‘Xbox One X is geen bullshit’

Als we Microsoft mogen geloven, zijn developers rete enthousiast over de Xbox One X en de Wacht heeft alle details. Verder nieuws over Uncharted: The Lost Legacy, Spider-Man, PlayStation VR, E3 bezoekersaantallen, Nintendo Switch en Need for Speed: Payback.

Hideaki Itsuno zegt sorry

De Wacht heeft een paar kleine opstartproblemen. Niet alleen is het minimaal 35 graden naast zijn PC, maar de jetlag is ook nog rijkelijk aanwezig. De Wacht begint daarom deze Nachtwacht met een paar kleine newsflash berichtjes, om er even weer lekker in te komen. Te beginnen met een Tweet van Hideaki Itsuno.

De Japanner is een game director bij Capcom en heeft onder andere gewerkt aan de Devil May Cry games en Dragon’s Dogma. Hij liet begin dit jaar weten aan een nieuw groot project te werken en hoopte de eerste footage te kunnen laten zien op de E3. Dat is niet gebeurd en Itsuno-san biedt hier nu zijn excuses voor aan.

“Sorry to not announce anything at E3. Please wait as my project is progressing smoothly.”

Nog even geduld dus. De reveal van de nieuwe Devil May Cry op de Tokio Game Show dan maar?



Uncharted E3 demo

De tweede newsflash gaat over Uncharted: The Lost Legacy, want Naughty Dog staat op het punt om de E3 demo aan iedereen te laten zien! Ook de Wacht kreeg behind closed doors de gameplay demo te zien, maar Naughty Dog wil graag dat niet alleen de pers en gamers op de E3, maar ook alle thuisblijvers kunnen meegenieten.

Het gaat vanavond gebeuren, om 20:00 uur Nederlandse tijd, dus als je benieuwd bent naar de gameplay van Uncharted: The Lost Legacy, moet je vanavond zeker even kijken!



Technisch Spider-Man geneuzel

Tijd nu voor wat technisch geneuzel over de Spider-Man game van Insomniac Games. We kunnen het er allemaal over eens zijn dat de game er verbluffend vet uitziet, maar Insomniac geeft nu ook wat technische details, na vragen van fans via Twitter.

Zo is duidelijk nu dat Spider-Man niet in native 4K draait op de PS4 Pro, maar de game gebruik maakt van Temporal Injection om de 4K resolutie aan te tikken. Dit is vergelijkbaar met het Checkerboard systeem en Insomniac gebruikte deze techniek ook voor Ratchet & Clank op de PS4 Pro.

Tot slot laat Insomniac weten dat de game een framerate krijgt van 30fps en dat het helaas niet mogelijk is om de game op 60 frames per seconde af te spelen, zelfs niet in 1080p. Dit heeft alles te maken met de CPU, die daar helaas niet krachtig genoeg voor is. Een release date is er nog niet, we moeten het voorlopig doen met de eerste helft van volgend jaar.



Japan is gek op PlayStation VR

Je zult het misschien niet geloven, maar het gaat lekker met PlayStation VR in Japan! Sony heeft er de laatste weken voor gezorgd dat er veel meer VR headsets beschikbaar zijn in het land van de rijzende zon, omdat ze overal uitverkocht waren, en ze organiseren demo events door het hele land, om de Japanners kennis te laten maken met VR.

Om de actie nog wat meer ‘Oomph’ te geven heeft Sony een nieuwe Japanse trailer uitgebracht met PlayStation VR in de hoofdrol. In het filmpje zien we naast enthousiaste Japanners ook games als GT Sport, Farpoint, Ace Combat 7, Summer Lesson, Resident Evil 7 en nog veel meer. Check de trailer hieronder.



E3 bezoekersaantallen

Het was behoorlijk druk dit jaar op de E3 beursvloer! Vooral op de eerste dag leek de Wacht wel op de Gamescom te zijn beland in plaats van de E3, maar op dag 2 en 3 was de drukte gelukkig vrij goed te doen. De organisatie achter de E3, de Entertainment Software Association (ESA) laat nu inderdaad weten dat er records zijn gebroken met maar liefst 68.400 bezoekers!

Vorig jaar stond de teller nog ‘maar’ op 50.300 bezoekers en de grootste reden voor de hogere aantallen is natuurlijk dat de beurs dit jaar voor het eerst open ging voor gamers! Er zijn in totaal 15.000 kaarten verkocht en blijkbaar waren er 3000 meer pers en exhibitors aanwezig dan vorig jaar. Het was een gezellige boel daar, in Los Angeles.

De ESA heeft overigens nog niet laten weten of er volgend jaar ook weer kaarten worden verkocht aan gamers, maar geld stinkt niet, dus de Wacht gaat er rustig vanuit dat er ook volgend jaar weer kaarten worden verkocht. Er waren al wel geruchten op de beurs dat de E3 net als op de Gamescom een speciale extra persdag krijgt. De E3 van 2018 vind plaats van 12 tot 14 juni. De Wacht regelt alvast een vliegticket voor volgend jaar.



‘Xbox One X is geen bullshit’

Microsoft heeft een behoorlijk hype-train te pakken door de onthulling van de Xbox One X op de E3. De meest krachtige console ooit gemaakt is in staat om prachtige beelden op je peperdure nieuwe TV te toveren en een hoop 3rd party developers zijn ontzettend onder de indruk van de nieuwe krachtpatser. Tenminste, als we Aaron Greenberg mogen geloven, de marketing manager van Xbox.

“There’s a lot of third party partners, where each week we hear more stories about ‘hey, we got our dev kits, this is what we’re doing with them.’ They’re not all ready to talk about it yet, but magic is happening. They are all legitimately being blown away. One of our third party developers called up, and he was like, ‘this thing is no bullshit. You guys were not messing around.’ They couldn’t believe it. They were just so excited. They were like, ‘we just wanna show (our game) on X. It’s the only thing we want to show this game on.’ It’s just been fun to see reactions like that.”

De Xbox One X ligt vanaf 7 november in de winkels en gaat je 500 euro kosten. Je hebt dus nog ruim 4 maanden om te sparen voor de nieuwe console en een nieuwe TV! Yup, gamen is een dure hobby.



Nintendo doet lekker zijn eigen ding

Terwijl Sony en Microsoft in een hevige strijd zijn verwikkeld over wie de grootste teraflop heeft, trekt Nintendo zich er helemaal niets van aan. De Nintendo Switch is een prachtig apparaat, maar als je puur kijkt naar de specs, zit er een wereld van verschil tussen de PS4 Pro, Xbox One X en de Switch. Volgens Reggie Fils-Aime maakt het echter allemaal geen reet uit, het gaat om de fun!

“Our two competitors believe that it’s all about processing power and beautiful graphics. Candidly, Nintendo believes in fun. Our technology is a small part of what we deliver.”

De Wacht houdt van de eigenzinnigheid van Nintendo, maar deelt de mening van Reggie maar tot op zekere hoogte. Reggie heeft absoluut gelijk dat je geen state of the art hardware nodig hebt voor leuke games en het komt ongetwijfeld helemaal goed met de first party Nintendo games, maar de 3rd party developers dan? Het verschil tussen de consoles van Nintendo en Sony en Microsoft is te groot, waardoor developers hun multi-platform games niet zo gemakkelijk kunnen porten naar de Switch, omdat ze simpelweg niet draaien op de redelijk simpele hardware van de console van Nintendo. De Wacht hoopt dat hij ongelijk krijgt.



Need For Speed: Payback E3 demo

Deze Nachtwacht zit er weer bijna op, maar als je nu nog niet wakker bent, lukt dat waarschijnlijk nog wel met onderstaande footage van Need for Speed: Payback. Op de E3 heeft de Wacht de demo uitgebreid gespeeld, maar om iedereen mee te laten genieten van de explosieve actie in de nieuwe Need for Speed, kan je hieronder kijken naar een playthrough van de E3 demo, inclusief uitleg van William Ho, de creative director van NFS: Payback.