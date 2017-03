The Legend of Zelda: Breath of the Wild binnen een uur uitgespeeld 

Het is een nostalgische Wacht vandaag met de Power Rangers en Crash Bandicoot. Daarnaast krijgt Cities: Skylines nieuwe gratis DLC en is Breath of the Wild bijzonder snel uitgespeeld. Nachtwacht, goedemorgen!

Cities: Skylines krijgt gratis Pearls from the East DLC

Cities: Skylines is ondertussen alweer twee jaar oud en is in principe dat wat SimCity had moeten zijn. In die twee jaar tijd is de game wel al 3,5 miljoen keer verkocht en dat is reden voor een feestje. Een feestje in de vorm van gratis DLC. Pearls from the East is binnenkort te downloaden en brengt drie nieuwe gebouwen met zich mee. De Panda Zoo, Chinese Temple, en de Shanghai Pearl Tower kan je snel planten in je stad en zeg nou zelf, wie wil er nu geen panda’s in zijn stad?

Niet veel later dit jaar komt er ook nog een andere, substantiëlere uitbreiding aan genaamd Mass Transit. In deze uitbreiding ligt de focus voornamelijk op vervoer op de grond, in het water en in de lucht. Daarnaast voegt deze DLC ook nieuwe scenario’s, landmarks en wegen toe. Zo ben je na twee jaar nog lang niet uitgebouwd.

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy – Hang Eight Level Playtrough

30 juni is een prachtige dag voor de nostalgen onder ons. Dat is namelijk de release-datum van de Crash Bandicoot remaster. Dat wat ooit een soort van mascotte was voor Sony is in de loop der jaren in de vergetelheid geraakt, maar de liefde is nog altijd aanwezig bij zowel gamers van de oude stempel en de ontwikkelaar. Dat is goed te zien aan de volgende beelden:

Boop

The Legend of Zelda: Breath of the Wild binnen een uurtje uitgespeeld

Je kon er natuurlijk op wachten, niet lang natuurlijk, want speedrun, maar Breath of the Wild is binnen een uurtje uitgespeeld door verschillende speedrunners. Venick409 heeft Nintendo’s instant classic uitgespeeld in een tijd van 54 minuten en vijf seconden in de categorie ‘any % run.’ Dat wil zeggen dat hij de eindbaas verslagen heeft en dus niet alles gehaald wat er te halen valt in de game. Deze run bevat ongetwijfeld spoilers, dus wees gewaarschuwd!

Er is alleen wel een klein relletje ontstaan, want de speedrunners gebruikten de Twilight Link Amiibo om zo een paard te spawnen en sommige mensen vinden dat cheaten. Venick heeft zelf aangegeven dat het gebruiken van Epona zo’n 50 seconden scheelt. Het spelen op de Wii U in plaats van op de Switch scheelt ook 31 seconden en de taal instellen op Duits schaaft er ook nog eens 10 seconden af. Efficiënt volkje toch, die Duitsers. Verder zitten we natuurlijk nog in een redelijk vroeg stadium van de game en deze tijd zal ongetwijfeld nog verder naar beneden worden gehaald. We gaan het zien!

FFXV Episode Gladiolus – trailer

Gladiolus is veruit de bruutste guy in Final Fantasy XV en De Wacht is meer dan content dat hij zijn eigen DLC krijgt. De trailer is op PAX getoond en ziet er bijna net zo bruut uit als Gladiolus is.

Liever met authentiek Japans gekreun? Kan ook:

Twitch gaat alle afleveringen van Power Rangers streamen

Op 23 maart gaat de nieuwe Power Rangers film in première en om dat te vieren zendt Twitch vanaf 15 maart alle afleveringen van de Power Rangers televisieserie uit. De marathon duurt tot 30 maart. In die twee weken worden alle 831(!) afleveringen van 19 verschillende Power Ranger series uitgezonden. De Wacht had geen idee dat er zo veel afleveringen waren, maar hij gaat er zeker een of twee meepikken. De marathon wordt uitgezonden op het Twitch Presents kanaal en streamers kunnen de stream ook co-hosten en voorzien van hun eigen commentaar. Nostalgie incoming!

Logan – Deleted scenes

Mister Sunday Movies vertelt het een en ander over Logan en zijn deleted scenes, afwezige personages en afgewezen concepten. Er zit hier en daar wel een klein spoilertje, dus mocht je de film nog niet gezien hebben (ga hem dan eerst kijken, want hij is echt heel goed) let dan op bij het kijken van deze video:

Bedankt voor het lezen! Daaaaag!