The Legend of Zelda: Breath of the Wild een van best beoordeelde games ooit

Je hebt de review van The Legend of Zelda: Breath of the Wild waarschijnlijk al meerdere keren gelezen aangezien het spel een dikke 100 verdiend heeft. Dat de schrijvers van je favoriete gamewebsite de game een extreem hoog cijfer geven, betekent niet automatisch dat het overal zo geweldig scoort. Bij Breath of the Wild is dit zeker wel het geval. De game scoort bijna alleen maar tienen en bestormt zelfs de top van de lijstjes die over de beste games aller tijden gaan.

De sites Metacritic en Gamerankings combineren alle reviews van geselecteerde sites en tellen alle cijfers bij elkaar op en delen dit vervolgens door het aantal reviews. Bij beide sites weet The Legend of Zelda: Breath of the Wild een plek in te nemen in de top 5. Bij Gamerankings staat de Switch launch-game op de eerste plaats met een score van 98,14, terwijl bij Metacritic de game op een vierde plaats staat met een 98.

Gamerankings top 5 aller tijden:

The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 98,14 Super Mario Galaxy - 97,64 The Legend of Zelda: Ocarina of Time - 97,54 Super Mario Galaxy 2 - 97,35 Grand Theft Auto IV - 97,04

Metacritic top 5 aller tijden:

The Legend of Zelda: Ocarina of Time - 99 Tony Hawk's Pro Skater 2 - 98 Grand Theft Auto IV - 98 The Legend of Zelda: Breath of the Wild 98 Soulcalibur - 98

De nieuwste titel van Nintendo is lang in ontwikkeling geweest, maar de extra tijd die door meerdere keren uitstel is verkregen, is bijzonder goed besteed. De Wacht zelf zit midden in de game en verbaast zich nog iedere keer over hoe groot de game is en wat je er allemaal in kan doen. Het komt niet vaak voor dat een game in het rijtje met beste games allertijde van zowel Metacritic als Gamerankings binnenkomt. De laatste titel die hierin slaagde is Grand Theft Auto IV die bijna negen jaar geleden uit is gebracht.

Techjournalist Mike Murphy heeft net als iedereen met een Nintendo Switch zijn batterijduur bijna compleet weggespeeld met de nieuwe Zelda. Het leek hem daarom een slim plan om zijn Switch in handheld mode op te laden via zijn laptop. Dit werkte echter precies andersom dan de man gedacht had, want de spelcomputer laadde zijn MacBook op. Wie dus opzoek is naar een dure battery pack, zit met de Nintendo Switch heel goed!

Lol if you plug a Nintendo Switch into a new MacBook Pro, the Switch charges the laptop, not the other way around pic.twitter.com/YJhMct6fKO — Mike Murphy (@mcwm) March 1, 2017

De Nintendo Switch is sinds vrijdag uit en de nieuwe console van het Japanse bedrijf domineert al enkele dagen de headlines. Het nieuwe systeem kenmerkt zich doordat het zowel een tv-console als handheld is. Een goed gevulde store nodigt daarom uit om games zowel op je tv als op reis te spelen. De volledige content van de Switch eShop ziet er als volgt uit.

Metal Slug 3 (ACA NEOGEO series)– €6.99

Waku Waku 7 (ACA NEOGEO series)– €6.99

World Heroes Perfect (ACA NEOGEO series)– €6.99

World Shock Troopers (ACA NEOGEO series)– €6.99

1-2-Switch – €49.99

FAST RMX, – €19.99

I am Setsuna – €39.99

Shovel Knight Treasure Trove – €24.99

Just Dance 2017 – €59.99

The King of Fighters ’98 (ACA NEOGEO series) – €6.99

Othello – €4.99

New Frontier Days: Founding Pioneers – €9.99

Shovel Knight: Specter of Torment – €9.99

Snipperclips – Cut it out, together! – €19.99

Super Bomberman R – €49.99

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – €69.99

VOEZ – €20.99

Vroom in the night sky – €8.99

Op dit moment is er dus nog niet echt veel content, maar Nintendo heeft beloofd dit zo snel mogelijk op te krikken zodat er voor iedereen meerdere spellen zijn om aan te schaffen.

Volgende week komt Disc Jam uit op de PS4 en PC. Omdat de game onderdeel is van de gratis PS Plus games voor maart is het misschien handig om de volgende trailer te bekijken om te zien of het spel wel je waardevolle MB's van je hardeschijf waard is. Een toffe feature van het spel is de mogelijkheid om het met vier spelers in splitscreen te spelen. Iets waar games tegenwoordig te weinig gebruik van maken.

Een van de meest besproken personages in Overwatch is zonder twijfel Bastion. Deze robot die in een zeer geweldadige turret kan veranderen houdt de gemoederen al sinds de lancering bezig. Eerst was de robot veel te sterk in vergelijking met de andere karakters en vervolgens werd Bastion bijna niet meer gekozen in de online matches omdat hij te zwak zou zijn. Inmiddels heeft Blizzard een patch uitgebracht voor de game waardoor het personage een aantal buffs heeft gekregen. Dit heeft als gevolg dat Bastion weer vaker voorkomt in de potjes Overwatch, maar dat er nu weer een schreeuw klinkt dat hij overpower is.

Game Director Jeff Kaplan laat tegenover VG247 zijn kijk op de situatie los. Hij laat weten dat iedere aanpassing intern flink wordt getest en besproken. Toch is het nagenoeg onmogelijk om alle aanpassingen direct goed af te stellen zodat de community er tevreden mee is. Kaplan realiseert zich maar al te goed dat spelers zich emotioneel betrokken voelen tot een game en daar wil je als ontwikkelaar natuurlijk geen negatieve invloed op hebben.

“Balance changes can be very difficult to make when emotions run so high in the community. There is outrage if a hero does not get played a lot (like with Bastion or Symmetra). We make changes to make those heroes more viable which means they will get played more.

Op dit moment vindt de Game Director dat Bastion misschien een beetje te krachtig is. Toch wil de man wachten op de feedback uit de community om overhaast weer het personage op de schop te nemen. De laatste veranderingen rondom Bastion zijn samen uitgekomen met het nieuwste personage Orisa. Hebben we inmiddels al met deze nieuwe hero gespeeld?

