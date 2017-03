Tijd om al dat verkiezingsnieuws even te ontvluchten met een tjokkievolle N8W8. Er is goed nieuws, er is slecht nieuws en er is een heleboel nieuws waarvan je je afvraagt of het wel nieuws is. Bepaal het lekker zelf, lieftallige gamers.

System Shock 3 naar consoles door investering van 12 miljoen

De Zweedse uitgever Starbreeze heeft bekendgemaakt dat System Shock 3 naar pc en consoles komt. Starbreeze steekt 12 miljoen dollar in het project waarbij onder andere Warren Spector (Deus Ex) betrokken is. Het is nog onbekend wanneer het spel moet verschijnen, dat inmiddels in ontwikkeling is bij Otherside Entertainment. Mooi om te zien dat deze franchise na zestien jaar weer wordt opgepakt, want hij gooide in de jaren ‘90 hoge ogen op de pc.





De originele System Shock wordt trouwens van een reboot voorzien door Nightdive Studios. Die verschijnt op PlayStation 4, PC en Xbox One. In een succesvolle Kickstarter-campagne werd 1,3 miljoen dollar opgehaald voor het project. In 2018 moet de reboot verschijnen. De onderstaande pre-alpha trailer is al een tijdje uit, maar mogelijk is die aan je aandacht ontsnapt:





Call of Duty: Modern Warfare Remastered viert St. Patrick's Day

Die Ierse feestdag waarin iedereen met bierpullen loopt, klavertjes op zijn kleding draagt en ineens hevig gefascineerd is door groene hoge hoeden komt er weer aan. Vrijdag is het St. Patrick's Day en Activision grijpt dat aan om Call of Duty van een feestelijk evenement te voorzien. Tot 3 april loopt Operation: Shamrock & Awe. Je krijgt tot het einde van de actieperiode elke week een gratis Supply Drop en je ontvangt gratis de nieuwe map Daybreak. Het is een aangepaste versie van Downpour met een heleboel zonneschijn, regenbogen en folkloristische elfjes. Pak je het goed aan, dan speel je Darren “Graves” Cosgrave als speelbaar personage vrij.





Cliff Bleszinski vergelijkt Gears of War 4 met Star Wars: The Force Awakens

Meer shooternieuws, want in een interview met Gamespot heeft Cliff Bleszinski zich uitgelaten over Gears of War 4. Bleszinski was de grote man achter de Gears of War-franchise, totdat hij ontwikkelaar Epic Games in 2014 verliet. Gears of War 4 is de eerste game waarbij Cliff niet betrokken is en hij heeft er gemixte gevoelens over: “Gears of War 4 gaf de mensen wat ze wilden. Ze deden een J.J. Abrams Episode VII’tje. Ik heb die film vijf keer gezien en ik word nog steeds blij en emotioneel. Sta ik er echter objectiever bij stil, dan besef ik me dat er weinig risico is genomen. Ik hoop dat ze meer risico nemen in de toekomst.” Inmiddels heeft Bleszinski zijn eigen studio Boss Key waar hard wordt gewerkt aan Lawbreakers, ook een shooter.









De Assassin’s Creed-film had ander einde

De Assassin’s Creed-flick die bijna iedereen slecht vond, had oorspronkelijk een heel ander einde. SPOILER ALERT! De film, met Michael Fassbender in de hoofdrol van Callum Lynch, zou eigenlijk zo aflopen dat Callum de enige overlevende was. De mensen in de vroege screenings vonden dat een onbevredigend idee: ze wilden graag dat hij een groep had. Daarom heeft regisseur Justin Kurzel ervoor gekozen de film zo te laten eindigen als je enigszins teleurgesteld in de bios hebt bekeken. Hieronder zie je een ruwe versie van dat alternatieve einde. Solo of toch in een groep, zou het de film minder slecht maken?









Game of Thrones spin-off “zeer waarschijnlijk”

Help, de HBO-serie Game of Thrones loopt op zijn einde. Nog geen reden tot paniek: deze zomer krijgen we eerst nog het zevende (kortere) seizoen voor het (nog kortere) laatste seizoen verschijnt. Echter willen ze bij HBO natuurlijk geld verdienen, dus denken ze keihard na over wat te doen met dat gitzwarte Eyrie’esque gat dat eraan zit te komen als straks de waardige koning(in!?) de troon bestijgt. #teamarya





Een van de heren achter de serie, David Benioff, zegt op Buzzfeed dat een spin-off zeer waarschijnlijk is: “Gisteravond waren we uit eten en we kwamen tot de conclusie dat er heel veel dingen gedaan kunnen worden. De personages die misschien overleven… Er is altijd die verleiding om ermee door te gaan, om een spin-off serie of sequel te maken. Ik denk dat HBO er wel eentje gaat maken.” Zoals hij al laat doorschemeren, zal dat hoogstwaarschijnlijk zonder Benioff zijn. Die ziet liever nieuw bloed met een frisse kijk aan dit nieuwe project werken. 16 juli jongens en meisjes, dan gaat de vooralsnog enige echte tv-serie Game of Thrones weer verder.





GTA Online voorzien van 20 nieuwe tracks voor Cunning Stunts

GTA Online is gisteren voorzien van een gratis update die nieuwe circuits en voertuigen aan de Cunning Stunts-modus toevoegt. De Wacht is fan van de Rocket Voltic. Dit weekend zijn er speciale GTA Online-bonussen te verdienen, waaronder GTA$ en RP. Ook zijn diverse voertuigen goedkoper.





SGP en ChristenUnie willen verbod op gewelddadige games

De Wacht moet jullie haar excuses aanbieden, want er sluipen toch wat politieke spelletjes in deze N8W8… Dit nieuws kan echter je stem beïnvloeden. Als je heel veel van gewelddadige games houdt en die lekker wilt blijven spelen, dan is het niet te hopen dat je van plan was op een van de Christelijke partijen te stemmen. Geheel onverwacht is het niet, maar als het aan SGP en ChristenUnie ligt, dan worden gewelddadige games verboden. Uit rondvraag van InsideGamer is gebleken dat D66 en PvdA de huidige wetgeving en de leeftijdscategorisering goed vinden. Overige partijen waren helaas niet beschikbaar voor commentaar, hoewel GroenLinks en VVD enkele jaren geleden nog tegen een verbod waren. Overigens lijken ook gewelddadige films in de gevarenzone te zitten bij met name de SGP. De partij meent dat geweld niet is goed te praten, en “al helemaal niet als dat ‘voor de lol’ is, zoals bijvoorbeeld in sommige films en games.” Of je het hiermee eens bent of niet is natuurlijk helemaal aan jou, maar houd het in je achterhoofd als je straks met je rode potlood staat.









Dit is ‘m: de 3-delige docuserie over Breath of the Wild

Nog een ander geheugensteuntje, want in de N8W8 van gisteren kwam het al ter sprake: de driedelige docu over The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Heel wilde dingen worden er niet in onthuld, maar de filmpjes geven een interessant inzicht in hoe de game tot stand is gekomen. De Wacht maakt het je makkelijk: ze zet ze allemaal hieronder neer. Pop jij vast de maïs?













Overwatch op Nintendo Switch zou een “flinke uitdaging” zijn

Helaas blijven we even bij ietwat vage uitspraken die niet per se iets nieuws vertellen. Jeff Kaplan, de man achter Overwatch, werd gevraagd (via Reddit) of hij het wel ziet zitten om een Switch-port uit te brengen van Overwatch. Zijn antwoord? “Ik ben dol op Switch! Mijn een-na-favoriete gameplatform aller tijden is de 3DS. Om Overwatch op Switch uit te brengen is een grote uitdaging voor ons. Maar, we hebben altijd een open vizier als het gaat om andere mogelijke platformen.” Wat moet je ermee? De Wacht weet het ook niet, hier is Overwatch en pizza:





Prinses Beatrix in Call of Duty

Op datzelfde Reddit is een PhotoshopBattle gestart door gebruiker are-you-really-sure, waarin niemand minder dan prinses Beatrix het onderwerp (of lijdend voorwerp…) is. Een foto waarop ze met een hogedrukreiniger een speeltuin schoonspuit wordt ingezet om haar de grootste avonturen te laten beleven in Call of Duty, The Walking Dead en Star Wars. Daar kan Peach nog van leren!









Poeh, wat kan De Wacht daar nou nog aan toevoegen? Dank voor jullie aandacht! Fijne (verkiezings)dag pandaag!