Tweede Global Mission van Pokémon Sun & Moon is live en verrassend makkelijk 

Hoe dichterbij 2017 komt, hoe vervelender 2016 wordt. Tijd voor de nodige afleiding, met de enige manier die de Wacht door en door kent: heet gamenieuws. Met vannacht: Rogue One is de 500 miljoen voorbij, de Tweede Global Mission van Pokémon Sun & Moon, Pokémon Snap op 3DS en meer. Goedemorgen!

ARK: Survival Evolved-devs verzamelen geen vrienden met schaap-actie

De ontwikkelaars van ARK: Survival Evolved worden uitgemaakt voor wolven in schaapskleren nadat ze een actie zijn gestart waarbij spelers in ruil voor stemmen kans maken op een nieuw dier: een schaap. Ovis is de naam, en het lijkt er aan de hand van een post op Steam op dat ARK de Steam Award voor “Best use of farm animal” moet winnen, wil de diersoort zijn entree maken. Want “Let’s face it, ARK does have the raddest animals and what better way to thank them for all farming & fighting they do than by honouring them with the “Best Use Of A Farm Animal” Award!”. De ‘actie’ viel dus niet goed bij spelers; allereerst is ARK niet een typische boerderij-game die voor de award in aanmerking zou komen, ten tweede vinden sommigen eis van winst maar chantage en daarnaast heb je altijd nog de azijnzeikers die elke kans aanpakken om te klagen over de betaalde DLC van deze Early Access-game. Het schaap moet toegevoegd worden in de “eerstvolgende grote versie-update”, en het is onduidelijk of ARK schaaploos blijft als die felbegeerde beste boerderij-dierprijs niet na 29 december in de prijzenkast pronkt.

Voedselsnob-slopend het nieuwe jaar in met Hitman

Elusive Target nummer 17 is het volgende slachtoffer van nummer 47, en de lopende schietschijf neemt ditmaal de vorm aan van een voedselcriticus. Zijn soul patch kun je vanaf 30 december in je vizier krijgen, en je hebt zeven dagen de tijd om onwaarschijnlijk ook iets in zijn eten te stoppen. Paardenzaad, bijvoorbeeld. En daarna afmaken met een kogel tussen zijn ogen.

Hanenkam-fanatiekeling met brute skins naar Heroes of the Storm

Blizzard trakteert ons na de kerst op een blik op een Warlord genaamd Zul’jin, bekend van The Amani Tribe (niet te verwarren met The Armani Tribe). Deze rasechte bostroll is in ontwikkeling voor Heroes of the Storm, en in onderstaande video zijn enkele skills alsmede een portie skins van hem te bewonderen. Maar er zijn meer jasjes, zoals de genie-look voor Chromie en de tijger-ripoff die Kharazim draagt. Het is niet duidelijk wanneer deze content klaar is, maar dat geeft ons allemaal de tijd om ons voor te bereiden op een halfnaakte Chromie. Good god.

Pixelmage Games sluit deuren maar geeft geld terug aan spelers Hero’s Song

Hoewel crowd funding dromen waar kan maken voor ontwikkelaars, lukt het niet iedereen om zijn game echt te voltooien. Het overkwam ook de maker van Hero’s Song, Pixelmage Games, en daarbij werd drama van boze backers voorkomen. De game was al sinds november te spelen in Early Access, maar alsnog besloot Pixelmage iedereen die hem gekocht heeft de volledige mep terug te betalen. Applausje van de Wacht, want de studio gaat met opgeheven hoofd ten onder.

It's with a heavy heart that I have to report that Pixelmage Games is going to be shutting down and we have ceased development on Hero's Song. For the last year, our team has worked tirelessly to make the game we've dreamed about making, and with your support, and the support of our investors, we were able to get the game into Early Access. Unfortunately sales fell short of what we needed to continue development. We knew going in that most startups don't make it, and as an indie game studio we hoped we would be the exception to that rule, but as it turned out we weren't.

Japanse Vita-game Shiin kan wel eens eng worden

Tijd voor een Japanse trailer van een Japanse game waarvan we niet eens weten of hij wel in Europa uitkomt; Shiin is hier! Geen idee wat het betekent, maar het ziet er angstaanjagend uit en hij komt naar de PS Vita, waardoor je Shiin misschien toch in de gaten wilt houden. Desalniettemin is er geen sprake van gameplay en is een konijn met rode ogen niet iets waar de Wacht van opkijkt, zeker niet op dit tijdstip.

Sun and Moon Global Mission 2 is live

Heb je net als Samuel ook al de Alola Pokédex voltooid (!), dan is het misschien goed om te weten dat de tweede Global Mission van Pokémon Sun & Moon live is. Door één van deze vijf QR-codes te scannen met de Island Scan-functie kunnen spelers meedoen aan de collectieve poging om een miljoen Pokémon te vangen of verslaan. Lukt dat, dan krijgt elke participant 2017 Festival Coins, en mochten de spelers niet in de buurt komen van het doel dan zitten er alsnog 217 in. De vorige Global Mission vroeg om honderd miljoen Pokémon en faalde; wellicht levert de verlaging naar een miljoen succes op. Dat moet bijna wel.

Frog Fractions 2 heeft de meest sneaky gamerelease in jaren

Jim Crawford is een ontwikkelaar die schijt heeft aan normale marketing, en dat kan de Wacht wel waarderen. Het is niet aan hem besteed, en daarom besloot hij zijn game Frog Fractions 2 niet zomaar even uit te brengen als de zoveelste indie die Steam rijk is. Nee, in plaats van een leuke trailer en iets ludieks als een aapje op een eenwieler, koos het team voor een sneak release. En hoe. Al bij de start van de Kickstarter-campagne in 2014 bevestigde Crawford dat de game niet zou verschijnen onder de naam Frog Factions 2. Via een augmenten reality game (ARG) of all places, kreeg een lid van een groep genaamd de Game Detectives een rode knop thuisgestuurd waarop de woorden “Launch FF2” zaten geplakt.

Het duurde niet lang of men had door dat Frog Factions 2 ín een andere game zat verstopt, genaamd Glittermitten Grove. Glittermans groeve is al sinds 13 december te spelen via Steam. De vernuftige release past helemaal in het straatje van Frog Factions; ontwikkelaar Jim Crawford gebruikte de voormalige browsergame om spelers ouderwets te verrassen, al was het destijds met bizarre minigames. In Frog Factions 2 zullen ook weer genoeg geheimen zitten (zie Tweet hieronder), dus je hebt iets te doen tot de jaarwisseling. En ja, sinds de ontdekking hebben Kickstarter-backers codes voor de game Glittermitten Grove ontvangen.

Je kunt je Mass Effect 2-savegame in de game importeren. Duh.

YOU CAN IMPORT A MASS EFFECT 2 SAVE IN FROG FRACTIONS 2 WHAT THE HELL LMAO pic.twitter.com/my1dedhsf8 — ♥ dogrunes ♥ (@dogrunes) December 27, 2016

Rogue One harkt ruim vijfhonderdduizend miljoen dollar binnen

Mocht je nog twijfelen over de populariteit en/of het succes van de Star Wars-franchise, Rogue One heeft al weer flink lopen cashen in de bioscopen. Maar liefst 500 miljoen dollar is binnengehaald met de eerste stand alone-film, zo meldt Entertainment Weekly nadat gedurende de kerst naar schatting 64,4 miljoen dollar alleen al in Amerika aan Rogue One is opgegaan. Disney doet weer goede zaken…

Niet-gamemaker toont eerste level Pokémon Snap op 3DS

Voor je luidkeels begint te schreeuwen en op je knieën valt om Nintendo te bedanken; Pokémon Snap komt niet echt naar 3DS, onderstaande eerste level van de game is alleen door een YouTuber genaamd Ganjulationess3DS geript en naar de handheld geport. De game is mogelijk gemaakt door Unity, en de maker is bereid om zijn werk te delen – afmaken is echter niet aan de orde. Hij meldt dat de technieken voor camera-besturing (alsmede de split-screen functionaliteit) door anderen gebruikt mogen worden; zo heeft misschien toch nog iemand iets aan zijn werk. Chapeau.

Genital Jousting krijgt een flinke update

Voor de ouderwetse baklappen onder ons kan een Wacht natuurlijk niet voorbijgaan zonder een penisvorm hier of daar, en daar wordt vannacht aan gedacht.

Sike!

Een kwartier aan Harvest Moon-ontwikkelaars Birthdays the Beginning

Verstaan we er iets van? Nope!

Quests, customization en een vreemde taal in NieR: Automata-stream

En van deze NieR: Automate-stream dan? Nee, alsnog spreekt bijna niemand hier Japans, wat de pret niet mag drukken als het gaat om anderhalf uur beeldmateriaal van NieR. Vanaf 00:11:50 zie je Lead Game Designer Takahisa Taura de recente demo spelen op Very Hard, wat er zeker indrukwekkend uitziet. Vervolgens gaan Creative Director Taro Yoko, Producer Yosuke Saito, Game Designer Isao Negishi en stemactrice Keiko Isobe in op quests, een nieuwe leider, skills, modifiers (met de Plug-in Chip, vanaf 00:35:50) en nog veel meer. 23 februari staat NieR: Automata gepland voor een Japanse release, en op 10 maart kunnen we in Europa aan de slag met de PS4-exclusive.

Bakken aan screenshots en concept art van Valkyria Revolution

De Japanse actie-RPG Valkyria: Azure Revolution, die in het Westen bekend staat als Valkyria Revolution, wordt met een groot aantal afbeeldingen uitgebreid aan ons getoond door Media Vision en Sega. Mocht de serie afbeeldingen je hartje sneller doen kloppen, check dan DualShockers voor een uitgebreide vertaling van een Japanse pers-release waar iets dieper wordt ingegaan op de wereld van Valkyria Revolution.

Badass Assassin’s Creed paper-parkour

Gigantische Telltale The Walking Dead-stream is gigantisch

Voor de échte fans; dagen en dagen aan streams van Telltale’s The Walking Dead, natuurlijk met cast en crew. Deel één vind je hieronder, deel vier ook – beide duren langer dan twee uur. Succes!

My Dungeons & Dragons-table brings all the nerds to the yard

“This is very exciting. I am very pleased.”

Altairs zwaard uit Assassin’s Creed nagemaakt door Man At Arms

In nagedachtenis van de enige actrice die alle Disney-prinsessen deed verbleken: Carrie Fisher.