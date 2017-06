Uitgebreide gameplay van Uncharted: The Lost Legacy 

In deze behoorlijk volle Nachtwacht meer dan negen minuten aan gameplay van de nieuwe Uncharted 4-uitbreiding, nieuws over de release van Detroit: Become Human, een nieuwe Overwatch-map, Crytek's nieuwe game in actie, een nieuwe fanfilm rondom The Witcher en nog veel meer.

Wachtmuziekje

Een portie punk om de Nachtwacht mee te beginnen, waarom ook niet!









Rise of the Necromancer volgende week naar Diablo 3

Vanaf 27 juni is de Diablo 3-uitbreiding Rise of the Necromancer beschikbaar voor pc, Xbox One en PlayStation 4. Voor 14,99 euro kun je de uitbreiding kopen en krijg je de Necromancer-klasse onder je knoppen. De laatste keer dat je met hen aan de slag kon, was in Diablo 2 in 2000, dus het werd eens tijd! Naast de nieuwe klasse bevat de uitbreiding een Golem-huisdier, een setje vleugels, twee nieuwe slots voor personages en meer. Heb je Diablo 3 nog helemaal niet, dan is vanaf 27 juni een bundel met de game en de uitbreiding tijdelijk voor 39,99 euro beschikbaar voor Xbox Live Gold- en PS Plus-leden.









Begin van meest recente Hitman is nu gratis voor iedereen

Altijd al eens de meest recent uitgebrachte Hitman willen uitproberen? Dat kan nu geheel gratis. De eerste locatie (waaronder twee verhaalmissies, twee Escalation-missies, meer dan veertig uitdagingen en zeventien Achievements of Trophies) is vanaf vandaag gratis voor iedereen met een pc, PS4 of Xbox One.

IO Interactive is sinds het vertrokken is bij Square Enix een onafhankelijke uitgever en heeft de Hitman-reeks teruggekocht, dus de studio lijkt alles op alles te zetten om hun belangrijkste franchise te promoten. Probeer het eens uit, zou de Wacht zeggen!









Detroit: Become Human komt in 2018 uit

Niet dat we anders hadden verwacht, maar David Cage's nieuwe game Detroit: Become Human verschijnt zeker te weten niet dit jaar. In plaats daarvan moet de game in 2018 uitgebracht worden. De game werd op Sony's E3-persconferentie getoond zonder datum, maar nu is dus duidelijk dat we er ergens volgend jaar mee aan de slag kunnen. Het is de nieuwe game van de maker van Heavy Rain en Beyond Two Souls. Oftewel: het kan alle kanten op qua kwaliteit. Maar de setting, een toekomst waarin mensen en androids samen leven, is in ieder geval al interessant.











Trailertijd: wee indiegames die naar Switch komen









Crowdfunding voor The Witcher-fanfilm gestart

Terwijl Netflix bezig is met een serie over The Witcher, maken een aantal Polen (daar komt de boekenreeks waar de games op gebaseerd zijn) een eigen fanfilm: Alzur's Legacy. En dat ziet er tot nu toe nog verdraaid goed uit ook. De film moet zich jaren na het einde van de Witcher-boeken afspelen en Geralt speelt dan ook niet de hoofdrol, maar Triss Merigold en Dandelion laten zich wel zien.

Er wordt geen winst gemaakt op de film, maar er is wel een Indiegogo-pagina gestart om 15.000 dollar op te halen. Bekijk de eerste beelden eens, misschien vind je het de moeite waard om de makers te ondersteunen. Wordt er genoeg opgehaald, dan gaat de film deze zomer geschoten worden.









Bekijk gameplay van Uncharted: The Lost Legacy

Tijdens een livestream vanavond is meer dan negen minuten aan gameplay van de standalone Uncharted 4-uitbreiding The Lost Legacy getoond. De uitbreiding verschijnt op 22 augustus op PlayStation 4 en draait niet om avonturier Nathan Drake, maar om Chloe Frazer en Nadine Ross, die op zoek zijn naar de verloren steden van de Hoysala Empire.









Nieuwe Crytek-game Hunt: Showdown getoond

Eindelijk weer eens wat nieuwe beelden van de nieuwe game van Crytek, genaamd Hunt: Showdown. De multiplayershooter is ontstaan nadat Hunt: Horrors of the Gilded Age werd geannuleerd en de studio Crytek USA werd opgeheven. Vijf teams van twee spelers maken jacht op monsters en wedstrijden kunnen tussen de 20 en 40 minuten duren.

Crytek heeft al jaren last van financiële problemen, als we de geruchten mogen geloven, met werknemers die te laat worden betaald. Hopelijk komt dat allemaal goed en zien we Hunt: Showdown wel verschijnen.









Veel nieuwe gameplay van Monster Hunter World

Capcom hield een livestream voor Monster Hunter World in Japan en dat levert behoorlijk wat gameplay op. De presentatie is natuurlijk wel helemaal in het Japans, dus mocht je die taal niet machtig zijn, dan zijn onderstaande beelden vooral voor de eyecandy bedoeld. De presentatie begin na ongeveer een half uur.









De Horizon Lunar Colony-map voor Overwatch staat nu online

Horizon-spelers op pc, PS4 en Xbox One kunnen nu aan de slag met een gloednieuwe map, Horizon Lunar Colony. De Assault-map speelt zich in de ruimte af. Dit ruimtestation was oorspronkelijk opgericht om de invloeden van langduring leven buiten de aarde te bestuderen, zowel van mensen als van apen. En opeens verdween alle communicatie met de basis...