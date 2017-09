Xbox Intelligent Delivery System uitleg 

Microsoft heeft een gloednieuwe en rete interessante techniek in ontwikkeling en de Wacht heeft alle details. Daarnaast nieuws over Super Mario Odyssey, Doom voor de Switch, Wolfenstein II, Professional Offroad Transport Simulator, VR games en Assassin’s Creed: Origins.

Cero B rating voor Mario

It’s a me, de WeekendWacht! De Wacht begint deze ZaterdagWacht met een geinig berichtje over de nieuwe Mario voor de Nintendo Switch. Gamers zitten massaal te wachten op Super Mario Odyssey en het Japanse rating board heeft de game al uitgebreid kunnen checken en er een rating opgeplakt. Het gaat deze keer om de ‘Cero B’ rating en dat is nogal opmerkelijk.

Dit is namelijk de allereerste Super Mario game die deze rating krijgt. Cero A is bedoeld voor alle leeftijden, maar bij de Cero B rating is de content pas geschikt voor kijkers/spelers vanaf 12 jaar. Hoezo is dit de eerste Mario game die niet geschikt is voor alle leeftijden?

Daar krijgen we helaas geen antwoord op van het Japanse rating board. Zou het met de tepels van Mario te maken hebben?



Doom: Switch vs. PS4

De Wacht zal eerlijk toegeven aangenaam verrast te zijn dat Doom naar de Nintendo Switch komt. Tijdens de Nintendo Direct show kregen we zelfs al de eerste beelden te zien en uiteraard zijn er meteen slimme gasten die de footage naast andere consoles leggen om te kijken hoe de poort er uit ziet. Check daarom hieronder naar Doom op de Switch vs. op de PlayStation 4. De resolutie is duidelijk een stuk lager op de Switch en daardoor minder scherp, maar het ziet er nog steeds meer dan prima uit! Check het verschil hieronder.



Wolfenstein II engine uitleg

B.J. Blazkowicz is back! Over dik een maand is het weer tijd om flink wat nazi’s af te knallen in Wolfenstein II: The New Colossus. In een interview met Jens Matthies, de creative director van de game, geeft hij wat details over de nieuwe engine van de game en wat voor mogelijkheden dat met zich meebrengt. Hij zei:

“We were happy with how the first game felt. But we switched engines, so we rebuilt every system including AI and player movement. It still feels like Wolf, but there’s tons of new stuff happening. If a grenade goes off near you, you’ll fall to the ground but can still keep shooting. Things like this make the combat feel more immersive, but we want to retain the feeling of the original game. We’re just evolving and polishing it.”

Daarnaast laat hij nogmaals weten dat Wolfenstein een trilogy moet worden en dat Frau Engel, de creepy blonde nazi bitch, in alle games de ultieme badgirl is.

“We always wanted to make a trilogy, and we set Engel up in the first game so that she could be the main villain in the next one. She’s played by Nina Franoszek, an amazing actor, and she brought a lot to the character. She took it to a whole new level.”

Wolfenstein II: The New Colossus is vanaf eind oktober beschikbaar voor de PC, Xbox One en PS4 en komt in 2018 ook nog naar de Switch.



Professional Offroad Transport Simulator

Op Euro Truck Simulator na, heeft de Wacht niet zoveel met simulator games. Toch zijn ze vooral op de PC mateloos populair en komen er heel regelmatig nieuwe sim games uit. Zo ook Professional Offroad Transport Simulator, waarin je met vrachtwagens zware ladingen door het bos moet vervoeren. Het ziet er mega suf uit, maar is hopelijk minstens net zo chill als Truck Simulator. Check de mega saaie gameplay hieronder! Gelukkig is het muziekje wel dope.



Light Tracer en Dimension Hunter

Even wat aandacht voor 2 nieuwe virtual reality games nu, te beginnen met Light Tracer. Het is een PlayStation VR exclusive en komt al over anderhalve week uit. Het is een puzzle/platform game, waarbij jij als speler de main character moet sturen en puzzels op moet lossen. Het ziet er schattig uit en de eerste Previews klinken positief. Check!

De andere nieuwe VR game heet Dimension Hunter en komt naar de Oculus Rift, HTC Vive en PlayStation VR. Het gekke is alleen dat de game officieel nog niet is aangekondigd voor PS VR, maar het logo duidelijk te zien is in de trailer. Hoe dan ook komt Dimension Hunter aankomende week al uit voor de PC en het ziet er tof uit, alsof je aan het schieten bent in een real life comic! De devs hebben ook al laten weten dat Dimension Hunter volledige ondersteuning krijgt voor de PlayStation VR Aim Controller.



Xbox Intelligent delivery system

Microsoft is lekker bezig. Ze hebben een nieuwe techniek in de maak, die er voor moet zorgen dat games in de toekomst niet zoveel ruimte in beslag nemen op je HDD en dus ook de downloads een stuk minder groot worden en dus minder lang duren. Microsoft noemt het systeem het ‘Xbox Intelligent Delivery System’ en zorgt er voor dat je zelf kunt kiezen welke content je wil installeren of downloaden, in plaats van maar altijd het hele pakket te downloaden.

Even 2 voorbeelden om je een idee te geven wat je mag verwachten van het Xbox Intelligent Delivery System. De Xbox One X is in staat om 4K textures weer te geven, maar de normale Xbox One niet. Op de normale Xbox One zal je dan ook nooit de keuze krijgen om 4K textures te downloaden, want je hebt er geen kloot aan. Hetzelfde geldt voor de Xbox One X, die niets heeft aan 1080p textures, want zelfs als je de Xbox One X aan een full HD TV koppelt, zal de console de 4K textures downsamplen naar 1080p. Je download dus altijd alleen wat je nodig hebt en wat je daadwerkelijk kunt gebruiken.

Een ander voorbeeld zijn language packs. Als je een game wil downloaden of installeren met een shitload aan talen, kan je zelf kiezen welke taal je wil installeren. Er zullen in NL zeker gamers zijn die behoefte hebben aan de Nederlandse vertaling, maar de rest zal de game lekker in het Engels spelen. Waarom moet je dan toch ook Frans, Duits, Spaans enz. downloaden? Met het Xbox Intelligent Delivery System hoeft dat eindelijk niet meer!

Het gaat nog veel verder dan deze 2 voorbeelden en de vrienden van Digital Foundry leggen het allemaal haarfijn voor je uit. Dit is in ieder geval een mega vette techniek, waar Microsoft trots op mag zijn en gamers erg enthousiast!



Assassin’s Creed: Origins gameplay

Helaas, het is weer tijd om de Wacht af te sluiten, maar voordat je van de rest van je zaterdag kunt genieten, nog even een klein half uurtje gameplay footage van Assassin’s Creed: Origins. De game werd uitgebreid geshowd op de Gamescom en op PAX West en de gehele demo is opgenomen en op YouTube gezet. De Wacht zal eerlijk toegeven een beetje Assassin’s Creed moe te zijn, maar dat gevoel verdwijnt steeds meer naarmate de release dichterbij komt. De Wacht heeft er stiekem weer een beetje zin in!