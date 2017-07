Xbox One X devkit moeilijk te krijgen? 

Ontwikkelaar 34BigThings weet niet of Redout op de Xbox One X wel in 4K draait, omdat het nogal moeilijk blijkt te zijn een devkit te krijgen! Alle details in deze Nachtwacht met verder nieuws over PS4 firmware 5.0, GT Sport, My Little Pony, The Evil Within 2 en geruchten van insider Tidux.

Tidux geruchten

Gezelligheid, weer een nieuwe Nachtwacht voor je snufferd! De Wacht is in zijn nopjes, want deze Nachtwacht wordt geopend met niet 1, niet 2, maar 3 sappige geruchten. De rumors komen van Tidux, een insider die via Twitter regelmatig hete info dropt, dat achteraf vaak blijkt te kloppen. De 3 geruchten zijn:

PlayStation and Level 5 is making a Robotech game.

PS Now will be released worldwide and be a part of a new PS Plus plan.

PS5 announced at E3 2018 released late 2019.

Super sappig, vooral die laatste, maar Tidux zegt er wel bij dat hij er niet zeker van is hoe betrouwbaar deze geruchten zijn. Tja, daar zijn het immers geruchten voor. De Wacht boekt alvast zijn ticket voor de E3 2018.



PS4 firmware 5.0 bèta

Newsflash! Sony heeft weer een aantal bèta testers nodig voor de allernieuwste firmware voor de PS4 en PS4 Pro. Het gaat om firmware 5.0 en de FW zal ergens begin augustus uitkomen voor bèta testers en eind augustus voor iedereen. Eventuele nieuwe features van FW 5.0 zijn nog niet bekend gemaakt.



Speciaal voor de warme dagen

Lagere settings? Dat nooit!



GT Sport eye candy

Op 18 oktober is het dan eindelijk zover, dan komt de nieuwe Gran Turismo uit! GT Sport ziet er verbluffend mooi uit en een dude op Neogaf heeft Gran Turismo 4, GT6 en GT Sport eens naast elkaar gezet, om te kijken hoeveel vetter GT Sport er nu eigenlijk uitziet ten opzichte van vorige delen. Oordeel zelf aan het voorbeeld hieronder, of check hier voor meer vergelijkingsmateriaal.



My Little Pony Xbox error

Tijd nu voor een nogal vreemd nieuwtje over een error tekst van Microsoft. Verschillende gamers komen namelijk op de Xbox One, maar ook op officiële Microsoft sites, een nogal vreemde error tegen met een tekst die refereert naar My Little Pony. Check de foutmelding op het plaatje hieronder.

Het gaat waarschijnlijk om een zogenaamde placeholder tekst en de error hoort niet in de omloop te zijn. Waarschijnlijk is het een foutje, of een boze Microsoft medewerker die heel erg fan is van My Little Pony. Hoe dan ook, deze tekst verwacht je niet.



34BigThings geeft uitleg over Xbox One X

Ontwikkelaar 34BigThings zegt je misschien niets, maar ze hebben vorig jaar Redout uitgebracht voor de PC. Redout is een racegame die je kunt vergelijken met WipEout en F-Zero en bovendien verdomd vermakelijk. De game komt eind augustus uit voor de PS4 en Xbox One (eind dit jaar ook voor Switch) en krijgt support voor de PS4 Pro en Xbox One X. Daarom kunnen de devs nu alvast wat meer info geven over de Xbox One X!

Zo is 34BigThings het er absoluut mee eens dat de Xbox One X een krachtige console is, maar de PC zal altijd heer en meester zijn als het gaat om de meeste grafische kracht.

“I don’t think there can be a console that out-powers PCs in general, for obvious reasons. But I can agree the Xbox One X is the most powerful console ever released and probably the one with the smallest gap with the average gaming PC. That being said, it’s an amazing piece of hardware and I’m really looking forward to see Redout running on it.”

Er werd hem ook gevraagd of Redout dan in native 4K met 60 frames per seconde zal draaien op de Xbox One X, maar daar is hij niet zeker van, want dat ligt aan de tijd die ze kunnen spenderen aan het optimaliseren van de game.

“With optimization, it’s a possibility. The capability is definitely there, but the devkits aren’t really easy to get and that could have an impact on the timing of the optimization patch for Xbox One X.”

Dat is een interessant punt en hopelijk kan Microsoft binnenkort als een malle devkits gaan versturen naar developers, want zolang de devs nog geen devkit hebben, hebben de gamers straks niets te spelen in 4K/HDR. Hopelijk is dit meer een ding voor kleine developers en hebben alle grote studio’s inmiddels wel al devkits, anders zou dit best weleens een probleem kunnen worden. We zullen zien, want de Xbox One X ligt vanaf 7 november in de winkels voor 499 euro.



Evil Within 2 gameplay trailer

Tijd om deze Nachtwacht af te sluiten, maar niet voordat we naar een gameplay trailer hebben gekeken van The Evil Within 2. Tijdens de Bethesda E3 persconferentie kregen we alleen maar een soort overgestylde abstracte trailer te zien, maar in de nieuwe trailer zit daadwerkelijk flink wat footage van de game met hier en daar zelfs wat gameplay. Wat de Wacht betreft had Bethesda beter deze trailer kunnen showen tijdens de E3 persconferentie, dat had meer indruk gemaakt. Hoe dan ook, check de trailer hieronder.