Video toont hoe de SteamVR Knuckle de eerste controller is die je los moet laten om te gebruiken 

Terwijl de koude regendruppels naar beneden kletteren, richt de Wacht zich tot het enige wat hem kan opwarmen: heet gamenieuws. Met vandaag: twee Netflix-anime’s krijgen een game van Bandai Namco, Arms-DLC in beeld, de grootste gamescollectie ooit in videtour, SteamVR’s Knuckles-controller hoef je niet vast te houden, een LawBreakers Collector’s Edition en meer. Goedemiddag!

Bandai Namco kondigt twee games aan gebaseerd op Netflix-anime’s

Wie het anime-aanbod van Netflix in de gaten houdt en het wel leuk vindt wat de streamingdienst zoal aanbiedt, zal het goed doen om te horen dat er twee games aankomen gebaseerd twee series. De eerste is een beat-‘em-up game van Little Witch Academia met als ondertitel Chamber of Time. Hoewel de Wacht de anime nooit heeft gezien, wordt hij toch gematigd enthousiast van de screenshots die Bandai Namco heeft gedeeld; het art-stijltje ligt hem namelijk wel, en dat in combinatie met fast paced actie en allerlei magische krachten… Kom maar door! Little Witch Academia: Chamber of Time, waarin anime-protagonist Akko samen met andere personages de hoofdrollen vervult, had in mei blijkbaar al een korte trailer gekregen, en de volledige release is in het begin van 2018 voor PS4 en PC.

De tweede game die Bandai Namco aankondigde op Anime Expo, is gebaseerd op een anime waar de Wacht al een tijdje over twijfelt om aan te beginnen. Ja, het verhaal, de personages en vooral de actie zien er erg interessant uit, maar er schijnen nogal wat seksuele ondertonen in te zitten, en dat is verdorie nergens voor nodig. Misschien moet hij er toch maar eens aan beginnen, want The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia komt eraan, een action adventure die de anime-stijl verdomd goed heeft weten te bevangen en waar de actie heerlijk grootschalig van lijkt te zijn. Vooralsnog hebben we alleen een onthullingstrailer, met daarbij een hele rits aan screenshots die prima wegkijken op de zondagmiddag:

De PS4-exclusive The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia verschijnt net als Little Witch Academia aan het begin van 2018.

Gundam Versus releaset op 29 september in Noord-Amerika, rond dezelfde tijd verwacht in Europa

Bandai Namco zat niet stil tijdens Anime Expo; naast het aankondigen van nieuwe games kwam de uitgever namelijk ook met een releasedatum voor co-op-game Gundam Versus. Althans, voor de Noord-Amerikaanse versie ervan. Die datum ligt op 29 september, en aangezien Bandai Namco eerder al onthulde dat Gundam Versus zowel in Noord-Amerika als Europa in de herfst zou uitkomen, kunnen we hem ook in Nederland rond de 29ste september verwachten. Aangezien de precieze datum nog ontbreekt kan de Europese release nog later blijken te zijn, maar de dag dat je met je vrienden op de PS4 vier gigantische mechs tegen elkaar kunt laten knokken komt dichterbij. Hier, een willekeurige gameplayvideo om je geheugen op te frissen:

Eerste beelden Han Solo-film zijn echt troep

Via regisseur Ron Howard.

despite my NDA & a closed set here's a carefully chosen behind the scenes look at the #UntitledHanSoloMoviepic.twitter.com/bd2x19TFGy — Ron Howard (@RealRonHoward) June 30, 2017

Video Arms’ DLC-personage stopt de ass in Max Brass

Nintendo Japan toont vandaag een anderhalve minuut durende gameplayvideo van het eerste DLC-personage van Arms, het op het eerste gezicht OP-zwaargewicht Max Brass. Het personage verschijnt deze maand al voor de Switch-game, en het zou best eens kunnen dat hij met zijn gigantische hamer-vuisten later nog een patch krijgt om de gameplay te balanceren. Het lijkt er ook op alsof we een eerste blik krijgen op een nieuwe arena, maar aangezien het weer een simpele boksring is, kan de Wacht daar niet al te veel over lullen. Kijken naar de nieuwe trailer dus maar, volledig in het Japans en helemaal zonder specifieke releasedatum:

Neil Druckmann en andere PlayStation-lui hebben een veel leuker N. Sane Trilogy-doosje dan jij

Gonna go play this TV game thing. pic.twitter.com/nWDkcxzLHR — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) July 1, 2017

80 minuten durende tour van ’s werelds grootste gameskamer is de perfecte zondagmiddagvideo

Wie op deze zondag wel een dik uurtje overheeft om naar de meest indrukwekkende gamescollectie te kijken die iemand ooit in zijn huis zal hebben staan, kan zijn lol niet op met onderstaande video-tour. De veel te rijke Australische hamsteraar Joel Hopkins heeft op dit moment het Guinness World Record voor de grootste gamescollectie op zijn naam staan; in 2016 had hij 17.446 games in zijn collectie. Op zijn YouTube-kanaal Last Gamer toont hij dit gamer-walhalla vandaag dus in één video van 80 minuten, maar er zijn meer video’s op het kanaal te vinden en hij is van plan reviews en andere video’s te maken over specifieke games en gamesystemen uit zijn kamer. De Wacht is totaal niet jaloers, desalniettemin is de video goed te pruimen omdat Joel echt weet waar hij over praat en zijn enthousiasme erg aanstekelijk werkt. Als je op zoek bent naar specifieke games of gamesystemen, dan moet je de beschrijving van de video er even op naslaan, daar staat namelijk een waslijst aan timestamps die het navigeren door de gigantische video een stuk makkelijker maakt. Iemand nog een staatslot over?

SteamVR’s Knuckles-controller trackt vingerbewegingen en blijft aan je hand bevestigt zodat je hem niet dropt

De SteamVR Knuckles doen iets wat nog geen andere VR-controllers van dit moment kunnen; hij trackt onafhankelijk de beweging van elke vinger, en wil dat op een zo natuurlijk mogelijke manier bewerkstelligen door de controller vast te maken aan je hand met een handige (ha!) strap. Door je vingers van de sensoren af te halen zouden de vingers van het in-game personage moeten strekken, en door je duim langs een trackpad te bewegen kun je een vuist met de hand vormen. Door het design zul je de controller ook niet zomaar laten vallen, wat op papier intuïtieve controls voor VR-ervaringen en –games zou kunnen bieden. Hoe dit in de praktijk tot zijn recht komt is nog maar de vraag, maar onderstaande video van Denny Unger van Cloudhead Games moet het een en ander voor je verduidelijken. De controller biedt qua knopjes niet zoveel als een HTC Vive-controller, maar dat moet dus gecompenseerd worden met het vinger-tracken. Wanneer de controller uitkomt is helaas nog onduidelijk, Valve heeft nog niet eens een jaar, seizoen of maand aangekondigd.

Ren vanaf 4 juli met z’n vieren rond in Watch Dogs 2 door gratis Party Mode-update

Ubisoft toont in onderstaande video hoe het mogelijk wordt voor vier vrienden of online vreemden om samen door de Bay te huppelen in een free roaming co-op Party Mode. Zo is er toch weer een reden bijgekomen om Watch Dogs 2 een kans te geven, mocht je dat nog niet gedaan hebben, of natuurlijk om weer terug te keren naar het hackfestijn in San Francisco. Naast freeroaming kun je ook de andere multiplayer-modi en online activiteiten spelen met z’n vieren, zo zijn er online races en de Man Vs Machine-modus beschikbaar. De gratis update die de Party Mode op 4 juli uitrolt, verhelpt tevens een aantal kleine bugs en zorgt zoals elke update van elke game ooit voor de altijd vage ‘algemene verbeteringen’.

Bethesda krijgt ervan langs op Reddit

Hehehe, het internet. Je houdt er van, of je houdt er van, want memes. En ook in deze Wacht tref je weer een meme, ditmaal een die basht op wat Bethesda allemaal doet met Skyrim. Mocht het je nog niet opgevallen zijn, de ontwikkelaar/uitgever vindt het namelijk leuk om de RPG op zoveel mogelijk platformen aan te bieden, en laat daarbij de zo gehypete mod-support een beetje varen door slechts een fractie aan te bieden op de PS4 en op de nieuwe platformen helemaal geen mods toe te voegen. En tja, dan krijg je dit soort dingen. “Bethesda in 2018”:

En Bethesda’s samenwerking met Rockstar:

Boss Key Games toont inhoud Collector’s Edition LawBreakers

In samenwerking met Limited Run Games heeft Boss Key Games een aardige hoeveelheid Collector´s Editions van de aankomende shooter LawBreakers in elkaar geflanst. De inhoud van het pakket is vandaag bekendgemaakt door producent van de speciale editie, maar het is helaas nog onduidelijk of het pakket überhaupt in Nederland te verkrijgen zal zijn. Mocht je hem erg graag willen dan is er altijd een manier te vinden natuurlijk; de Collector’s Edition van de PS4-verrsie heeft in ieder geval een maximum oplage van 2.500 stuks, die van de PC-versie wordt aan de hand van het aantal bestellingen gemaakt en zal dus niet uitverkocht raken mits je hem in de pre-order bestelt. Bij de PC-versie krijg je ook een downloadcode opgestuurd, zodat je LawBreakers direct kunt spelen wanneer hij uitkomt op 8 augustus. De PC-versie kun je nu al bestellen voor 70 dollar, de PS4-versie wordt beschikbaar vanaf 4 augustus.

[Digital] Deadzo Deluxe Edition - the core LawBreakers game plus exclusive weapon and character skins - a $39.99 value (redeemable on Steam)

[Physical] Abaddon’s Journal - a journal ripped from the LawBreakers game world, featuring 50+ pages containing original fiction, art, and blank, functional, journal pages - a $19.99 value (final design may vary from mockup)

[Physical] Two LawBreakers ultra premium character card packs featuring thick card stock and foil - one pack for each faction (LAW and BREAKERS) - a $9.99 value

[Physical] Exclusive vinyl LawBreakers sticker set plus a Deadzo sticker and postcard - a $4.99 value

[Physical] Premium individually numbered box issued by order of purchase. The box is 7.75" x 9.5" x 1.75" - the same box dimensions as many classic PC games from the 80s and 90s. The box design features embossing and will be printed with a beautiful metallic silver ink.

Raid Battles in Pokémon Go nu ook vanaf level 5 te spelen

De vier mensen die net als de Wacht nog Pokémon Go spelen zullen blij zijn om te horen dat de level requirements verlaagd zijn van de Raid Battles, de onlangs toegevoegde co-op battlemodus waarin grote groepen spelers het tegen krachtige Pokémon op kunnen nemen. Zo maak je vanaf level 5 al kans om een Charizard, Lapras of uhhh… Magicarp te vangen met behulp van de Raid Battles, al lijkt het de Wacht pittig moeilijk voor iemand van dat level om überhaupt schade aan te richten aan Pokémon met 25.000 health. Maar ja, Raid Groups kunnen dan ook gevuld worden door maximaal 20 spelers, en er kan samengewerkt worden met sterkere spelers. Door een Raid Battle te voltooien krijg je naast de kans op het vangen van de Pokémon ook nog beloningen in de vorm van Rare Candy’s (die je kunt omvormen tot een andere Pokémon-specifieke candy), Golden Razz Berry’s (wat het nóg makkelijker maakt om iets te vangen dan een normale Razz Berry) en twee soorten TM’s. Laten we nu hopen dat Niantic binnenkort een Legendarische Pokémon of drie op de Raid Battles loslaat, en we een Zapdos, Articuno of Moltress kunnen vangen. De Wacht would be sooooo happy.

Switch-game GoNNER is uit, hier is de launchtrailer

Driewerf hoera, want de procedurally-generated 2D-platformer GoNNER is vanaf dit weekend te spelen op Nintendo Switch, en daar wordt de Wacht wel blij van. Niet in de eerste plaats omdat hij nu nog een extra reden heeft om de Switch op te pakken; de game ziet er namelijk erg leuk uit met zijn kleurgebruik en bijkomende chaos die zich op het beeldscherm voltrekt.

En onthoud: zo cool als Rico word je nooit. Fijn weekend verder!