver on the promises that we’re making to customers.”

Daarnaast gaf hij uitleg over hoe ‘future proof’ de Xbox One X is en als voorbeeld geeft hij de extra gigabyte aan RAM geheugen die werd vrijgemaakt voor ontwikkelaars, wat het totaal op 9GB RAM zet voor games. Albert zei:

“More’s always better. In fact, we actually just gave a gig of RAM back to developers. We were originally going to do 8 gigs for developers. And to your point we were getting feedback that was like, ‘in a year or two, that extra gig of RAM is really gonna help us out.’ So we were like, ‘great, we’ll extend that’. We give more memory to games on the Xbox One X than the other systems have in total. That’s including the operating system and all the other features.”

Het samenwerken met developers is volgens Albert exact de reden waarom developers het nu zo gemakkelijk vinden om hun games over te zetten naar de Xbox One X. Op 7 november ligt de krachtpatser in de winkels voor 500 euro.



Succes Resi 7 VR was verrassend voor Sony

Resident Evil 7 gaat de boeken in als een van de betere Resi games, maar ook als een van de eerste echt geweldige VR ervaringen. Je moet er bikkelharde zenuwen voor hebben, maar eigenlijk moet iedere PlayStation VR bezitter de game in huis halen. Resident Evil 7 is ook aardig wat gespeeld in VR en zelfs Sony is verrast door het succes van de game in virtual reality. Jim Ryan, marketing boss bij PlayStation, zei:

“We had no idea that VR would play such a significant part in the success of Resident Evil 7. The percentage of people who played that game on PS4, and then in VR, was in double digits. It wasn’t 10.1%, either. That was a big surprise to us.”

Via de Capcom ResidentEvil.net stat-tracking service staat de teller op ruim 230.000 VR spelers, maar daar moesten gamers zich wel voor hebben aangemeld, dus volgens Jim Ryan ligt het werkelijke aantal nog veel hoger. De totale verkoop van Resident Evil 7 over alle systemen staat overigens op dik 3.5 miljoen.



Arizona Sunshine launch trailer

Over PlayStation VR gesproken! Arizona Sunshine is al maanden een hele toffe game voor de Oculus Rift en HTC Vive en is vanaf vandaag dan eindelijk ook beschikbaar voor PlayStation VR. Om dit heugelijke feit te vieren kan je hieronder naar de launch trailer kijken en je krijgt in de eerste week van launch ook nog eens een PS4 Theme en 10% korting op Arizona Sunshine, die normaal gesproken 4 tientjes kost.