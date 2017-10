In deze Nachtwacht onder andere fijne dealtjes voor mensen die los willen gaan met The Witcher, een nieuwe update voor Arms, Halo: The Master Chief Collection in 4K en nog veel meer.

The Witcher 3: Wild Hunt is nu lekker goedkoop op pc

De gamereeks gebaseerd op de The Witcher-boeken bestaat tien jaar en om dat te vieren gooit ontwikkelaar CD Projekt Red er fikse kortingen tegenaan. De Game of the Year-edition van The Witcher 3: Wild Hunt kost nu namelijk maar 19,99 euro via GOG.com. Daarmee bespaar je 60 procent op de normale prijs!

Deze editie bevat dus ook alle dlc, inclusief de uitbreidingen Blood and Wine en Hearts of Stone. Hier kun je hem kopen. Voor 1,29 euro koop je trouwens de eerste The Witcher en The Witcher 2 is met een prijs van 2,59 euro ook spotgoedkoop. Mocht je dus nog een van de titels missen of - stel je voor - nog geen een game uit de vette actie-rpg reeks hebben gespeeld, dan is nu het ideale moment om in te stappen. Je krijgt er geen spijt van.









Arms heeft nu een achievementsysteem en een nieuwe vijand

Arms, de vechtgame voor Switch waarin alle personages uitrekbare armen hebben, heeft weer een gratis update gekregen. De grootste toevoeging zijn de 'badges', een soort achievementsysteem die spelers beloont met diverse emblemen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Je kunt van te voren niet bekijken wat die voorwaarden zijn, dus experimenteren is het devies. Badges geven je daarbij ook in-game geld om meer Arms mee te kopen.

De game heeft tevens een replay-optie gekregen zodat je de vijf meest recent gespeelde wedstrijden terug kunt kijken, zowel op normale snelheid als in slow motion. Tot slot kom je nu tijdens de Grand Prix het personage Springton tegen. Hij lijkt een beetje op Springman. Vecht je op level 4 of hoger dan kun je hem tegenkomen tegen het einde van een Grand Prix als je geen wedstrijden hebt verloren.









Halo: The Master Chief Collection krijgt een Xbox One X-update

Mocht je in het bezit zijn van Halo: The Master Chief Collection en ook van plan zijn een Xbox One X te kopen, dan heeft de Wacht goed nieuws voor je: de game krijgt een gratis update die de collectie speelbaar maakt in 4K. Bungie kondigde het heugelijke nieuws tijdens een livestream aan. Ze laten weten dat het geen makkelijke klus zit, aangezien de complete collectie op zes verschillende engines draait. De update moet ergens in 2018 verschijnen.









De wereld is enthousiast over het vorige maand verschenen Project Cars 2, aan deze trailer te zien









Dead Space 2 kostte 60 miljoen dollar om te maken en 4 miljoen verkochte exemplaren waren niet genoeg

Nu Dead Space-ontwikkelaar Visceral Games gesloten is, komen er wat feitjes naar buiten. Volgens level designer Zach Wilson kostte Dead Space 2 maarliefst 60 miljoen dollar om te maken en leverde dat 4 miljoen verkochte exemplaren op. Dat was echter niet genoeg om EA tevreden te stellen. Hoewel Wilson niet kon zeggen of de game winstgevend was, kon het in ieder geval niet de verwachtingen van de uitgever evenaren.

Een eeuwige zonde natuurlijk. Men probeerde het daarna nog eens met Dead Space 3, waarbij een grote focus lag op co-op gameplay, maar die stelde de fans teleur. Daarna is er nooit meer wat van de franchise vernomen. Jammer, want de eerste twee delen behoren nog altijd onder de favorieten van de Wacht!









Moonlighter komt naar Switch

Het lijkt wel of er dagelijks nieuwe indiegames voor de Switch worden aangekondigd! Deze keer is het de beurt aan Moonlighter. De game komt ergens volgend jaar naar de Switch, maar ook naar pc, PS4 en Xbox One. In Moonlighter ben jij de shopkeeper van een rpg en moet je zorgen dat je winkeltje altijd voldoende voorraden heeft voor al die adventuriers die langskomen. 's Nachts trek je zelf de stoute schoenen aan om kerkers te verkennen en nog meer loot te vinden om je assoirtement in je winkel uit te breiden. Cool!









Apollo Justice: Ace Attorney komt op 23 november uit op 3DS

De DS-game Apollo Justice: Ace Ottorney komt als downloadtitel naar 3DS: op 23 november in Europa om precies te zijn. De game verscheen al in 2008 in het westen op de DS en kwam onlangs ook naar iOS en Android, maar ook op de 3DS kun je binnenkort dus van de advocatengame genieten. De prijs wordt 16,96 euro, dus dat is te overzien. Geen objections?









Sea of Thieves krijgt begin volgend jaar een art boek

Begin volgend jaar moet eindelijk Sea of Thieves uitkomen. De Rare-game voor Xbox One en pc is al jaren in de maak en dus is er ook genoeg art voor de piraten-multiplayergame gemaakt. Dark Horse brengt begin volgend jaar dan ook The Art of Sea of Thieves op de markt, met daarin onderden artworks van de game.

Er is nog geen precieze releasedatum of prijs, maar die komen er nog wel aan. Bekijk tot die tijd hieronder de cover en enkele voorbeelden.









Monument Valley 2 komt volgende maand uit voor Android

We eindigen deze Nachtwacht met het fijne nieuws dat Monument Valley 2 op 6 november op de Google Play Store verschijnt, zodat Android-gebruikers ook eindelijk aan de slag kunnen met de puzzelgame. Het spel verscheen in juni al voor iOS. In de game moet je net als in het origineel de kronkelende paden in levels zo aanpassen dat ze begaanbaar worden. Dat wordt weer puzzelen en genieten van de mooie, stijlvolle graphics!