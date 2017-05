Switch-game Arms krijgt gratis dlc 

In deze Nachtwacht kersverse info uit de Nintendo Direct over Switch-game Arms en een trailer van Splatoon 2. Verder de releasedatum van South Park, een gloednieuwe Vive-virtualrealitybril en nog veel meer!

Arms krijgt gratis downloadbare content na release

Afgelopen nacht was de Nintendo Direct over Arms, en dat leverde flink wat nieuwe info op. Je kunt onderaan dit bericht de complete video bekijken zodat je elk detail meekrijgt, maar natuurlijk vatten we het ook samen. Er zijn in totaal tien personages in Arms, waarvan we er al zeven kenden, namelijk Spring Man, Mechanica, Ninjara, Master Mummy, Ribbon Girl, Min Min en Helix. Nieuw aangekondigd zijn robotduo Byte & Barq, Twintelle en de hoverboarder Kid Cobra.

De game heeft diverse modi voor lokale en online gevechten. Zo kun je niet alleen 1v1 en 2v2 gevechten houden, maar ook tegen elkaar volleyballen, basketballen (waarbij je de tegenstander in de basket moet rammen), schietschijven proberen te raken en is er een soort horde-modus waarin vijanden blijven komen. Er is voor singleplayerfans een toernooi en natuurlijk kun je ook online Ranked Matches spelen. Je verdient daarnaast in-game geld met gevechten, en dat geld kun je in de Arms Plaza spenderen aan nieuwe handschoenen.

Arms komt op 16 juni op Switch uit, maar in het weekend van 28 en 29 mei en het weekend van 3 en 4 juni worden bètatests gehouden genaamd de Arms Global Testpunch. Deze kun je nu alvast downloaden via de Switch eShop. Niet geheel onbelangrijk: na de release van de game komen er drie gratis updates waarin nieuwe vechters, arena's en handschoenen zitten. Dat zien we graag!









Splatoon 2-trailer toont singleplayermodus

We blijven even bij Nintendo, want het bedrijf liet op het einde van de Direct over Arms ook een trailer van Splatoon 2 zien. Het is voor het eerst dat er beelden van de singleplayermodus van dit vervolg worden getoond.

Leuke details: op de release van de game op 21 juli komt er ook een bundel uit van de Switch met de game. Daarnaast zijn vanaf dan drie amiibo, een Switch Pro Controller en Switch-hoes van Splatoon 2 verkrijgbaar. In de herfst verschijnt een Joy-Con set in de kleuren neonroze en neongroen.

South Park: The Fractured But Whole verschijnt op 17 oktober

Zou het dan toch eindelijk? Volgens de officiële website van South Park: The Fractured But Whole verschijnt de game op 17 oktober. Als in, dit jaar. Het zou eens tijd worden! De game is al jaren geleden aangekondigd, maar heeft behoorlijk wat releasedata gemist.

The Fractured But Whole is het vervolg op South Park: The Stick of Truth, dat in 2014 uitkwam. Overigens wordt deze game gemaakt door Ubisoft. Het origineel werd ontwikkeld door OBsidian Entertainment. Laten we hopen dat dit voor de kwaliteit niet zoveel uitmaakt. In trailers en eerste gameplaydemo's hebben we gezien dat het met de humor in ieder geval wel goed zit. De game komt naar pc, Xbox One en PlayStation 4.

Gisteren hoorden we ook al dat Ubisoft in dit fiscale jaar, dat loopt tot en met maart 2018, van plan is om The Crew 2, Far Cry 5 en een nieuwe Assassin's Creed uit te brengen.









Er komt een draadloze Vive-virtualrealitybril

Leuk die HTC Vive, maar je hebt er een krachtige pc voor nodig en je zit ook nog eens met die draden die van je hoofd naar de pc lopen. Daar gaat verandering in komen, want HTC komt later dit jaar met een Vive-model die geheel standalone is. Dat betekent dat hij niet wordt aangesloten aan een pc, console of smartphone en dus ook niet vastzit aan een kabel.

Google helpt mee met de ontwikkeling, want de nieuwe vr-bril maakt gebruik van Daydream, het vr-platform dat Google vorig jaar lanceerde. Verdere details ontbreken helaas nog, al zouden die volgens het bedrijf binnenkort volgen.









De eerste beelden van het vervolg op Oceanhorn

De eerste Oceanhorn leek verdacht veel op de oude Zelda-games, maar was best een leuke adventure voor iOS, Android, PS4, Xbox One, pc, Vita en later dit jaar ook Switch. Er wordt inmiddels hard gewerkt aan een vervolg, die een ander stijltje krijgt... maar vervolgens wel weer heel erg op Zelda: Breath of the Wild lijkt. Of is de Wacht nu gek?

Hoe dan ook ziet dit er best lekker uit! Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm is vooralsnog alleen voor iOS aangekondigd (de beelden lopen op een iPhone 7 Plus), maar we durven er geld op te zetten dat hij zijn weg uiteindelijk ook wel naar andere systemen vindt.









Elite Dangerous komt in juni naar PlayStation 4

Ruimtesimulator Elite Dangerous verschijnt op 27 juni voor PlayStation 4. De door Frontier Developments gemaakte game verscheen eerder al op pc en Xbox One. Er komt een digitale versie uit voor 24,99 euro, alsmede een fysieke versie die de Legendary Edition wordt genoemd. Hierin zit de game, een season pass en duizend Frontier Points die spelers kunnen uitgeven aan allerlei items.

Overigens laat Frontier weten dat savefiles niet tussen platformen kunnen worden uitgewisseld. Wel wordt er later mogelijk nog ondersteuning voor PlayStation VR toegevoegd.









Gwent krijgt volgende week een open bèta

Het kaartspel Gwent was een van de leukste bezigheden in het toch al fenomenale The Witcher 3: Wild Hunt. Logischerwijs komt het digitale kaartspel dus los verkrijgbaar als compleet nieuwe game. Dit is niet zomaar een gemakkelijke kopie van het spel uit The Witcher 3, want er zitten een hoop nieuwe functies en modi in en de kaarten zijn ook vernieuwd.

Vanaf 24 mei kan iedereen de game uitproberen via een open bèta die vanaf dan beschikbaar is. De bèta komt naar pc, PlayStation 4 en Xbox One, oftewel alle platformen waarvoor de game in de maak is. Er is wel slecht nieuws voor mensen die de gesloten bèta al een tijdje spelen: vanaf 22 mei stopt die en alle progressie die is geboekt wordt dan gewist. Je kunt niet alles hebben.









De epische wereld van Middle-Earth: Shadow of War

Een nieuwe trailer van het aankomende Shadow of Mordor-vervolg toont de spelwereld van de game in al zijn glorie. Je kunt omgevingen als Nurn, Gorgoroth en Cirith Ungol zien. De game speelt zich af tussen The Hobbit en The Lord of the Rings en komt op 25 augustus naar pc, Xbox One en PlayStation 4.









Zo realistisch is Project CARS 2 dus









De gamekamer van de Wacht

In Nachtwachten geschreven door deze Wacht wordt elke keer een andere game of object uit zijn gamekamer geplaatst. Deze keer eens niet iets aan games gerelateerd! Desalniettemin staan deze twee miniscule poppetjes wel degelijk in de gamekamer van de Wacht, dus hij vindt dat voor deze ene keer wel tellen.

Wat je ook van de serie vindt, de Wacht wil een lans breken voor Lost. De serie was elke week weer heerlijk mysterieus, de Wacht heeft jaren van zijn leven besteed aan het discussiëren van theorieën op internet en de personages werden erg sterk neergezet. Waaronder natuurlijk Jack 'we have to go back' en Locke! Kijk eens naar deze twee toffe kerels. 'Why do you find it so hard to believe?' 'Why do you find it so easy?' 'It's never been easy!'

Lost. Gewoon een goede serie. Ondanks het laatste seizoen.