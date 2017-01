Of je nou kerstvakantie hebt of gewoon weer aan de bak moet, je begint je maandag goed. Zo lees je over de Steam Awards, blijkt Detroit: Become Human in 2017 uit te komen, zie je cryptische een Horizon: Zero Dawn-trailer, viert Blizzard een Diablo-feestje en hebben twee Japanse ontwikkelaars goede voornemens!

Winnaars Steam Awards 2016

Op de valreep van 2016 werden de winnaars van de eerste Steam Awards bekend gemaakt. Na een maand stemmen zette Valve een aantal games in het zonnetje. Opvallend is dat de games vrijwel allemaal wat ouder zijn… Slechts twee van de winnaars zijn in 2016 uitgekomen. De rest vormt echter alsnog wel een mooi overzicht van de grootste hits van het softwareplatform.

De Steam Awards werden eind november tijdens de herfstsale aangekondigd. Al snel werd duidelijk dat het prijzenfestival een aantal minder voor de hand liggende categorieën bevat, zoals “Schurk die een omhelzing nodig heeft” en “Beste gebruik van een boerderijdier”. Steam-gebruikers mochten categorieën bedenken, nomineren en stemmen. Hun keuze viel uiteindelijk op de volgende titels:

“Schurk die een omhelzing nodig heeft” Award: Portal 2

“Ik vond al dat dit spel cool was voordat het een prijs won” Award: Euro Truck Simulator 2

“Test der tijd” Award: The Elder Scrolls V: Skyrim

“Nog vijf minuten” Award: Counter-Strike: Global Offensive

“Waaaauuuuw, gast!” Award: Grand Theft Auto V

“Spel in een spel” Award: Grand Theft Auto V

“Ik huil niet, er zit wat in mijn oog” Award: The Walking Dead

“Beste gebruik van een boerderijdier” Award: Goat Simulator

“Boem Boem” Award: DOOM

“Haat-liefdeverhouding” Award: Dark Souls III

“Onderuitzakken en ontspannen” Award: Euro Truck Simulator 2

“Beter met vrienden” Award: Left 4 Dead 2

Wat vinden jullie van de uitslag? Terechte winnaars? En balen jullie ook zo dat ARK: Survival Evolved dus toch geen schapen krijgt?

PS4-trailer console exclusives 2017, waaronder Detroit: Become Human

Hé, wist je al dat Detroit: Become Human in 2017 uitkwam? De Wachtster ook niet, totdat ze onderstaande trailer aanschouwde. In deze sizzle reel zie je een flink aantal games die dit jaar exclusief naar de PS4 komen, zoals Gran Turismo Sport, Nier: Automata, Uncharted: The Lost Legacy, Persona 5, NiOh, Horizon: Zero Dawn... en dus Detroit: Become Human!

En, zit er nog wat tussen? Waar kijken jullie het meeste naar uit? Gebruik die comments!

Geen gameplay in Horizon: Zero Dawn-trailer

Jullie zagen Horizon: Zero Dawn al voorbijkomen in bovenstaande trailer, maar Sony zet zijn PS4-exclusive graag nog even extra in het zonnetje met een hele eigen trailer. De countdown trailers is op zijn zachtst gezegd nogal uniek.

Geen cutscenes, geen gameplay… Alleen een muur, die je ziet verouderen tot aan het 3017 van de game.

Horizon: Zero Dawn is vanaf 1 maart te checken op PS4.

Itsuno wil in 2017 nieuwe game aankondigen

Capcom-ontwikkelaar Hideaki Itsuno weet 2017 leuk te beginnen. De man achter games als Devil May Cry en Dragon’s Dogma heeft namelijk via Twitter laten weten komend jaar zijn nieuwe game aan te kondigen. Hij deed dat kort, maar krachtig:

“Happy New Year! I exert myself in order to announce a new game this year. Thank you.”

Wellicht een nieuwe Devil May Cry of Dragon’s Dogma of toch iets heel anders? Itsuno heeft zich in zijn lange carrière in ieder geval ook bezig gehouden met fighters als Power Stone en Rival Schools…

Ondanks dat 2017 het vanzelf zal leren, hoort de Wachtster toch graag waar jullie op hopen!

Blizzard viert 20 jaar Diablo

Een dag te laat, maar de Wachtster zet Diablo alsnog graag even in het zonnetje. De serie vierde gisteren namelijk zijn 20ste verjaardag. Ook Blizzard laat dit heugelijke feit niet zomaar voorbijgaan. Check hieronder een paar oudgedienden die lekker nostalgisch herinneringen ophalen aan de games.

Daarnaast krijgen ook alle huidige Blizzard-games een snufje Diablo. Check de goodies in Hearthstone, World of Warcraft, Overwatch en meer meer:

Diablo III : Recapture the feeling of your first play through of the original Diablo with The Darkening of Tristram tribute event. Venture through a reimagined version of the original cathedral in Diablo III and keep an eye out for some familiar items.

: Recapture the feeling of your first play through of the original Diablo with The Darkening of Tristram tribute event. Venture through a reimagined version of the original cathedral in Diablo III and keep an eye out for some familiar items. Heroes of the Storm : The battle for the High Heavens continues, and a new Diablo-themed portrait is up for grabs! Can you emerge victorious on this hectic new brawl map?

: The battle for the High Heavens continues, and a new Diablo-themed portrait is up for grabs! Can you emerge victorious on this hectic new brawl map? Hearthstone : In this Tavern Brawl, a hooded stranger awaits, holding a grim deck in his hands. Will you unravel the secrets surrounding this dark wanderer?

: In this Tavern Brawl, a hooded stranger awaits, holding a grim deck in his hands. Will you unravel the secrets surrounding this dark wanderer? Overwatch : Bring the battle for Sanctuary into the fight for the future with in-game sprays representing your favorite Diablo III classes—along with a new player icon modeled after the Lord of Terror!

: Bring the battle for Sanctuary into the fight for the future with in-game sprays representing your favorite Diablo III classes—along with a new player icon modeled after the Lord of Terror! StarCraft II : Put the Lord of Terror to work for you with a Diablo-themed worker portrait.

: Put the Lord of Terror to work for you with a Diablo-themed worker portrait. World of Warcraft: Strange things are afoot in the world of Azeroth as denizens of Sanctuary cross over into an unfamiliar world.

Top 100 Steam-games

Deze N8W8 is grotendeels mogelijk gemaakt door de mensen bij Steam, die blijkbaar ook niet aan kerstvakantie doen. Zo deelden ze niet alleen hun Awards uit, maar publiceerden ze ook een overzicht met de top 100 games met de hoogste totale omzet. De gevarieerde lijst is opgedeeld in categorieën platina (nr. 1-12), goud (nr. 13-24), zilver (nr. 25-40) en brons (nr. 41-100). Er wordt verder geen onderscheid gemaakt binnen de categorieën, zo is het dus niet te zeggen of de omzet van Fallout 4 of The Witcher 3 hoger was… Maar goed, alsnog interessante informatie, zeker aangezien die Steam Winter Sale nu toch echt bijna ten einde is!

Hierbij in ieder geval de 12 games in de categorie platina:

Counter-Strike: Global Offensive

Tom Clancy's The Division

The Witcher 3: Wild Hunt

Dark Souls III

Total War: Warhammer

Fallout 4

DotA 2

GTA V

Rocket League

XCOM 2

No Man's Sky

Sid Meier's Civilization VI

Tabata belooft DLC en updates voor FFXV in 2017

In zijn nieuwjaarsboodschap bedankt Final Fantasy XV-opperhoofd Hajime Tabata de fans voor hun steun in het afgelopen jaar. Leuk, maar nog leuker dat hij meteen belooft zijn woorden om te zetten in daden.

Tabata wil iets terugdoen voor de fans, hetgeen de vorm aan zal nemen in DLC en updates voor FFXV:

“I have decided that 2017 is a year of giving back to everyone for their kindness. There are many players enjoying FFXV in various ways, and nothing makes us happier than this. To provide a long-lasting and even more enjoyable experience with FFXV for everyone, we will continue to update the game and release DLC.”

Mooi voornemen, toch? Beter dan de Wachtster haar eeuwige idee om eens te gaan sporten…

Memes en dingen

Vandaag staat memes en dingen in het teken van een ingezonden suggestie. DriftingSupra stuurde de Wachtster namelijk heel attent onderstaande filmpje van Battlefield 1. Daarnaast dook ze zelf ook nog even de wondere krochten van YouTube in. Zo leer je vandaag hoe de Nintendo Zapper werkt en neemt Malcolm Klock het afgelopen gamejaar nog even met ons door.

Lekker koesen!