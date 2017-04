In deze gloednieuwe Weekendwacht veel nieuwe content voor de mmo Black Desert Online, mooie verhalen over Peter Moore tijdens zijn tijd bij Sega, een leuke nieuwe gamejam van Double Fine, mogelijkheden voor een Switch-versie van Overwatch en nog veel meer!

We beginnen deze Weekendwacht met een lekker muziekske. Persoonlijk ben ik een vrij groot Arcade Fire-fan en hoewel de meningen er over verdeeld zijn, vind ik hun meest recente plaat, Reflektor, hun beste werk. Wat een diepgang en verschillende muzikale stijlen! Het laatste nummer, Supersymmetry, dat overigens ook in de soundtrack van de Spike Jonze-film 'Her' zit, is een speciale track: speel je het nummer namelijk tegelijk vooruit en achteruit, dan krijg je onderstaande combinatie. Alsof het zo bedoeld is.









Veel nieuwe content voor Black Desert Online

Er is een hele lading aan nieuwe content voor de mmo Black Desert Online aangekondigd. Allereerst komt er een nieuwe klasse, de Striker, een soort monnik die martial arts gebruikt. Deze komt binnenkort naar de Koreaanse servers van de game, maar het is nog niet bekend wanneer hij naar het westen komt. De ontwikkelaar werkt daarnaast aan nog meer nieuwe klassen die nog onthuld gaan worden.

Verder worden er de komende tijd nog veel andere nieuwe features aan de pc-game toegevoegd, waaronder een gigantisch zeemonster genaamd Vell om tegen te vechten, een nieuwe modus genaamd Black Raptured Dimension waarin spelers samenwerken om golven aan vijanden te verslaan, verbeteringen aan het Guild-systeem waardoor het gemakkelijker wordt om mee te doen en te communiceren, een nieuwe eenhoorn-mount, verbeterde graphics, het tweede gedeelte van het gebied Kamasylvia (hoewel het eerste gedeelte nog niet beschikbaar is in het westen) en nog meer. Daarnaast blijft Kakao Games teasen naar PS4- en Xbox One-versies. Bekijk hieronder een aantal trailers van de nieuwe content.









Mooie verhalen van Peter Moore

Peter Moore, kennen we deze bad-ass nog? Tegenwoordig is hij de baas van Liverpool, ja, de voetbalclub, maar vroeger werkte hij onder andere bij Sega, daarna Microsoft en tot slot ook Electronic Arts. Als gamejournalist deze man interviewen is behoorlijk uitdagend en enorm leuk tegelijk, want hij heeft een aanwezigheid en uitstraling van heb ik jou daar.

Nu hij niet meer in de game-industrie werkt heeft hij er blijkbaar geen problemen mee uit de school te klappen over dingen die hij vroeger heeft meegemaakt. In een interview met Glixel vertelt hij een mooi verhaal over zijn tijd bij Sega. Daar ging het allemaal niet zo lekker meer ten tijde van de Dreamcast, maar Moore deed vanuit de Verenigde Staten zijn best om het westerse imago van het bedrijf op te krikken. Zo vroeg hij aan diverse gamers om te vertellen waar ze aan dachten bij verschillende uitgevers. Zo werd EA omschreven als de arrogante sporter die binnenloopt, een meid scoort en heel de ruimte vult met zijn aanwezigheid, en Rockstar als de dronken oom die soms even uit Vegas komt met een hoertje aan zijn zijde om geld los te peuteren en hem daarna weer peert.

Sega werd gezien als een opa, die vroeger cool was, maar nu in de vergetelheid was geraakt. Moore moest deze uitspraken vervolgens (met Japanse ondertiteling) presenteren aan de Japanse hoge piefen bij Sega, waaronder Sonic-bedenker Yuji Naka. ‘Ik zei: we moeten ons bewust zijn van de uitdagingen die we hebben voor het merk Sega en ik speelde video af. Yuji Naka en ik hebben sowieso al een haat-liefdeverhouding op een goede dag, maar wanneer het stukje over Sega in de video komt, slaat hij zijn hand op tafel en zegt hij: ‘Dit is belachelijk. Je hebt ze gedwongen om dit te zeggen. Sega is het geweldige merk, niemand zou dit ooit zeggen, dit is vals!’ En ik zei tegen de vertaler dat hij ‘fuck off’ tegen Naka moest zeggen. De vertaler meldt vervolgens dat daar geen Japanse term voor is. Ik zei: dat is er wel. En toen ging ik weg en het was de laatste keer dat ik ooit bij Sega binnenkwam.’ Inderdaad, een maand later werkte Moore bij Microsoft, en kort daarna ging Sega ook third party. De les die je hieruit kunt trekken? Altijd naar Peter Moore luisteren!









Ghost in the Shell krijgt anime televisieserie

Na de controverse rondom de recente verfilming van Ghost in the Shell (en het gebrek aan succes in de bioscopen) zullen fans blij zijn om te horen dat er een nieuwe animeserie gebaseerd op het verhaal in de maak is. Production I.G. en Kodansha werken samen aan het project, alsmede Kenji Kamiyama, die ook al verantwoordelijk was voor de Ghost in the Shell-serie Stand Alone Complex. Er zijn verder helaas nog geen details, maar afgaande van Kamiyama’s eerdere werk kunnen we een serie van uitmuntende kwaliteit verwachten.









Shock Tactics verschijnt op 11 april

Kijk, dat zijn nog eens aankondigingen van releasedata! Shock Tactics komt gewoon al overmorgen, op dinsdag 11 april, uit. De pc-game van indie-ontwikkelaar Point Blank Games biedt turn-based strategiegameplay met wat elementen die hinten naar de Civilization-games. Spelers kruipen in de huid van de aanvoerder van een groep ruimtereizigers die een nieuwe planeet verkennen. Daar moet nieuwe buitenaardse technologie de meester gemaakt worden. Check de game op Steam en bekijk de trailer hieronder.









Verschillende versies Lego City Undercover vergeleken

Nintendo World Report heeft de Wii U-, Switch- en PlayStation 4-versies van Lego City Undercover naast elkaar gelegd. Hoewel de Wii U-versie al wat jaren beschikbaar is, zijn de Switch- en PS4-versies natuurlijk gloednieuw, dus dat is een mooi moment om wat vergelijkingen te maken. Het komt er op neer dat de Switch- en PS4-versies behoorlijk op elkaar lijken en natuurlijk een stuk beter zijn dan de Wii U-versie. Kijk zelf maar.









Double Fine laat gamers kiezen welke games de studio maakt

Double Fine heeft weer eens een poll online gegooid met verschillende unieke gameconcepten waar spelers op konden stemmen. Dit hebben ze al eerder gedaan in 2012 en 2014, wat onder andere games als Hack ‘n’ Slash opleverde. Gamers konden met minstens één dollar stemmen via Humble Bundle en inmiddels hebben vier games gewonnen die nu gemaakt gaan worden door de studio (en waar je via bovengenoemde link alvast voor kunt betalen): The Gods Must be Hungry, Darwin’s Dinner, Kiln en I Have No Idea What I’m doing.

Om deze concepten even kort te beschrijven: I Have No Idea What I’m Doing is een vr-partygame vergelijkbaar met WarioWare, The Gods Must be Hungry laat spelers eten verzamelen om het vervolgens te koken voor kwade goden, Darwin’s Dinner is een survivalgame waarin het prooi waar je op jaagt leert van jouw acties en daardoor evolueert en Kiln tot slot is een actiegame waarin je je personage vormgeeft alsof je aan het pottenbakken bent, en er vervolgens mee op oorlogspad gaat. Je hebt nog tot eind april om te doneren en zo uiteindelijk de speelbare prototypes te ontvangen. Enkele van deze titels zouden uiteindelijk zelfs complete games kunnen worden die verkocht gaan worden.









Gameplaydesigner StarCraft II begint aan nieuw project bij Blizzard

David Kim, de lead gameplay designer van StarCraft II, is aan een nieuw project binnen Blizzard begonnen, zo heeft hij aangekondigd op het Battle.net-forum. Wat de beste man gaat doen is nog niet bekend, maar de Wacht is meteen nieuwsgierig. Blizzard heeft er immers een handje van om alles wat het uitbrengt gigantisch succesvol te maken. Kim was oorspronkelijk overigens zelf een StarCraft-speler die bij Relic Entertainment werkte en na de aankondiging van StarCraft II bij de ontwikkelaar aan de slag ging. Zo zie je maar weer dat je ervaring als gamer altijd nog van pas kan komen!









Switch-versie Overwatch alleen mogelijk met aanpassingen

We blijven even bij Blizzard. Overwatch-director Jeff Kaplan wordt regelmatig gevraagd of we een Switch-versie van de populaire shooter kunnen verwachten. Kaplan heeft nu in een interview met Express Online gemeld dat Blizzard aanpassingen moet maken aan hoe de game draait om hem op de Switch te laten draaien. “We hebben onze minimale specificaties zo ingestoken dat we het moeten aanpassen als we het op het platform willen laten lopen.” Volgens Kaplan is het ook al veel werk om de game op de drie huidige systemen – pc, Xbox One en PlayStation 4 – te ondersteunen.

Kaplan blijft er wel op hameren dat een Switch-versie in ieder geval geen onmogelijke opgave is. “We zijn nu dan wel niet op een bepaald platform, maar dat wil niet zeggen dat we het niet in de toekomst overwegen.”









De gamekamer van de Wacht

Zoals elke Nacht- of Weekendwacht die deze Wacht schrijft, sluiten we af met een object of game uit zijn gamekamer. Deze keer heeft de Wacht gekozen voor een zeer recent verzamelobject, want waarom zou dat ook niet mogen? Hieronder staat de Master Sword uit Zelda te pronken en dit beeldje kwam natuurlijk bij de speciale editie van The Legend of Zelda: Breath of the Wild, een game die de Wacht dik een maand na release (en met zo’n honderd uur op de teller) nog altijd aan het spelen is wanneer hij daar de kans voor heeft. Wat een avontuur, wat een puzzels, wat een geweldig gerealiseerde spelwereld!









Zo, dat was de Weekendwacht van deze zondag. Geniet vandaag van het heerlijke weer, of gooi die gordijnen dicht en game ze!