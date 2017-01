Volledige inhoud Battlefield 1-DLC They Shall Not Pass bekend 

Een Wacht vol verrassingen, want naast de onverwachte release van een Pokémon Duel-game voor Android en iOS is er ook nog eens nieuws over de eerste DLC van Battlefield 1. Maar er is meer, zoals Batman vs. Robin in Injustice 2-gameplay, nieuwe oude Nintendo Switch-titels en gratis Deus Ex-games. Goedemorgen!

Speel vanaf vandaag Pokémon Duel op iOS en Android

Zomaar, uit het niets, staat er na vannacht een nieuwe mobiele Pokémon-game op je te wachten. Nee, helaas is het nog niet mogelijk om battles uit te vechten in Pokémon Go, maar met Pokémon Duel zul je in ieder geval Pokémon kunnen laten knokken op je telefoon. De game is losjes gebaseerd op de Pokémon Trading Figure Game, en daarom staan er wonder boven wonder figuurtjes van de zakmonsters centraal. Spaar ze, level ze, vergelijk ze met je vrienden om je epenis te laten groeien en maak wildvreemden kapot; download Pokémon Duel gratis vanaf iTunes of Google Play. Mocht Pokémon Duel je bekend voorkomen, dan is de kans aanwezig dat je vorig jaar in Japan hebt rondgelopen – daar stond de game immers bekend onder de titel Pokémon Co-Master. Het is ontwikkeld door een Japans bedrijf genaamd Heroz, en The Pokémon Company is verantwoordelijk voor de sneak-release in het Westen.

Resident Evil 1 in First Person ziet er zo uit

Mocht je na vijfhonderd keer Resident Evil uitgespeeld te hebben wel op zoek zijn naar iets nieuws, iets anders, iets compleet fris, dan bieden onderstaande korte gameplaytests hoop. Wat Rod Lima in de video’s laat zien is namelijk zijn persoonlijke First Person-mod van Resident Evil 1. Maar nog voor er tien minuten aan beelden online stonden heeft Capcom al een einde aan het feestje gemaakt. Dat wil dus zeggen dat er geen openbare mod aankomt, al wil het natuurlijk niet uitsluiten dat we RE1 ooit in first person kunnen doorlopen. Gelukkig hebben we de beelden nog:

Horizon: Zero Dawn krijgt PS4-bundel in Europa

Mocht je nog geen console in huis hebben en wel oren hebben naar de volgende game van Neerlands grootste ontwikkelaar, dan kun je vanaf 1 maart je lol niet op (via PlayStation Blog). Dat is namelijk de datum dat er een Horizon: Zero Dawn PS4-bundel in de Europese winkels verschijnt, natuurlijk inclusief het nieuwe uiterlijk van de PS4 en bijbehorende controller.

Gratis Deus Ex: Mankind Divided spin-off beschikbaar en Adam gaat naar VR

Als je nu naar Steam hopt tref je twee heuse Deus Ex-games die vanaf vannacht helemaal gratis naar binnen zijn te hengelen. De eerste betreft een onderdeel van Deus Ex: Mankind Divided, welteverstaan de zogenaamde Breach-modus. Deus Ex: Breach zorgt er dus voor dat deze voor de franchise unieke modus met al je vrienden te spelen is, zelfs al zijn ze te gierig om Adams nieuwste avontuur een kans te geven. Microtransactions zul je er wel in tegenkomen, maar het lijkt er nog niet op dat die de gameplay beïnvloeden – al kun je naast skins ook wapens en booster packs kopen.

De tweede game, al is het nog maar de vraag of we dit een volwaardige game kunnen doemen, is er iets genaamd de Mankind Divided VR Experience te vinden op Steam. In dit korte VR-avontuurtje kan de speler zijn ogen los laten gaan op vier gebieden uit de volledige game, en kan daar verder alleen wat worden rondgelopen. Toch leuk, gratis dingen.

Damian batarangt Bruce helemaal de moeder in Injustice 2-gameplaytrailer

Het is weer eens haat en nijd dat de klok slaat in het universum van Injustice 2, zo blijkt wel uit de nieuwste beelden. Onderstaande gameplaytrailer bevat namelijk niemand minder dan Batman en Robin die eens even lekker op de vuist gaan zoals alleen opgepompte superhelden dat voor een filmtheater kunnen doen. Mocht het nog niet zielig genoeg zijn dat Bruce aan het begin al toegeeft dat hij zijn “only son” een poepje wil laten ruiken, krijgt hij ook nog eens een lesje in batarang-werpen. Om te bewijzen dat Robins prachtige cape en machtig stuk staal effectief als fuck zijn - en waarom ook niet - krijgen Aquaman en Deathstroke er ook nog van langs. Genoeg te zien dus, maar het begint wel een beetje te kriebelen zo. 16 mei is de datum dat Ed Boon en consorten ons verlossen, dan komt Injustice 2 uit voor Xbox One, PS4, iOS en Android (blijkbaar).

Volledige inhoud Battlefield 1-DLC They Shall Not Pass bekend

Wie uitkijkt naar een Gandalf the Grey-outfit in Battlefield 1 komt van een koude kermis thuis, maar geschiedenisfanaten en andere explosie-liefhebbers zullen blij zijn om te lezen dat het Franse leger eindelijk zijn opwachting maakt in They Shall Not Pass. De eerste DLC voor de WO1-shooter bevat vier maps waar de Fransozen op rond kunnen rennen, maar ook brengen onze verre zuiderburen een nieuwe spelmodus – Frontlines -, een Behemoth, een extra tank, een Elite Class en een stationair wapen met zich mee.

De vier maps heten Verdun Heights (afbeelding #1), Fort Vaux (afbeelding #2), Soissons (#3) en Rupture (#4), en liggen zoals gezegd allemaal in Frankrijk. Helaas is er naast de afbeeldingen nog weinig bekend over de maps; check vooral de website van Battlefield voor enkele korte beschrijvingen ervan. Ben je niet zo van de uitzichten en omgevingen, dan zal het je misschien goed doen dat het Franse leger speelbaar wordt. En nee, niet alleen vanwege de outfit…

De nieuwe gamemodus heet Frontlines, en het is daarin de bedoeling dat beide teams om dezelfde vlag strijden. Het doel van elke missie is natuurlijk het veroveren van de vlag in kwestie, waarna opgeschoven wordt naar een volgende vlag; helemaal in de stijl van Battlefield. Daarbij komt dat wanneer jouw team de controlepost van de vijand overneemt, de game ineens verandert naar een Rush-gameplay (waarbij telegraafpalen kapot vernietigd dienen te worden). Onder andere voor deze modus zijn er enkele nieuwe Franse speeltjes aan BF1 toegevoegd: een gigantische Behemoth-tank genaamd de Char 2C, een Assault Tank Gun genaamd de St. Chamond, de Trench Raider Elite Class (granaten-hemel), en tot slot een stationair wapen in de vorm van de Siege Howitzer (afbeeldingen volgen).

Capture the Rooster en de nieuwe skins van Year of the Rooster-update Overwatch

Gisteren zagen we er al iets van in actie, maar vannacht krijgen we een extra duidelijke blik op de nieuwe skins, cosmetics en emotes van de Year of the Rooster-update van Overwatch (via Blizzard). Naast de dertien onderstaande afbeeldingen van de skins die erbij zijn gekomen, is ook een developer update te zien waarin game director Jeff Kaplan uitlegt hoe Overwatch een twist geeft aan de Capture the Flag-modus met Capture the Rooster. Hierin staat hij vooral stil bij hoe de verschillende helden niet goed zouden samengaan met een klassieke Capture the Flag, en natuurlijk wat Capture the Rooster uniek maakt. Verder krijgt Overwatch door de update enkele nieuwe emotes

Feestje in het bos in Call of Duty

De Resident Evil 7-launchtrailer is er een om van te smullen

De Wacht kan – in tegenstelling tot Tjeerd - zijn lol niet op met alle hillbilly-smerigheid die Resident Evil 7: Biohazard belooft, en onderstaande releasetrailer maakt het wachten (evenals het Wachten) er niet makkelijker op. Naast een huis dat onthoudt wat er onder zijn dak gebeurt, wordt de trailer namelijk gesierd door een flinke lading bloed, enkele rondvliegende kogels en vooral een fucked up familie. Smullen.

Malicious Fallen komt opgepoetst naar de PS4

The Witcher 3 cosplay-goals

World of Goo, Little Inferno en Human Resource Machine naar de Switch

Laat niemand je ooit nog vertellen dat de Switch-line-up karig is, want er zijn drie oude games van ontwikkelaar Tomorrow Corporation aan toegevoegd. Helaas, geen dikke Triple A-titel die je al in maart kunt spelen, maar wel World of Goo, Little Inferno en Human Resourche Machine, en dat zijn toch hele geinige games om nog eens onderweg te spelen met de Switch - mocht je ze nog nooit eerder gespeeld hebben. Alle drie de games zijn beschikbaar vanaf de launchdag van de Nintendo Switch: 3 maart.

Een korte geschiedenis van Counter-Strike: Global Offensive

Dat de Wacht al jaren fan is van Counter-Strike schuift hij niet onder stoelen en banken, en daarom is het ook geen wonder dat uitgerekend hij deze korte geschiedenisles met jullie deelt. Natuurlijk, de video is geproduceerd door Valve en iedereen is zo enthousiast als maar menselijk mogelijk is, maar dat mag de competitieve pret die Counter-Strike heet niet drukken. Leuk voor tijdens de lunch, maar ook verplichte kost voor iedereen die zichzelf gamer noemt.

Katastrofale kattenveldslag in Musou Stars-video

Waarom heeft deze game ook alweer geen releasedatum in het Westen?

Yakuza 0 krijgt volgende maand gratis Welcome to the Neon Jungle-DLC

Keep it metal! Fijne woensdag, latehr.