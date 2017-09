Xbox Live Games with Gold én PlayStation Plus games voor oktober bekend 

Forza kan zijn gaspedaal niet vinden, Google brengt Pac-Man terug, PUBG speelbaar op de Game Boy Color, rondzwierende lichaamsdelen in Trailer Thursday en nóg meer in een nieuwe, verse, frisse N8W8!

Goedemorgen! Oktober is een mooie maand, want dan begint het najaar pas écht en dat betekent niet alleen de verjaardag van Wouter en van jullie LJ, het betekent ook een hele sloot, nee, oceaan aan games die verschijnen. Yeah! En we beginnen oktober goed: met heel vette PSN-titels én fantastische games voor Xbox Live-goldies. Welkom in de W8!

Metal Gear Solid en meer voor PlayStation Plus-leden

In oktober kun je genieten van Metal Gear Solid V: The Phantom Pain en Amnesia: Collection in de PlayStation Plus-games van de maand. Daarnaast kun je ook de VR-titel RIGS Mechanized Combat League en That’s You! downloaden. En dit is de rest van de line-up voor oktober:

Monster Jam Battlegrounds (PlayStation 3)

Hustle Kings (PlayStation 3)

Hue (Vita, Cross-Buy with PlayStation 4)

Sky Force Anniversary (Vita, Cross-Buy met PlayStation 4 en PlayStation 3)





Gone Home en meer voor Xbox Live Gold-leden

Hopelijk heb je een Xbox One, want dan wordt oktober een mooie maand voor je qua gratis games. Check ze hieronder in tekst, of in het filmpje:

Gone Home: Console Edition — 1-31 oktober (Xbox One)

The Turing Test — 16 oktober t/m 15 november (Xbox One)

Rayman 3 HD — 1-15 oktober (Xbox One and Xbox 360)

Medal of Honor: Airborne — 16-31 oktober (Xbox One and Xbox 360)





Leuk: speel nog eens een oud Google-spelletje

Google is 19 jaar oud geworden en viert dat! Klik op het logo en je krijgt een rad waaraan je kunt draaien met een muisklikje. Stopt het, dan krijg je te zien welk oude Google-spelletje je hebt verdiend en kun je het gaan spelen. De Wacht deed net honkbal met krekels en slakken, maar Pac-Man is er ook in te vinden.





Of speel eens PlayerUnknown’s Battlegrounds op een Game Boy Color

Ja, dat kan gewoon, als je PressDownToJump bent:





Forza Motorsport 7 heeft opstartproblemen

Ben je ook wel eens de autosleutel kwijt? Dat lijkt nu ook het geval met Forza Motorsport 7. De pre-load voor de nieuwe racegame is vast live op Xbox One en Windows 10, maar er zijn wat problemen met die PC-versie. Als je hem wilt binnenhalen, dan kan het zijn dat je een foutmelding krijgt en de download weer helemaal opnieuw moet beginnen. Ja, helemaal vanaf het begin. En het is al zo’n aanslag op je internetverbinding… Het is jammer dat het zo slecht gaat met die downloads, want het is aan te raden toch alvast te kijken of je de download op een andere manier toch veilig kunt starten: dit schatje is 100GB op Windows 10 door de 4K-mogelijkheden. Op Xbox One is hij aanzienlijk kleiner: 67GB.





Cuphead is 10,88 GB

Meer nieuws over grote bestanden, hoewel dat eigenlijk wel meevalt: Cuphead! Van die langverwachte indie is eindelijk bekendgemaakt hoe groot de installatie is: 10,88 GB op de Xbox Marketplace. 29 september verschijnt het spel, dat je alleen of met zijn tweën kunt spelen.





Skyrim: Special Edition krijgt Survival modus

In een blog van Bethesda is onthuld dat Skyrim Special Edition een Survival modus krijgt. Je hebt hierdoor bijvoorbeeld last van honger of kou en moet dus ook nog om je levensbehoeften denken om het einde van de game te halen. Zin in die uitdaging? Volgende week komt hij uit op PlayStation 4 en Xbox One, waar hij de eerste week gratis is.





Ontslagen bij Saints Row-ontwikkelaar

Het hoort er een beetje bij helaas, maar bij Volition, de ontwikkelaar van Saints Row (en Agents of Mayhem) vallen ontslagen. Kotaku schrijft dat maar liefst dertig van de tweehonderd mensen bij de studio hun baan verliezen. Het schijnt te komen omdat uitgever Deep Silver niet happy was met de verkoopcijfers. Wat die zijn en wat ze hadden verwacht, is niet bekend. Het is verdrietig nieuws voor de betrokkenen, sterkte! Meer weten over de studio? Check dan hieronder de epische film van Gameinformer.





Assassin’s Creed: Origins wordt educatief

Als de Wacht weleens met niet-gamers praat over haar liefde voor het medium, dan komt heel vaak Assassin’s Creed voorbij: je leert toch behoorlijk veel over een bepaald moment in de geschiedenis. Om het enorm overtuigende verhaal van deze Wacht kracht bij te zetten, komt er nu een speciale educatieve modus naar Assassin’s Creed: Origins. Het is helaas niet zozeer een modus met allerlei ingewikkelde gameplay, maar juist een wandeltocht zonder dat je hoeft te vechten of een verhaal hoeft te volgen. Je kunt gewoon rondlopen in verschillende gebieden binnen de landkaart van Assassin’s Creed: Origins en meer leren over wat je ziet en hoort. Best cool, kun je eindelijk te weten komen of Cleopatra nou echt in ezelinnenmelk badderde en leer je meer over de tradities van het oude Egypte, zonder dat je voortdurend bang hoeft te zijn dat er een pyramideblok naar je goedgevormde Assassin-gezicht wordt gegooid. Of een zwaard. Je moet op deze modus wachten tot begin 2018, de game zelf verschijnt 27 oktober op Xbox One, PlayStation 4 en PC.





WTF! Fortnite: Battle Royale door 1 miljoen gamers gespeeld op eerste dag

@fortnite





Natalie Portman is terug waar ze hoort

Natalie Portman, het is best moeilijk om niet van haar te houden na haar rollen in Star Wars, Black Swan en V for Vendetta. Luv her. In de nieuwe film Annihilation, gebaseerd op het sci-fi-boek, komt ze terecht in een gebied dat een soort verboden gebied is van de overheid waar allemaal superfreaky dingen gebeuren. Spanning, sci-fi en sensatie! Mooi, zeker omdat de film wordt gemaakt door Alex ‘Ex Machina’ Garland. Begin volgend jaar in de bios!





Bans als bug in Overwatch

Het is een bugs life in Overwatch, want sommige gamers zijn geband uit de game of zijn hun ranking points verloren door een technische fout. Gamedirector Jeff Kaplan heeft gezegd dat Het ontwikkelteam bij Blizzard de bug in de smiezen heeft en dat dit issue hoge prioriteit heeft gekregen. Op zich schijnen er maar een stuk of 200 accounts problemen te hebben: heel weinig vergeleken bij de miljoenen spelers die de game spelen.





Introfilmpje Fire Emblem Warriors is magnifique

Fire Emblem Warriors verschijnt al bijna op Switch en 3DS (nog een paar weken!) en Koei Tecmo probeert ons vast te enthousiasmeren met het introfilmpje van het spel. Zelfs als je geen idee hebt wat Fire Emblem is, dan nog ziet dit filmpje er zeer interessant uit. Lekker slo-mo, alsof het de trailer van Thor Ragnarok is.





Trailer Thursday!

Ja, het was eerder deze week al Trailer Tuesday, maar we maken er Trailer Thursday van!

Mecho Tales geeft ons dikke vette Mario- en Donkey Kong-vibes





In Gold Ambush bouw je een stad om als een gek in rond te rennen, zegt Kevin Hart





Jackbox Party Pack 4 verschijnt 17 oktober op consoles en PC





Mieuw! 18 november op Steam: The Chronicles of Nyanya





Een trailertje waarvan de Wacht plaatsvervangende borstpijn krijgt:





En iets te clowneske muziek in de nieuwe Yo-Kai Watch 2: Psychic Specters trailer





In die laatste zit een s’mores-referentie, yum! 29 september is Yo-Kai Watch 2 uit op 3DS.

Houd vandaag zeker PU.nl in de gaten, want Rockstar staat op het punt om een aankondiging te doen over de nieuwe Red Dead-game.

Tenminste, dat denken we, want het zou wel heel flauw zijn als het ergens anders om ging, toch? #zinin Ga in ieder geval lekker wakker worden, geef je huisgenoot een kus en heb een fijne dag pandaag!