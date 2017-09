Verrassing! Ubisoft kondigt deze dinsdagmorgen gewoon effe een nieuwe game aan. De multiplayer shooter van de studio achter Grow Home krijgt de naam Atomega mee. Ander nieuws staat vandaag in het teken van: Marvel vs. Capcom: Infinite, de Nintendo Direct over Super Mario Odyssey, WRC 7 en Final Fantasy XIV.





Ubisoft komt met multiplayer shooter Atomega

NIEUWE GAME! Ubisoft waagt zich met hun net aangekondigde Atomega in de arena van de multiplayer shooter. Om specifiek te zijn, wordt de game gemaakt door Ubisoft Reflections, dat eerder Grow Home en Grow Up maakt.

Atomega is een shooter voor acht spelers waarin de exoforms die je bestuurt, kunnen groeien: van de kleine en snelle Atom tot de Omega. De benodigde massa verkrijg door anderen te bevechten, maar kun je ook vreedzaam scoren.

“Collect, grow, fight and survive in the last cosmic arena at the end of time. Acquire MASS to evolve your EXOFORM from a nimble ATOM to the godlike OMEGA and compete for dominance in a fun and fast-paced multiplayer shooter. ATOMEGA!”

De multiplayer shooter Atomega is al vanaf 19 september te checken op PC.



Marvel vs. Capcom: Infinite pre-order kostuums getoond

Een week voor de release van Marvel vs. Capcom: Infinite komt ontwikkelaar Capcom met een trailer vol pre-order kostuums. Maak hieronder kennis met Warrior Thor, Evil Ryu, Gladiator Hulk en Command Mission X.

Om alle vier kostuums te bemachtigen, bestel je alvast de Deluxe- of Collector-editie van Marvel vs. Capcom: Infinite. Houd je de hand liever iets meer op de knip? Met een pre-order van de gewone game scoor je alsnog de Warrior Thor- and Evil Ryu-kostuums.

Uiteraard wordt er in de aanloop van de release van Marvel vs. Capcom: Infinite nog veel meer nieuws over de game in kwestie verwacht. De Wachtster geeft alvast een voorschot met twee extra trailers. Check de moves van Iron Man en een exclusief kostuum voor PS4-pre-orders.

Marvel vs. Capcom: Infinite is vanaf 19 september te checken op PC, PS4 en Xbox One.



Nintendo houdt Nintendo Direct over Super Mario Odyssey

Als je donderdag sloom op je school/studie/werk verschijnt, mag je Nintendo de schuld geven. In de nacht van woensdag op donderdag zendt het bedrijf namelijk een Nintendo Direct uit.

De presentatie staat zoals gebruikelijk in het teken van de komende games voor de Nintendo-platformen, oftwel de Switch en 3DS. Nintendo heeft al bevestigd met nieuwe details over hun Super Mario Odyssey te komen, maaaaar aangezien de presentatie een fikse 45 minuten duurt, verwacht de Wachtster ook nog wel wat andere games te zien. Wellicht Xenoblade Chronicles 2, Fire Emblem Warriors en Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser's Minions, om maar wat te noemen?

Zorg dat je donderdag middernacht klaarzit voor deze versche Nintendo Direct.



Trailerovervloed

Trailerovervloed bied je drie video’s van de kleinere games die je waarschijnlijk (of misschien of wellicht) nog niet kende. Ditmaal laat de rubriek je kennismaken met Tiny Barbarian DX, Outcast en Dark Devotion.





Rallyrijder Stéphane Lefebvre checkt WRC 7

Blijf nog even zitten, want de Wachtster heeft meteen nog twee video’s om te checken. Onderstaande gameplay beelden zijn afkomstig van WRC 7. Je ziet de tracks van Argentinië en Corsica bedwongen worden door rallyrijder Stéphane Lefebvre.

WRC 7 belooft ons door veranderingen in de regelementen in het World Rally Championship 2017 krachtigere en agressievere wagens. Een andere nieuwe feature in de game zijn de Epic Stages. Alle 13 rallies kennen deze Epic Stages, die langer en realistischer zijn, en zodoende je uithoudingsvermogen testen.

WRC 7 is vanaf 15 september te checken op PC, PS4 en Xbox One.



FFXIV krijgt Professor Layton-evenement

Het is een N8W8 vol verrassingen voor de Wachtster... Ze had een Final Fantasy x Professor Layton crossover in ieder geval zelf toch echt niet kunnen bedenken!

Het zit zo: Final Fantasy XIV had al eerder ook een crossover met een andere Level-5 franchise, namelijk Yo-kai Watch. Tijdens dit event kon je op Yo-kai Watch geïnspireerde companions en wapens scoren. Een zelfde soort festiviteiten lijken nu plaats te gaan vinden met Professor Layton.

What clues lie amongst these gentlemen?

Details over dit Professor Layton-evenement in Final Fantasy XIV ontbreken nog, maar misschien worden jullie wel iets wijzer uit bovenstaande tweet...

Vandaag in memes en dingen games die je opzettelijk proberen te naaien en snelle feitjes over Destiny 2.





