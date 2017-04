Het Master Race doet deze N8W8 goede zaken. Mass Effect Andromeda speel je het beste op PC. Het aangekondigde Total War: Warhammer II speel je zelfs alleen op dit platform. Ook Destiny 2 kunnen zij straks gewoon spelen. En hoe leuk Hearthstone is op een tablet; de PC-versie wint altijd!

Total War: Warhammer II aangekondigd

De countdowntimer op de website van Total War heeft de nul bereikt... En daarmee Total War: Warhammer II onthuld!

Total War: Warhammer II introduceert vier nieuwe speelbare rassen: High Elves, Dark Elves, Lizardmen en een nog aan te kondigen ras. Spelers reizen af naar in mysteriën gehulde continenten, ver ten westen van The Old World. De vier rassen bestrijden elkaar aldaar om ofwel de Great Vortex te redden of te vernietigen. Je moet je haasten om er als eerste te zijn. Deze strijd resulteert volgens Sega en Creative Assambly in een cataclysmische endgame.De game belooft de klassieke Total War-gameplay te behouden, maar daarnaast toch een narratieve campaign nieuwe stijl te krijgen.

"As the twin-tailed comet of Sotek made its recent journey across the skies, it caused the Vortex to become dangerously unstable. Each of the four races has its own objective regarding this: some wish to heal the Great Vortex and prevent calamity. Others see opportunity in disrupting it. That said, no two races have precisely the same objectives and they’ll need to accomplish them in their own way."

De campaign van Total War: Warhammer II moet je weer van honderden uren van de straat houden. En als je ook de voorganger in je bezit hebt, krijg je bij Total War: Warhammer II zelfs een gecombineerde campaign-map, bestaande uit regio's uit beide games.

Aansluitend op de aankondiging liet The Creative Assembly meteen maar even onderstaande featurette zien op EGX Rezzed in Londen.

Total War: Warhammer II verschijnt nog dit jaar op PC. Een derde game wordt eveneens verwacht.

Destiny 1 blijft in “voorzienbare” toekomst ondersteund

Het gamenieuws stond de afgelopen dagen vooral in het teken van Destiny 2. Het begon met een lek, toen volgde een officiële aankondiging en we eindigen met een overzicht waarin alle feiten van fictie werden gescheiden.

Er lijkt alweer lekker wat hype rondom Destiny 2 te ontstaan. Hartstikke mooi, want voorpret is nou eenmaal de helft van de fun. Maar misschien maak je je tegelijkertijd ook een beetje zorgen... Want wat gaat er straks gebeuren met de eerste Destiny? Daar heb je immers ook veel tijd en geld ingestoken. En al je gear en progress kun je nou eenmaal niet meenemen naar deze sequel...

Gelukkig voor jou heeft Bungie laten weten dat de komst Destiny 2 niet het einde van support van Destiny 1 betekent. Deze eerste game blijft in ieder geval de “voorzienbare” toekomst gewoon ondersteund. Community manager Deej zegt er het volgende over:

"Destiny 1 is still a game that will be there for players. We’ve planned to support it for the foreseeable future, so while we do have a sense of finality and closure as the theme of this Age of Triumph event, we are by no means turning the lights off on Destiny 1."

Deej vult aan dat het voor nieuwe spelers, die de serie oppakken bij deel 2, leuk is om op een later moment nog het origin-verhaal van Destiny mee te kunnen maken.

Als kleine domper is het echter wel zaak er rekening mee te houden dat Age of Triumph naar alle waarschijnlijkheid wel de laatste grote update voor Destiny 1 is.

Destiny is vanaf 8 september te checken op PC, PS4 en Xbox One.

Trailerovervloed

Start je maandag goed! Neem een stukje toast met jam, zet een bakje koffie, pers een glaasje sinaasappelsap en check deze versche doch onbekende trailers.

Hearthstone Journey to Un’Goro verschijnt 6 april

Journey to Un’Goro voor Hearthstone is vanaf 6 april te checken. In een stream onthulde ontwikkelaar Blizzard echter niet alleen deze releasedatum voor de kaartgame, ze lieten de kijkers namelijk ook meteen kennismaken met de 135 nieuwe kaarten.

De vijfde uitbreiding voor Hearthstone laat de speler stoeien met nieuwe monsters, mechanics en kaarttypes. Journey to Un’Goro brengt dino's en andere dodelijke gevaren met zich mee, evenals questkaarten waarmee speciale bonussen te verdienen zijn.

Blizzard laat verder weten dat de release van Journey to Un’Goro een nieuw jaar voor Hearthstone inluidt. In dit jaar van de mammoet zullen onder meer diverse kaarten uit vorige expansies, zoals Blackrock Mountain, uit de roulatie van de standaardmodus gehaald worden.

Pro-tip! Speel je Hearthstone? Log dan dagelijks even in om wat rewards te claimen.

Mass Effect Andromeda-vergelijkingsfilmpjes

Mass Effect Andromeda wist Wouter niet geheel te overtuigen. In zijn review benoemde hij een aantal minpunten, zoals de verouderde (gezichts)animaties.

Ook de Wachtster schrok in eerste instantie een klein beetje... Maar na 20 uur spelen zit zo diep in de game dat het haar in ieder geval al een heel stuk minder kan schelen. Daarbij komt nog dat zij de game wel fatsoenlijk op PC speelt en dat geeft natuurlijk altijd de mooiste resultaten.

Ter bewijsvoering wendt ze zich graag tot de mensen van Digital Foundry. Zij speelden Mass Effect Andromeda op alle platformen en benoemden de PC-versie tot onbetwiste winnaar:

“Higher quality texture maps, superior effects, and sharper shadows give PC a big visual edge over PS4 and Xbox One.”

Om hun punt te demonstreren, maakten ze twee vergelijkingsfilmpjes. Het derde filmpje geeft aansluitend nog wat tweaking tips.

PS Mocht je feeback willen spuwen over Mass Effect Andromeda dan mag dat natuurlijk altijd in de comments. De kans dat BioWare je wijze woorden daadwerkelijk leest, is echter een stuk groter als je het de ontwikkelaar even rechtstreeks laat weten.

Maradona wil Konami aanklagen

Diego Maradona is boos op Konami. De oud-voetballer stelt dat de ontwikkelaar zonder toestemming zijn beeltenis heeft gebruikt in hun PES 2017.

Maradona bracht dit nieuwtje zelf naar buiten. Hij deed dat via zijn Facebook, waar hij bovenstaande screenshot plaatste van de myClub-modus uit PES 2017. Hierin kun droomteams samenstellen van vroegere en huidige spelers. De caption bij de post laat lezen dat de advocaat van de voetballer actie gaat ondernemen.

“I heard yesterday that the Japanese company Konami uses my image for its game PES 2017. Unfortunately, my lawyer Matias Morla will initiate the corresponding legal actions. I hope this is not another scam...”

Aangezien Konami nog niet gereageerd heeft, blijft het voor nu speculeren over de claim van Maradona. Het zou echter zomaar kunnen dat de Argentijn geen legale poot heeft om op te staan, zo werkt de ontwikkelaar samen met clubs als FC Barcelona om hun (oud-)spelers te mogen gebruiken... Daarentegen zijn er zaken bekend waarbij er toch aparte deals gemaakt dienden te worden met de sporters in kwestie. EA verloor bijvoorbeeld al eens een zaak tegen NFL-speler Jim Brown, hetgeen hen $600.000 kostte.

Ongetwijfeld wordt vervolgd.

Memes en dingen

Vandaag staat memes en dingen in het teken van het leveldesign van de DS-games in The Legend of Zelda-serie. Ook leer je hoe je je eigen dreuzel-proof koffer kunt maken.