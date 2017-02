Windows 10 Game Mode doet helemaal niets? 

Er is een Game Mode in de maak voor Windows 10, waardoor games veel beter zouden moeten draaien op de PC, maar de eerste tests zien er slecht uit. Verder nieuws over de Nintendo Switch, Fallout 4, Resident Evil 7, Final Fantasy VII Remake en Horizon: Zero Dawn.

Zwarte Switch en Wii U uit productie

Moguh! Wrijf de slaap uit je ogen, want De Wacht begint deze dag met een mooi plaatje. De Nintendo Switch komt begin maart uit en is dan beschikbaar in grijs, of de combo van blauw en rood. Dat zijn de enige opties die je hebt, maar er zijn blijkbaar ook geheel zwarte Nintendo Switch consoles! De kans dat je deze in de winkels tegenkomt is echter ongeveer 0,0%.

Deze zwarte Switch is namelijk speciaal voor developers. Het plaatje komt dan ook van ontwikkelaar Yacht Club Games, die op dit moment aan Shovel Knight werkt voor de Nintendo Switch. Zeg eens eerlijk, had je de console liever geheel in het zwart gehad?

Ander nieuws uit het Nintendo kamp en een logisch gevolg van de komst van de Switch, is dat de Wii U officieel niet meer in productie is. Dat laat Nintendo weten via de Japanse website en het geldt op het moment dan ook alleen voor Japan. De rest van de wereld zal waarschijnlijk snel volgen. Rest in peace, Wii U.



Fallout 4 update 1.9

In tegenstelling tot de game zelf hebben we er lang op moeten wachten, maar Fallout 4 krijgt dan eindelijk PS4 Pro support. Bethesda liet weken geleden al weten dat Fallout 4 een flinke update zou krijgen om de krachtigere PS4 te ondersteunen en volgende week is het zover. Het gaat om update 1.9 en dit is wat je mag verwachten:

Native 1440p resolution (upscaled naar 4K)

Enhanced lighting with better godray effects

Draw distance for trees, grass, NPCs and other objects have been increased

Voor de PC brengt Bethesda ook een update uit voor de gamers die een monsterbak hebben staan. Het texture pack kost je maar liefst 58GB extra ruimte op je HDD, maar dan krijg je wel de mooiste Fallout 4 eye candy. De aanbevolen specs voor het texture pack zijn daardoor behoorlijk pittig:

Windows 7/8/10 (64-bit OS required)

Intel Core i7-5820K or better

GTX 1080 8GB/AMD Radeon RX 490 8GB

8GB+ Ram

Wacht wat, lult Bethesda hier nu zijn mond voorbij? Wat is de RX 490 precies, Bethesda? Is dat soms de nieuwe videokaart van AMD, die officieel nog aangekondigd moet worden? Duidelijk gevalletje van, oeps! (Update) De info over de RX490 is inmiddels van de website verdwenen.

Tot slot heeft Bethesda laten weten dat ook de Xbox One versie van Fallout 4 een flinke update gaat krijgen volgende week, maar daar zijn verder nog geen details over bekend.



Random awesome pic

Hideo Kojima met Mads Mikkelsen.



Resident Evil 7 wordt flink gespeeld met PS VR

Resident Evil 7 ligt nu een paar dagen in de winkels en het mag een succes genoemd worden. Vooral in VR is het een meesterlijke game en Resi 7 wordt dan ook flink met PS VR gespeeld door de gamers. Via stats die deze site bijhoudt, kunnen we namelijk zien dat er van de 1 miljoen gebruikers, maar liefst 100.000 gamers zijn die de game met PS VR speelt.

Die 1 miljoen is ook nog eens verspreid over alle systemen, dus op de PS4 alleen, ligt het percentage nog een stuk hoger. Helaas zijn daar geen officiële cijfers van, maar Resident Evil 7 lijkt toch wel het eerste VR succesje voor PlayStation VR.

Capcom gaat ondertussen trouwens lekker door met nieuwe DLC voor Resident Evil 7, waarvan het eerste deel nu beschikbaar is voor de PS4 en vanaf 21 februari voor de Xbox One en PC. De content van Banned Footage Vol. 1:

Bedroom: Figure out how to escape from a locked room, but don’t let Marguerite Baker know you’ve been out of bed.

Nightmare: Fend off waves of enemies and survive until morning while crafting useful items and traps to stay alive.

Extra Mode - Ethan Must Die: A tough-as-nails mode separate from the tapes and story of the main game. (Does not support PS VR)

Banned Footage Vol. 2 komt uit op 14 februari voor de PS4 en wederom op 21 februari voor de Xbox One en PC. De content:

21: Gamble life and limb in a deadly game run by Lucas Baker.

Daughters: See what the Baker family was like before the tragic events of Resident Evil 7: Biohazard.

Extra Mode - Jack’s 55th Birthday: Race against the clock and feed Jack tons of food in this comical extra game mode separate from the tapes and story of the main game. (Does not support PS VR)

Check hieronder naar een teaser voor de Banned Footage DLC van Resident Evil 7.



FFVII Remake plaatje

Newsflash! In 1987 kwam de allereerste Final Fantasy game uit. De serie bestaat dit jaar dus al 30 jaar en Square Enix gaf een feestje in Tokio. Op het event werd 1 plaatje geshowd van Final Fantasy VII Remake. Nerdgasm!



Windows 10 Game Mode update

Heb je de WeekendWacht van afgelopen zaterdag gelezen? Microsoft werkt aan een speciale Game Mode voor Windows 10, die ergens in de lente voor iedereen beschikbaar wordt. Een aantal bèta testers hebben echter al wel toegang tot de Game Mode, die er voor moet zorgen dat games veel beter draaien op de PC, en de eerste resultaten zijn binnen.

Het doet… (insert drums here) …helemaal niets, nada, noppes, zip, zero! Microsoft laat weten dat je met Game Mode hogere framerates en stabielere games mag verwachten, maar in de praktijk wordt er helemaal geen winst geboekt als de mode aanstaat. Er zijn verschillende games getest en het doet blijkbaar werkelijk helemaal niets. WTF?

De Windows 10 Game Mode is natuurlijk nog een bèta en waarschijnlijk is Microsoft op de achtergrond nog flink bezig met de optimalisatie van de mode, maar het is wel opmerkelijk dat zo’n groot aangekondigde feature op dit moment nog totaal geen nut heeft. Wordt ongetwijfeld vervolgd.



Horizon: Zero Dawn Collector’s Edition

Door nu met de afsluiter van deze Nachtwacht en dat doet de Wacht in stijl met maar liefst 2 filmpjes van Horizon: Zero Dawn. Over een maand kunnen we allemaal los met de nieuwe ambitieuze IP van Guerrilla Games en gamers die heel vroeg de pre-order hebben geplaatst hebben misschien wel de vette Collector’s Edition weten te bemachtigen. Benieuwd wat je krijgt, of hoogstwaarschijnlijk nu niet meer kan bestellen? Hermen Hulst pakt hem uit voor je.

Het tweede filmpje is gewoon lekker 20 minuten aan heerlijke gameplay footage, gecaptured vanuit het event in LA van afgelopen week. Er wordt wat overheen geluld, maar de beelden spreken voor zich. Kan. Niet. Wachten.