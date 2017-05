Update Horizon Zero Dawn laat Aloy naar je kijken 

Het is vandaag 4 mei en dat betekent dat je iedereen de hele dag met je beste Han Solo-imitatie, Darth Vader-quotes en andere megageekerigheid mag lastigvallen. De Wacht begint daar vast mee in een lightsabertastische, nieuwe N8W8!

Haiii! Is de storing op WhatsApp al voorbij of zit écht iedereen op Snapchat tegenwoordig? Hoe dan ook: happy Star Wars Day!





Selfies maken met Aloy

Horizon Zero Dawn, beter bekend als een van de meest succesvolle games die ooit door Nederlanders is gemaakt, wordt volgende week voorzien van een zeer fijne patch. Update 1.20 is cool omdat Aloy dan een soort selfies kan maken. Het lijkt alsof ze een selfiestick gebruikt, want vanaf volgende week kun je in de fotomodus zorgen dat Aloy je recht in je ogen kijkt. Het is net Instagram, want er komen ook nog drie nieuwe filters bij. En als je toch selfies gaat maken: Aloy krijgt er een paar nieuwe gezichtsuitdrukkingen bij en de mogelijkheid haar hoofdgear te laten verdwijnen. Ze is zo mooi! Wil je echt alle details weten over deze patch, dan kun je dat hier lezen, maar let op: er zitten mogelijk gamespoilers in.





De PlayStation E3 Media Showcase is weer op de maandag

Sony heeft zojuist aangekondigd wanneer de PlayStation-perspresentatie op E3 plaatsvindt: maandag 12 juni om 21:00 uur ET in Shrine Auditorium in Los Angeles. Kortom: 04:00 onze tijd (CET) in de nacht van maandag op dinsdag. Ouch. Aan de andere kant: de leukste tweets zijn de tweets die slaapdronken werden geformuleerd, toch? Wat Sony zal tonen is nog een groot vraagteken, evenals of het graf van PS Vita nog dieper zal worden of dat die handheld met potentie na al die jaren wellicht een klein schouderklopje krijgt. Er zijn ultravage geruchten over een nieuwe console voor 2018, maar daar is het nu waarschijnlijk nog veel te vroeg voor bij Sony.





Titanfall RTS aangekondigd voor mobieltjes

Hoera, er is een nieuwe Titanfall in de maak! Maar, dit is niet wat je denkt. Titanfall: Assault is een real-time strategy game voor de smartphone. Als je een iOS- of Android-apparaat hebt, dan kun je binnenkort een leger van Pilots en Titans bouwen waarmee je vecht tegen een online tegenstander. Het gaat gedeeltelijk om een kaartgame, maar dan met wat meer actie, zo beloven de screenshots:





DLC-pakketjes en Season Pass van Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia bekend

Een iets concretere releasedatum heeft Fire Emblem. 19 mei komt Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia uit op Nintendo 3DS. Nintendo heeft alvast een lijstje gemaakt met de season pass en de DLC-pakketten die je kunt verwachten:

DLC Pack #1 – Fledgling Warriors (19 mei) met daarin een nieuwe dungeon (the Astral Temple) en twee nieuwe maps.

DLC Pack #2 – Undaunted Heroes (25 mei) met daarin een nieuwe dungeon (The Inner Sanctum) en twee nieuwe maps voor de ervaren speler.

DLC Pack #3 – Lost Altars (25 mei) met daarin diverse nieuwe dungeons en speciale klasse-upgrades die uniek zijn voor dit DLC-pakket.

DLC Pack #4 – Rise of the Deliverance (1 juni) met daarin een proloog over Valentia en nieuwe maps en een geheel nieuw personage om te spelen. Ook wordt de rise of the Deliverance in Zofia nader toegelicht in dit DLC-pakket.

DLC Pack #5 - Hierover is nog niets bekend.

De season pass is niet goedkoop en komt op zo’n 40 tot 45 euro. Gelukkig is er straks ook gratis DLC voor Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia. In het onderstaande filmpje wordt de DLC nader toegelicht:





Bereid je je even voor op de invasie? Toppie. Dank je!

Genoeg DLC-praat, tijd voor een echte, volledige release. En vlug een beetje! Dat kan: Bethesda’s en Arkane’s Prey verschijnt morgen 5 mei op PC, PlayStation 4 en Xbox One en om je daar alvast op voor te bereiden is er een spannende launchtrailer verschenen. Er wordt een beroep op je gedaan, want het experiment is mislukt en het is de bedoeling dat je:

niet doodgaat

een wapen bent

vecht

Kun je dat? Check de onderstaande trailer om te zien wat je te wachten staat:





Gratis gamen? Paladins!

Wil je wel een nieuwe game spelen maar heb je geen geld. Probeer dan Paladins, want dat is een van de grappigste grote free to play-games van dit moment. Eerst was dat alleen op de PC, maar sinds vandaag kun je ook free to play los op Xbox One en PlayStation 4. Om dat te vieren heeft Hi-Rez Studios een vrolijke trailer gemaakt van de multiplayer shooter. Er zit hele fijne cartoonhumor in en een kuiken, dus veel plezier! En als je een van de consoles hebt, dan kan het natuurlijk geen kwaad even te kijken of Paladins iets voor jou is. Zeker als je te veel maand over hebt aan het einde van je geld. Je bent er overigens nooit alleen: er schijnen bijna een miljoen actieve spelers te zijn.





Flight Sim World is bijna ready for takeoff

Het is ontzettend niche, maar zoveel respect voor de mensen die het in MS Flight Simulator voor elkaar krijgen om een vliegtuig fatsoenlijk te laten landen. Goed nieuws voor deze virtuele vliegeniers: Dovetail Games (Train Simulator) is bezig met Flight Sim World. Het is een vliegsimulator die wordt gebouwd op Microsofts Flight Sim, want die licentie is nu in handen van Dovetail.

Het is de bedoeling dat de game steeds meer wordt uitgebreid met nieuwe en oldschool vliegtuigen en dat er de komende maanden extra features bijkomen. Later deze maand is de game beschikbaar op Steam Early Access, dus als je wil spelen dan moet je zeker even je joystick afstoffen.





Een party op de piste

De Wacht simuleert liever dat ze na de vlucht lekker de piste afsuist. Waar het gisteren nog LocoRoco was waarvan we allen werden opgepept, is dat vandaag de nieuwe Steep trailer van het Winterfest Pack. Deze DLC is vandaag uit en brengt een nieuwe sport naar de game: sleeën. Dat ziet eruit als een feestje! Waar zijn die dirndls?





Zelda Escape avontuur komt naar Londen

Je vraagt je toch af waarom escaperooms twintig jaar geleden nog niet bestonden, toen De Wacht op zoek was naar toffe activiteiten voor haar kinderpartijtje en maar eindigde bij een cursus koekjes bakken. Maar goed, ze zijn een gigahype nu en dat is ook prima. Nu is deze Wacht namelijk oud en welvarend genoeg om in juli naar Londen te vliegen voor de Defenders of the Triforce. Ja, een ZELDA escape game! Sterker nog, toevalligerwijs is de Wacht dat weekend (14-16 juli) al in Londen voor iets anders. Bizar! Hoe dan ook, Defenders of the Triforce is een real-life Zelda escape avontuur dat niet plaatsvindt in een kamer, maar in een zaal met puzzels en aparte kamers die worden opgeleukt door acteurs die bekende Zelda-personages moeten voorstellen. Het evenement komt niet alleen naar Londen: Barcelona (2 juli), Parijs (6-9 juli) en Keulen (datum nog onbekend) worden ook aangedaan. May the triforce be with you!





Een beetje verliefd op Wonder Woman

De Wacht weet dat jullie inmiddels misschien een beetje moe worden van alle superhelden, dus laten we het hebben over een superheldin! Ha, sorry, maar voor deze Wonder Woman-trailer moeten ook jullie een uitzondering maken. Hij is heel DIY in elkaar gezet en vooral de doef-doef-doef-geluiden erbij zijn levensecht. Dit is die homemade movie trailer van Wonder Woman:

En dit is de homemade movie trailer vergeleken met het origineel, hihi:





Vrouw beroofd van consoles na hete date

Tinder is net als Primark: niemand waardeert het echt, maar bijna iedereen heeft er wel eens gebruik van gemaakt. Maar waar je na een bezoek aan Primark hoogstens een schuldgevoel oploopt, gaat dat bij Tinder wel iets verder. Nee, de Wacht heeft het niet over medische aandoeningen: het gaat hier om dates die er vandoor gaan met je gameconsoles! Pas op wie je thuis uitnodigt, want na een gezellige vrijpartij met een knapperd had een jongedame in Ocala, Amerika ineens een bezoekje van een overvaller. Die overvaller was haar bedpartner van eerder. Door middel van een pistool te richten op de vrouw kon hij haar Wii, PlayStation en witte Xbox meenemen. Hij ontvreemdde ook nog tien games; allemaal terwijl zijn drie-jarige kindje in de auto zat te wachten. Dik unmatchen dus, die dude! En mensen niet te snel thuis uitnodigen...











Doom is museumwaardig

Of het Bullock Texas State History Museum het zou opnemen in haar collectie weet de Wacht niet, maar het zou zomaar kunnen. De curator van dat museum, Jenny Peterson, is een geweldig persoon, want er is besloten om een soort the making of Doom in dat museum tentoon te stellen. Texas is volgens haar een van de grootste staten als het aankomt op het aantal gamestudio’s in de Verenigde Staten. Everything is bigger in Texas toch? Het lijkt opschepperij, maar ze heeft wel een punt: Doom, Quake, Ultima, Borderlands en Half-Life komen uit die staat. Een bezoekje aan het museum lijkt de moeite waard: John Romero (id Software) leent het museum onder andere twee handgetekende maps voor Quake en handgeschreven memo’s over Doom. De stukken van Romero worden door het museum belangrijker geschat dan hij zelf voor ogen had: hij was verrast dat een museumkoerier de spullen hoogstpersoonlijk naar het museum bracht. Er staan in deze expo nog meer coole dingen, zoals een Apple II met Akalabeth erop. “Pong to Pokémon: The Evolution of Electronic Gaming is nog te bekijken tot en met 18 maart 2018.

Mooie dingen toch? De Wacht dankt je voor de gezelligheid. MAY THE FORCE BE WITH YOU!

Enne, fijne dag Pandaag! ;)