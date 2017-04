In deze Nachtwacht eindelijk de releasedatum voor Uncharted 4-uitbreiding The Lost Legacy, de officiële aankondiging van het nieuwe Overwacht-evenement, een uitbreiding voor Ghost Recon: Wildlands, slecht nieuws voor Star Wars-fans, nieuws over een nieuwe game van Remedy en nog veel meer!

Uncharted: The Lost Legacy verschijnt in augustus

De stand-alone uitbreiding voor Uncharted 4, genaamd Uncharted: The Lost Legacy, verschijnt op 22 augustus. Dan kunnen we dus eindelijk weer aan de slag met... onee, zonder Nathan Drake, maar wel met Chloe Frazer en Nadine Ross. In de uitbreiding voor PlayStation 4 zijn spelers bezig met het ontwijken van vijanden en het zoeken naar een schat in India. De uitbreiding gaat 39 dollar kosten, dus verwacht een soortgelijke prijs in euro's. De Wacht is er helemaal klaar voor!

Overigens krijg je de vier Jak & Daxter-games, ook ontwikkeld door Naughty Dog, gratis en voor niets speelbaar op je PlayStation 4 als je Uncharted: The Lost Legacy reserveert.









Narco Road-uitbreiding voor Ghost Recon: Wildlands komt volgende week

We blijven even bij de uitbreidingen. De Narco Road-uitbreiding voor Ghost Recon: Wildlands komt namelijk op 25 april uit voor zo'n 15 euro. Heb je een seizoenspas, dan kun je de nieuwe content al op 18 april downloaden. De dlc bevat nieuwe doelwitten en voertuigen en laat spelers een smokkelgroep geleid door El Invisible infiltreren. Spelers moeten respect afdwingen van drie nieuwe bazen, die elk een eigen gang hebben: de Kamikazes, de Jinetes Locos en de Death Riders. Stoere namen, hoor, maar de Wacht is van plan snel korte metten met ze te maken. In totaal bevat de uitbreiding vijftien nieuwe missies, vier zijmisses en verschillende race-uitdagingen.









Call of Duty: Black Ops 2 nu speelbaar op Xbox One

De lijst met Xbox 360-games die op Xbox One speelbaar zijn via backwards compatibility groeit gestaag. Dit keer is het de beurt aan Call of Duty: Black Ops 2. Heb je de game al digitaal op Xbox 360, dan kun je hem zo op de Xbox One downloaden en anders kun je hem kopen in de Xbox Live-winkel.

Laat niemand meer zeggen dat Microsoft niet luistert, want Black Ops 2 was de meest aangevraagde game door spelers om backwards compatible te maken. De shooter verscheen oorspronkelijk in 2012.









Nieuwe Star Wars: Knights of the Old Republic misschien toch niet in de maak

In de vorige Nachtwacht meldde de Wacht nog blij dat BioWare wellicht aan een nieuwe Star Wars: Knights of the Old Republic werkte, maar dit blijkt waarschijnlijk toch niet zo te zijn. Kotaku claimt dat BioWare Austin inderdaad aan een prototype voor de game bezig was, maar dat deze nooit werd goedgekeurd om volledig in ontwikkeling te gaan. Volgens Kotaku werkt het grootste gedeelte van de studio aan een compleet nieuwe IP, waarvan de ontwikkeling wordt geleid door BioWare's Edmonton-studio. Die game zou op E3 worden onthuld.

Kotaku nam ook nog even contact op met de persoon die het gerucht startte, journalist Liam Robertson. 'Ik hou mijn handen omhoog - ik denk dat ik de dingen over BioWare Austin verkeerd heb begrepen tijdens mijn Skype-gesprek, dus ik heb het wellicht bij het foute eind. Wel denk ik nog steeds dat Austin bezig is met een Star Wars-game, ik ben daar behoorlijk zeker van.'









Overwatch: Uprising-evenement officieel onthuld

Gisteren lekte al het een en ander uit, maar nu is het Uprising-evenement voor Overwatch eindelijk echt onthuld. De update houdt een compleet nieuwe PvE-modus in waarin je 'horde-stijl' met Tracer, Mercy, Reinhardt of Torbjorn golven aan Omnics verslaat. Dit lijkt vergelijkbaar met de vorige horde-modus Junkenstein's Revenge, die met Halloween aan de game werd toegevoegd. Dit nieuwe gebied zou echter wel veel groter zijn. Daarbij is de modus echte 'canon' in de game, al kun je de modus ook met alle andere personages spelen, maar dan telt het niet als canon. Klein detail.

Zoals gisteren gemeld brengt het nieuwe event, dat vandaag online komt, ook een aantal nieuwe skins, waaronder klassieke Overwatch Agent-skins voor de vier personages uit de modus. Bekijk hieronder wat beeldmateriaal.









GameCube en Wii-emulator Dolphin draait als een zonnetje op Samsung Galaxy S8

GuruAidTechSupport heeft de GameCube- en Wii-emulator Dolphin draaidende gekregen op een displaymodel van de aankomende Samsung Galaxy 8. In onderstaande video is te zien hoe de emulator draait op de smartphone. Daarbij zijn de games Super Smash Bros. Melee, Super Mario Sunshine en Zelda: Wind Waker uitgeprobeerd. De Wacht persoonlijk zou gek worden van de games met touchscreen te besturen, maar de games draaien zo te zien wel goed.









Remedy's nieuwe game komt ook naar PlayStation 4

Alan Wake- en Quantum Break-ontwikkelaar Remedy Entertainment maakt al geruime tijd exclusief games voor Xbox 360, Xbox One en pc, maar daar komt nu verandering in. De Finse studio laat weten dat zijn nieuwe engine, Northlight, ook werkt op PS4 en dat de volgende game, met de codenaam P7, ook naar die console komt. De laatste game van Remedy die buiten een Xbox-console of pc uitkwam was Max Payne 2 in 2003.

Overigens liet Remedy ook weten goede zaken te hebben gedaan met Quantum Break. De studio had een omzet van 16,4 miljoen euro voor het fiscale jaar 2016, een stijging van 19,4 procent in vergelijking met het voorgaande jaar.









Multicrew-update voor Elite Dangerous: Horizon nu uit

Elite Dangerous: Horizon-spelers opgelet: je kunt nu de update downloaden die het mogelijk maakt om met meerdere spelers in een ruimteschipcrew te zitten. Zo kun je met andere spelers samenwerken om het schip te besturen en je volgende bestemming uit te werken. Maar heel de game wordt voorzien van updates, waaronder nieuwe megaschepen en een personagecreator. Bekijk het allemaal in onderstaande trailer en bekijk hier de volledige patch notes.









