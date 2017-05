In deze Weekendwacht flink wat gameplay van Darksiders 3, nieuwe info over een aankomende Battlefield 1-map, een opmerkelijke Japanse bruiloft, een Rollercoaster Tycoon 2-pretpark die een decennium in de maak is en een prachtig beeld gebaseerd op Okami.

Voordat we deze Weekendwacht beginnen hebben we natuurlijk wel een lekker Wachtmuziekje nodig. Tijd dus voor Tool. Over Tool gesproken, het wordt echt de hoogste tijd dat ze een nieuw album uitbrengen... het is al zo'n tien jaar geleden!









Uitgebreide gameplay van Darksiders 3 getoond

Eerder bekeken we al de eerste trailer en een sloot aan informatie over het pas aangekondigde Darksiders 3. Nu heeft IGN zo'n twaalf minuten aan gameplay van de pre-alfa versie van de game uitgebracht. Hierin zien we het nieuwe hoofdpersonage Fury, één van de 'Four Horsemen of the Apocalypse' en hoe ze heel kundig haar zweep gebruikt om vijanden een kopje kleiner te maken.

Darksiders 3 werd eerder deze week aangekondigd door THQ Nordic. De game wordt ontwikkeld door Gunfire Games, dat bestaat uit voormalige werknemers van Vigil Games, de ontwikkelaars van de oorspronkelijke Darksiders-games. De game moet volgend jaar uitkomen op pc, PlayStation 4 en Xbox One.









Meer informatie nieuwe Battlefield 1-map gegeven

Ergens deze zomer verschijnt de nieuwe Battlefield 1-map Prise de Tahure. Dit vertelt DICE er over: 'In Prise de Tahure, dat zich afspeelt in de herfst na het Nivelle-offensief, proberen Franse troepen uit alle macht heroverde hooggelegen gebieden vast te houden in de regio Butte-de-Tahure. De loopgraafnetwerken aan de frontlinie snijden direct door diverse dorpen die dreigen te worden vernietigd door de constante schermutselingen tussen Duitse stormtroepen en Franse binnenvallende soldaten. Dit is een uitputtingsoorlog. Aanpassingsvermogen en tactiek zijn de middelen om je tegenstander op de knieën te krijgen.'

Wanneer de map precies verschijnt is nog niet bekend, maar de map moet binnenkort al wel op de Community Test Environment verschijnen. Deze is alleen beschikbaar voor de pc-versie van de game. Overigens verschijnt er ook nieuwe dlc met het Russische leger voor Battlefield 1, genaamd In the Name of Tsar. Deze dlc verschijnt op 10 juni.









Gran Turismo 6 en Gran Turismo Sport vergeleken

Gran Turismo 6 verscheen op de PlayStation 3 en we kunnen later dit jaar eindelijk aan de slag met het vervolg, Gran Turismo Sport. Hoewel de game alleen nog maar in bèta speelbaar is, heeft Youtube-kanaal MotoGamesTV de twee games naast elkaar gelegd. Daarbij worden ook echt dezefde tracks aangehouden om zo duidelijk mogelijk te vergelijken. Natuurlijk gaat het om het verschil tussen twee consoles, maar het is toch leuk om te zien waar de verschillen liggen. Niet alleen in graphics overigens, maar ook in geluid.

Gran Turismo Sport komt ergens dit jaar uit op PlayStation 4. Hoewel de bèta al gespeeld wordt door een selecte groep gamers, is er nog geen releasedatum bekend.









Nier: Automata-kleding in Gravity Rush 2

Er zijn nieuwe gratis kostuums te downloaden voor Gravity Rush 2. Eén van die kostuums is van personage 2B uit de eerder dit jaar verschenen actie-rpg Nier: Automata. Er zijn twee varianten op het kostuum beschikbaar. Mocht dat niet je ding zijn, dan kun je ook gratis en voor niets Dark Angel-kleding downloaden.









Japanse bruiloft geïnspireerd door Final Fantasy en Dragon Quest

Stel, je gaat trouwen, en je bent een groot fan van de rpg's van Square Enix. Dan zit er maar één ding op, toch? Een Japans stel dat onlangs in het huwelijksboodje stapte hebben hun bruiloft geheel in de sfeer van Final Fantasy en Dragon Quest gehouden. Zo zaten de trouwringen uit een schatkist uit Dragon Quest, bewaakt door monsters uit de game en waren zelfs de nagels van de bruid in stijl versierd.









Gamer werkt tien jaar aan pretpark in Rollercoaster Tycoon 2

Je hebt fanatiek en je hebt fanatiek. Reddit-bezoeker I-am-Prime werkte zo'n tien jaar aan zijn pretpark in Rollercoaster Tycoon 2 - en is overigens nog steeds niet klaar. Zijn park heeft 34 achtbanen, 255 attracties en winkels en bijna 8000 virtuele bezoekers. Vanwege recente mods is het inmiddels mogelijk om parken in full-HD te maken, iets waar I-am-Prime dankbaar gebruik van heeft gemaakt. Overigens heeft hij wel geld-cheats gebruikt. De Wacht gebruikt die persoonlijk ook altijd bij sim-games. Soms is het bouwen gewoon leuker dan het financiële plaatje.

Bekijk hier een hi-res versie van dit gigantische park. Indrukwekkend!









Gigantisch Okami-beeld verkrijgbaar voor 725 dollar

Okami is wat de Wacht betreft één van de beste Zelda-games ooit gemaakt. Nee, natuurlijk is het geen échte Zelda-game, maar het lijkt er wel op. Het is en blijft in ieder geval een culthit en dat blijkt maar weer eens uit het feit dat Capcom en First4Figures een nieuw beeld uitbrengen van hoofdpersonage Amaterasu. Dit beeld is echt gigantisch en weegt 19,2 kg. Mocht je interesse hebben, ga dan naar de online winkel, maar pas wel op: je betaalt de hoofdprijs. Het beeld kost 725 dollar en dat is exclusief verzendkosten.









Dit was de Weekendwacht voor vandaag, gaat heen en vermenigvuldigt u!