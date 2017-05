In deze lekkere Nachtwacht zit flink wat Ubisoft-nieuws, waaronder de aankondigingen van Far Cry 5 en The Crew 2. Maar ook een nieuwe Nintendo Direct-aankondiging, een nieuwe Harvest Moon, nieuws over Sonic Forces en nog veel meer!

Ubisoft bevestigt Far Cry 5 en The Crew 2

Ubisoft heeft zijn financiële cijfers uit de doeken gedaan gisteren en daaruit bleek onder andere dat er gewerkt wordt aan Far Cry 5 en The Crew 2, alsmede een nieuwe Assassin's Creed, maar dat laatste wisten we al. Al deze games komen tussen 1 april 2017 en 31 maart 2018 uit, zolang er niets uitgesteld wordt natuurlijk. Tevens verschijnen dit fiscale jaar South Park: The Fractured But Whole en een mysterieuze Switch-game, dat volgens de geruchten om een Mario rpg-Rabbids crossover gaat.

Van Far Cry 5, The Crew 2 en Assassin's Creed zijn de logo's getoond, maar veel meer weten we nog niet. Wel gaan er al geruime tijd geruchten dat de nieuwe Assassin's Creed zich in het oude Egypte afspeelt. Waarschijnlijk gaan we al deze games op E3 zien.

Wat cijfers betreft heeft Ubisoft in het afgelopen fiscale jaar een stijging in inkomen gezien naar 238 miljoen euro. Vijftig procent van het inkomen van het bedrijf kwam van digitale verkoop.









Ubisoft's E3-persconferentie valt op 12 juni

Zoals verwacht wordt Ubisoft's E3-persconferentie weer op de maandag voor de beurs gehouden, op 12 juni. Dat heeft de uitgever aangekondigd. De persconferentie wordt gehouden om 22:00 uur Nederlandse tijd. Die kun je live via allerlei streamingkanalen (en op PU.nl) bekijken en daarna kun je proberen tot 3 uur 's nachts op te blijven voor Sony's persconferentie.

Wat we allemaal gaan zien? Zoals je hierboven kunt lezen lijkt het een uitgemaakte zaak dat we in ieder geval de nieuwe Assassin's Creed, Far Cry 5 en The Crew langs zien komen, alsmede een Switch-titel.

Mocht je tijd te doden hebben, dan kun je hieronder nog eens de Ubisoft-persconferentie van vorig jaar bekijken.









Nintendo houdt woensdagnacht een Direct over Arms

Woensdagnacht, klokslag 12, komt een nieuwe Direct online waarin Nintendo meer informatie geeft over zijn aankomende vechtgame voor de Switch, Arms. In de Direct zal ook een nieuwe trailer zitten van Splatoon 2 die zo'n 2 minuten duurt.

De Wacht is benieuwd wat voor nieuwe informatie over Arms naar buiten komt. Wellicht meer modi en nieuwe personages? Ook hoopt de Wacht dat de Splatoon 2-trailer iets van de singleplayermodus van de game laat zien.

Wat sowieso positief is, is dat Nintendo hier een maand voor E3 al tijd aan besteed. Dat geeft het bedrijf alle ruimte om tijdens E3 over games waar we nog minder van af weten te praten! Toch?

De Direct is aankomende nacht hier live te zien.









Ace Combat 7 uitgesteld naar 2018

Het kan niet alleen maar positief nieuws zijn in de Nachtwacht. Het langverwachte zevende deel in de Ace Combat-reeks is uitgesteld naar 2018, zo heeft Bandai Namco laten weten. Volgens producent Kazutoki Kono zorgt de combinatie van de Unreal 4 Engine en de kracht van de huidige consoles en pc er voor dat er een 'luchtruim aan kansen' is om de beste Ace Combat-game ooit te produceren. Vertaling: ze hebben wat meer tijd nodig.

De game zou oorspronkelijk alleen naar PlayStation 4 komen, maar is inmiddels ook aangekondigd voor Xbox One en pc. Ace Combat 7 gaat terug naar de arcaderoots van de serie, waarbij er een fictieve wereld bevlogen wordt. Uniek aan de PS4-versie zijn een stel virtual reality-missies die met PlayStation VR speelbaar zijn.









Maak je eigen personage in Sonic Forces

De natte droom van Sonic-fanboys die de meest rare tekeningen van zelfverzonnen Sonic-personages maken komt eindelijk uit. In het aankomende Sonic Forces is het namelijk mogelijk om je eigen personage samen te stellen. Mensen kunnen kiezen uit zeven types (wolf, konijn, kat, hond, beer, vogel of egel) en vervolgens het gekozen type zelf vormgeven met verschillende opties en accessoires.

In onderstaande trailer zie je hoe dat er uit gaat zien. De platformer moet eind dit jaar naar PS4, Xbox One, pc en Switch komen en wordt ontwikkeld door Sonic Team.









Nieuwe Harvest Moon aangekondigd

Een nieuwe Harvest Moon, daar wordt de Wacht blij van. Harvest Moon: Light of Hope is in ontwikkeling voor pc, PlayStation 4 en Switch en moet een stijl vergelijkbaar met de SNES-game gaan bieden. Daarbij krijgt de game een 'robuust verhaal en duidelijke doelen'. In de game strandt de speler in een havenstadje en moeten ze de helpen de stad te herbouwen na een storm. Daarbij moeten er natuurlijk ook gewassen worden verbouwd en dieren worden verzorgd.

Er is nog geen releasedatum aangekondigd en helaas zijn er ook nog geen beelden. Maar Light of Hope wordt wel op E3 getoond, dus we hoeven nog maar een klein maandje te wachten!









Adventure Week voor Pokémon Go start donderdag

Vanaf donderdag tot en met 25 mei start de Adventure Week in Pokémon Go. In dit nieuwe evenement zullen er vaker pokémon van het steentype spawnen. Ook zijn er sneller candy's te krijgen, zijn Pokéballs in de aanbiediging en is er zelfs een nieuw kledingstuk verkrijgbaar.

Ook uniek aan deze week: buddy-pokémon ontvangen al candy na een kwart van de gebruikelijke afstand te hebben gelopen. Ook Pokéstops geven meer items. Mocht je de game nog op je iPhone of Android-toestel spelen, dan kun je vanaf donderdag weer helemaal los!









Battlestar Galactica-game aangekondigd

Uitgever Slitherine en ontwikkelaar Black Lab Games werken aan Battlestar Galactica Deadlock, een strategiegame die zich niet alleen richt op de personages en verhaallijnen uit de televisieserie, maar tevens compleet nieuwe personages introduceert. Naast de strategische gameplay bevat de game een diep verhaal. Fans kunnen hun favoriete schepen van de Vipers, Raptors en Battlestars terugvinden.

De game komt ergens deze zomer naar pc, PlayStation 4 en Xbox One. Op de pc gaat een gesloten bèta gehouden worden, je kunt je hier aanmelden. Frak!









Het volledige themanummer van Final Fantasy XIV-uitbreiding Stormblood is uit









Resident Evil: Revelations komt ook naar Xbox One en PS4, hier heb je gameplay









Call of Duty: Black Ops 3 - Zombie Chronicles is nu uit voor PlayStation 4









De gamekamer van de Wacht

In elke Nachtwacht geschreven door deze Wacht, licht hij een game of object uit zijn gamekamer uit. Om in de sfeer van het begin van de Nachtwacht te blijven (oftewel Ubisoft), hierbij de allereerste Rayman voor PlayStation. De Wacht vindt dit serieus een van de beste 2D-platformers ooit, vooral vanwege de geweldige graphics en muziek, en speelt de game nog een keer in de zoveel jaar opnieuw. Hij wordt na de eerste twee werelden overigens wel behoorlijk pittig!