Super Mario Run brengt minder geld op dan gehoopt 

Ondanks dat Super Mario Run niet het financiële succes is waarop Nintendo hoopte, doet het bedrijf het best goed. Het staat namelijk gewoon 10e in de lijst met grootverdieners in de business. De nummer 1 zal echter wellicht verbazen... Verder in deze N8W8 drie nieuwe Atlus-games en een Nioh-update. Goedemaandag!

Atlus onthult Shin Megami Tensei: Strange Journey en meer

We beginnen deze maandagmorgen met een blokje Japans gamenieuws. Terwijl de rest van de wereld te druk bezig was met weekend vieren, kwamen er gelukkig nog wel wat versche berichten uit het Oosten. Vooral ontwikkelaar Atlus had het maar druk tijdens hun livestream!

Alvast een kleine disclaimer vooraf: alle drie onderstaande games hebben (vooralsnog) alleen een Japanse releasedatum gekregen. Er werd helaas niet gesproken over een Europese release. Kijk de trailers daarom op eigen risico; er is een kans dat je ze niet in de Nederlandse winkels gaat vinden... Alhoewel de Wachtster best positief is.

Tijdens een livestream onthulde Atlus om te beginnen Shin Megami Tensei: Strange Journey voor de 3DS. Het gaat hier om de remake van de game voor de Nintenso DS, compleet met nieuwe features en scenario's, en een nieuw personage.

Atlus pakte lekker door tijdens de livestream, zo was ook de eerste trailer voor Etrian Mystery Dungeon 2 te zien. Of zoals men de game in Japan noemt: Sekai Ju no Fushigi no Dungeon 2. Ook deze game komt exclusief naar de 3DS.

En dan was er ten slotte Radiant Historia Perfect Chronology, eveneens voor de 3DS. Onderstaande trailer geeft best een aardig beeld van deze remake van de DS-titel Radiant Historia. Ook deze game krijgt trouwens een fikse oppoetsbeurt, met nieuwe gamemodi en een nieuw personage.

Omzet gamebedrijven 2016 – Tencent grootverdiener nummer 1

Welke gamebedrijven hebben in 2016 de hoogste omzet gedraaid? Onderzoeksfirma Newzoo heeft het antwoord voor je!

Gebaseerd op de cijfers die de bedrijven jaarlijks en per kwartaal uitbrengen, kwam onderstaande lijst tot stand. En voor de bedrijven die geen specifieke cijfers geven voor hun gamegedeelte (Sony en Microsoft, dus) is er een 'vakkundige' schatting gemaakt.

Daarnaast is het ook van belang te vertellen dat hardware sales niet mee zijn genomen in de lijst. Wel zijn de abonnementsdiensten als PSN en Xbox Live meegerekend.

Oké, dan zonder verder treuzelen, hierbij de 25 grootverdieners in gaming.

Tencent Sony Activision Blizzard Microsoft Apple Electronic Arts NetEase Google Bandai Namco Nintendo Square Enix Warner Bros. Ubisoft Take-Two Interactive Nexon Mixi Konami GungHo Entertainment Disney DeNA Sega NCSoft Facebook Zynga Colopl

Tencent op één? Mocht dit je verbazen, dan geeft de Wachtster graag even wat achtergrondinformatie. Tencent is een Chinees investeringsbedrijf dat onder meer eigenaar is van League of Legends-ontwikkelaar Riot. Ook hebben ze mobiele ontwikkelaar Supercell opgekocht, dat verantwoordelijk is voor titels als Clash Royale en Clash of Clans.

Trailerovervloed

Zo'n maandag valt niet mee, hè? Wat is er nu beter voor een vermoeide geest dan het kijken van wat filmpjes. Lekker achterover zitten, gedachten op nul en genieten maar van Monster Slayers, Die Young en Battle Brothers.

Super Mario Run brengt minder geld op dan gehoopt

Grote Nintendo-eindbaas Tatsumi Kimishima heeft in een interview met de Nikkei Asian Review laten weten dat de omzet van Super Mario Run weliswaar lager was dan verwacht, maar dat pay-to-play mobiele games desondanks een blijvertje zijn.

Super Mario Run is gratis te downloaden, maar om de gehele game to kunnen spelen, moet je een tientje afboeken. Anders blijft de speelbare content beperkt. Eind januari was de iOS-versie van Super Mario Run 78 miljoen keer gedownload. Lang niet al deze mensen waren echter bereid om die €10 daadwerkelijk van hun rekening af te laten schrijven... Uiteindelijk kocht zo'n 5% de gehele game.

Voor die andere mobiele game van Nintendo, Fire Emblem Heroes, heeft men een meer traditionele free-to-play-aanpak gekozen. En toevallig/ontoevallig genoeg is deze game financieel een stuk succesvoller. De Wachtster weet niet of er een verband is, maar Nintendo denkt in ieder geval van niet. Volgens het gamebedrijf is pay-to-play een prima aanpak.

Nintendo is van plan 2 à 3 mobiele games per jaar uit te brengen. Animal Crossing lijkt de eerstvolgende release te worden.

Nioh krijgt nieuwe submissies en meer in patch 1.06

Update 1.06 is gedropt voor Nioh. Geen idee wat dit precies inhoudt? Geen probleem, de Wachtster vertelt je na het plaatje meer.

Deze 1.06 update brengt onder meer nieuwe content en zogenaamde 'kwaliteit van leven'-verbeteringen naar Nioh. Zo zijn er nieuwe submissies beschikbaar. Deze kun je echter alleen checken als je het laatste gedeelte van de game bereikt hebt. Voor de Samurai of Legend-trophy, waarvoor je elke missie gedaan moet hebben, zijn deze nieuwe levels overigens geen vereiste.

Andere toevoegingen in deze patch betreffen meer titles en smithing texts, die je kunt unlocken in de submissies. En daarnaast zijn er wat zaken aangaande de controls in de menu's veranderd, zodat Nioh nu net effe wat gemakkelijker wegspeelt.

En ten slotte is geen enkele update natuurlijk compleet zonder wat bug fixes en aanpassingen aan bepaalde items en abilities.

