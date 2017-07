The truth is out there: GTA Online-modders activeren geheime alien-missie 

Huh, is dit 2015? Een Weekendwacht op een zaterdagavond!? Nee en ja, maar dat maakt het gamenieuws er niet minder heet op. Want vandaag: vinden GTA Online-modders een alien-missie; toont FIght Knight dat zwaarden overschat zijn; krijgt Beyond Skyrim een gigantische stad uit Oblivion; viert de Wacht iemands verjaardag. Goedenavond!

GTA Online-modders vinden en activeren geheime alien-missie

Niet alleen NASA probeert al jaren te achterhalen of er buitenaards leven bestaat, ook enkele gamers doen dit veilig vanuit hun gamekamertjes. Maar dan niet via de wetenschap, en ook niet in onze realiteit; ze zoeken naar buitenaards leven in GTA Online! En verrek, het blijkt er nog te zijn ook. Althans, een GTA V modteam genaamd Team Guru is door de recente Gunrunning Update van GTA Online weer aangespoord om naar de aliens te zoeken, bepaalde code van die update hintte namelijk naar een UFO-crashsite vlakbij de Zancudo military base. Allemaal leuk en aardig, het vinden van broncode, maar het is dat stelletje wannabe-Fox Mulders zelfs gelukt om de bijbehorende alien-missie te starten. Na weken zoeken en graven in de broncode, en het kloten met die bestanden (wat natuurlijk veel meer is dan gewoon ‘kloten’) is het team erin geslaagd om de missie te forceren met een handige tool van Guru-teamlid Polivilas. Het gaat om een alien supply-missie, die je hieronder kunt bekijken:

Tja, valt ergens toch wel tegen. Wie hoopte op een wilde vlucht met een ruimteschip, of op zijn minst een beetje probing, komt van een koude kermis thuis. De spelers worden naar een bepaalde locatie gestuurd waar ze supplies moeten stelen, maar wanneer ze arriveren vinden ze een gigantische UFO, genesteld in een moeras en omringd door de lichamen van soldaten en wetenschappers. Als een van de spelers het alien ei heeft, spawnt er een klein groepje buitenaardse wezens die het groepje spelers af moet maken. Een leuke twist aan een soort missie die je al zo vaak gedaan hebt – maar als je nu nog altijd GTA Online speelt vind je dat vast genoeg, en anders is het leuk om te zien dat die alien-geruchten waarheid zijn geworden. Heb je nu ook zin om aliens neer te knallen, dan moet je nog even wachten tot een volgende update van GTA Online. Het is niet bekend of het de eerstvolgende is, of dat Rockstar de alien-troef langer achter de hand houdt. Wie weet trapt de missie een groter alien-event af; de tijd zal ons leren en dat soort clichés. In ieder geval: the truth is still out there!

Fight Knight heeft verdomme geen zwaard of schep nodig, demo beschikbaar

Vuist-nicht grapjes in 3..2..1… Nee! Want dat verdient Fist Knight helemaal niet. Wat, de game heet Fight Knight? Dat is dan wel jammer. Maar ach, Fight Knight lijkt de Wacht na het zien van de eerste Kickstarter-trailer een erg vermakelijke game te kunnen worden. Ridders zijn tof, maar ze gebruiken bijna altijd dezelfde wapens, en Fight Knight doorbreekt die sleur met zijn vuisten. Fight Knight wordt omschreven als een mix tussen een dungeon crawler en een high speed first person-game, waarin spelers als de vuistgrage ridder de Tower moeten beklimmen om het verhaal van Fight Knight en zijn mede- en tegenstanders te onthullen. Gaandeweg moeten puzzels opgelost worden, artefacten verzameld worden en moet Fist Knight ook nog eens sterker worden gemaakt. O, en zijn vuisten schijn je ook nog wel eens tegen een vijand aan te werken, op basis van grid based melee-combat. Het art-stijltje past daarnaast perfect bij het concept van een rond zich heen slaande ridder, en of de gameplay daadwerkelijk tof is kun je zelf checken in de demo. Het demo-bestandje is zoals je verwacht erg klein, en behelst vier verdiepingen (twee zones) en twee bosses; downloaden kan hierrrr.

Beyond Skyrim-mod krijgt gigantische Oblivion-stad Bruma

Wie maar niet genoeg kan krijgen van de The Elder Scrolls-serie en games als Oblivion, Skyrim en The Elders Scrolls Online al van voor naar achter en van links naar rechts kent, is ongetwijfeld op de hoogte van het ambitieuze fan-project Beyond Skyrim. Dat project is vandaag uitgebreid met een gigantisch gebied uit Cyrodiil, een provincie in Oblivion, compleet met bijbehorende quests, dialogen en muziek. Bruma 1.1 heet de update, vernoemd naar de stad in Cyrodiil, dus dat betekent dat er weer een nieuw rijkelijk besneeuwd gebied erom schreeuwt ontdekt te worden. Om de door fans gemaakte uitbreiding te kunnen spelen heb je Skyrim nodig, inclusief alle DLC, anders kun je hem niet draaien. Lukt dat je wel, dan staan er vertrouwde locaties als de Frostfire Glade en Cloud Ruler Temple op je te wachten; helemaal aangepast zodat je gelooft dat het al weer 200 jaar geleden is dat je er voor het laatst doorheen liep (tussen Oblivion en Skyrim zit immers twee eeuwen verschil). Volgens het Beyond Skyrim-team is de Bruma-mod van een flinke omvang; ze noemen het groter én beter gevuld dan Bethesda’s eigen Dragonborn-DLC, iets wat de Wacht graag gelooft.

Dat Bruma is gereleaset wil nog niet zeggen dat het Beyond Skyrim-team er mee klaar is; de stad is slechts het begin van het mega Cyrodiil-project van de modders. Ze willen de hele provincie uit Oblivion naar Skyrim halen, om vervolgens verder te gaan met de rest van de map en zo uiteindelijk de gehele game Oblivion in Skyrim speelbaar te hebben. Helaas is dit een gigantische onderneming en zal het nog even duren voor we daar mee aan de slag kunnen, maar Bruma maakt het wachten al een stuk makkelijker. Dit zit allemaal in Bruma, aldus team Beyond Skyrim:

The city of Bruma, reimagined and recreated from scratch in exhaustive detail, containing over 70 residents, each with their own unique dialogue, stories and routines

A fully-explorable County Bruma, larger in size and scope than the Dragonborn DLC, packed to the brim with new dungeons, points of interest and secrets - brought to life with more custom art assets than any comparable Skyrim mod

All-new Cyrodilic weapons and armor

Seamless integration with the base game - cross the border with your existing character or start a new one

Innumerable all-new quests and storylines

Over 24,000 lines of high-quality voiceover from a professional and semi-professional cast whose combined credits include Dragon Age: Inquisition, Dust: An Elysian Tail, Apotheon and Heroes of Newerth

Over three hours of original music

De muziek klinkt in ieder geval fantastisch, je kunt er zelf wat van luisteren in onderstaande developer-video over de muziek van Bruma. Lead Composer Daniel Ran vertelt daarin hoe de epische soundtrack tot stand is gekomen, en hoe verschillende gebieden inspiratie boden voor verschillende soorten muziek. Het doet de Wacht elke keer weer een groot plezier om dit soort passie van fans te zien uitgewerkt worden in een volwaardige game-uitbreiding. Hopelijk gooit Bethesda’s Creation Club, een storefront voor mods die tijdens afgelopen E3 werd aangekondigd, niet al te veel roet in het eten van projecten als Beyond Skyrim. Het is nu nog onduidelijk hoe fan-projecten als deze erdoor aangetast worden.

Reddit-trollerij in N. Sane Trilogy

Oké nog één easter eggje dan, de Crash-familie houdt namelijk ook wel van Nathan Drake.

Marvel Heroes Omega nu te spelen op Xbox One en PS4

Het is niet de Triple A Marvel-game waar comicfans op zitten te wachten, en het zal het wachten op PS4-exclusive Spider-Man ook echt niet draaglijker maken, maar voor iedereen die loot wil farmen met superhelden is het goed nieuws dat Marvel Heroes Omega uit is. Om de release te vieren hebben ontwikkelaars Gazillion Entertainment en Secret identiy Studios een launchtrailer in elkaar geflanst, die tref je vanzelfsprekend hieronder. De Wacht wordt er als comic-aficionado niet bepaald warm van, al komt dat ongetwijfeld ook doordat de personages er qua gezichtsanimaties totaal niet op hun comic- of film-tegenhanger lijken. Desalniettemin biedt Marvel Heroes Omega couch co-op, en elke game die samen spelen op de bank promoot, verdient een pluim.

Juli-update Injustice 2 rolt uit, Red Hood op de schop

Ontwikkelaar NetherRealm heeft vandaag een flinke update voor Injustice 2 gereleaset, die zoals je mag verwachten een hele rits aan bugs fixt, de balans tussen personages verbetert, menu-aanpassingen verricht en de game-stabiliteit bevordert. Eén personage in het bijzonder krijgt een grote hoeveelheid aanpassingen, namelijk Red Hood, wat niet heel gek is aangezien die in juni als DLC aan de game werd toegevoegd. Een ander opvallend punt is het tweaken van level-specifieke interacties: door het opleggen van enkele restricties heeft NetherRealm er voor gezorgd dat spelers niet langer meerdere keren dezelfde omgevingsinteractie in één combo kunnen verwerken, wat het geheel ongetwijfeld een stuk eerlijker maakt. De rest van de patch notes vind je op de website van NetherRealm, de Wacht heeft enkele belangrijke eruit geplukt:

Move list corrections

Forward and Backward dashes now require a more precise input when buffered

Bug fixes to lingering visual and sound effects related to some Multiverse Modifiers

Players now receive reduced experience bonuses when playing against an opponent of much lower levels.

Added Restart Match option to the pause menu in Multiverse where applicable

Added End Event Run option to pause menu in the Endless event which grants rewards as if you lost your current match.

Users now have access to a Quick Open Next option after opening a Mother Box

Modifier descriptions are now shown before a Multiverse match where applicable

Multiverse Meta-Challenges are better highlighted

Added quick scroll buttons to the character list in the Customize Characters menu

Users can now Mark All As Seen in the Customize Characters menu to clear the 'new' indicator

Several projectile attacks have been changed to interact correctly with projectile affecting special moves (such as Captain Cold's The Wall MeterBurn). [Deze moves zijn Batmans Sky Grapple, Black Adams Power of Aton Gear Ability, Captain Colds Upward Cold Blast Gear Ability, Cyborgs Up Nova Blast MeterBurn, Deadshots Bullet Barrage, Green Lanterns Air Battery Balst & Air Oa’s Rocket Gear Ability en Red Hoods Air Akimbo Blaze MeterBurn.]

Zo, nu zijn we wel klaar voor de Sub-Zero DLC van 11 julI!

Beter laat dan nooit: van harte met je 20ste, Star Fox 64!

O, en jullie baklappen een fijne avond verder, de Wacht ziet jullie morgenmiddag weer. Later!