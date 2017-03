Het zoveelste onzinnige onderzoek naar de relatie tussen games en seksisme is een feit en de Wacht doet verslag. Daarnaast trailers van LEGO City Undercover, Tom Clancy's ShadowBreak en de remaster van het nostalgische Outcast!

Koei Tecmo in z'n nopjes met Nioh

Is Nioh beter dan Dark Souls? Samuel is er nog altijd niet uit. De games ontlopen elkaar kwalitatief in ieder geval niet veel, en dat is sowieso een enorm compliment voor Koei Tecmo. De Japanse ontwikkelaar, voorheen vooral bekend om z'n 537132 Dynasty Warriors-games en natuurlijk Ninja Gaiden, is dan ook in z'n nopjes met Nioh. Met één miljoen verkochte kopieën is het zelfs hun 'meest succesvolle westerse release ooit'. Al meent general manager Yasutomo Watanabe dat het uiteindelijk niet echt uitmaakt waar een game vandaan komt: goed is goed, kut is kut!

“Nioh is a triumphant return to the studio’s strengths and media and players reacted very positively. Personally I’m happy to see a lot of Japanese games hit the charts in the west, however there’s no border for entertainment and most people don’t care where a game comes from; they only care if it’s fun.”

En zo is het maar net. In hetzelfde interview doet Watanabe ook nog even kort z'n zegje over een nieuwe Ninja Gaiden. Tecmo Koei heeft 'nog veel meer grote releases voor de westerse markt' in petto, en menigeen hoopt dat Ninja Gaiden daartussen zit:

“We know a lot of our fans in the world have been waiting for the next Ninja Gaiden and it is one of the most important projects for us as well. At the moment, we are not in a position to announce anything, but we are hoping to share good news with you once we are ready...”

LEGO City Undercover voertuigen-trailer

LEGO City Undercover is misschien wel de beste LEGO-game ooit. Het spel verscheen in 2013 exclusief voor de Wii U, maar komt binnenkort in opgepoetste glorie ook naar de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch. Hoe dat eruit ziet check je in onderstaande trailer. Zet alleen wel even het geluid uit: de Nederlandse stemmen zijn echt tergend!

Tom Clancy’s ShadowBreak reveal trailer

Nog een trailertje doen? Welja, waarom niet. Ditmaal van Tom Clancy's ShadowBreak, een online multiplayer shooter vol actie en strategie, die exclusief voor mobiele systemen verschijnt. De franchise is sinds The Division en Rainbow Six Siege weer helemaal hot en happening, en ook ShadowBreak klinkt veelbelovend. Beelden na de klik!

Op een oude fiets moet je het leren

… Arme Link. Of valt onze androgene vriend stiekem wel op een lekker Gilfje?

Outcast is een blast from the past

Bij oudere lezers veroorzaakt de naam Outcast spontaan een nostalgie-overload. Deze revolutionaire action-adventure zette in 1999 reuzenstappen voor het genre, won meer dan 100 awards en sierde volgens Ed zelfs de PU met 'de mooiste cover ooit'. Geheel terecht dat dit monument een remaster-treatment krijgt, dus!

Want dat krijgt-ie. Outcast – Second Contact verschijnt komend najaar voor de PlayStation 4, Xbox One en PC, en de Wacht heeft er nu al zin in. Wat je te wachten staat? Check de reveal trailer, baklap!

'Videogames maken tieners seksistisch'

Ja jongens, we kunnen er niet meer omheen: onze favoriete hobby maakt jongeren wel degelijk seksistisch. Dat blijkt uit 'wetenschappelijk onderzoek' van de Iowa State University. Men ondervroeg 13520 jongeren tussen de 11 en 19, en kwam tot een schokkende conclusie: zij die games spelen met daarin seksueel suggestieve content, zoals bijvoorbeeld GTA V, denken in het echt ook sneller dat vrouwen ondergeschikt zijn aan de man.

Zo werd de jongeren gevraagd of de rol van een vrouw puur ligt bij het maken en opvoeden van kinderen. Het bleek dat de adolescenten die meer gameden, sneller geneigd waren het hiermee eens te zijn. Oei. Hoeveel procent dan precies, dat het onderzoek behoorlijk kort door de bocht klinkt en of de 'experts' erachter niet gewoon een stelletje gefrustreerde haters zijn, werd dan helaas weer niet duidelijk.

Oh, en de bron van dit moois? De Engelse tabloid Daily Mail. Woehoehoe...

WipEout Omega Collection releasedatum bekend

Heruitgaves en Ultimate Editions zijn als verkeersboetes: duur, onnodig maar voor je het weet heb je er toch weer een te pakken. Soms verschijnt er echter een die wel degelijk de moeite waard is. De WipEout Omega Collection bijvoorbeeld, dat WipEout HD, Fury en 2048 met steady 60fps en 4K-support bundelt.

Het pakket heeft met 7 juni nu een releasedatum gekregen, alsook een nieuwe trailer. Die laat je natuurlijk niet voorbij flitsen.